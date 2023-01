La Reale Mutua Torino ci mette Pepe e sfata il tabù Treviglio, Ciani ingrana la sesta

TORINO Buona cornice di pubblico per una sfida da quartieri alti, Torino affronta Treviglio, Finelli incrocia Ciani, due allenatori con i rispettivi rooster probabilmente tra i più in forma al momento. Treviglio ha superato Cantù nello scorso turno mentre Torino è reduce da 5 successi di fila. Occhiata alle statistiche, Treviglio è bestia nera per i gialloblù che l’ultimo acuto in casa erano ancora targati Pms. Molti sono gli ex in campo da una parte e dall’altra in una sfida che promette emozioni forti.

PRIMO QUARTO Il sottomano di Vencato sblocca la partita, Clark lo imita dall’altro lato. Si accende De Vico in fade away, poi è Vencato a concretizzare dalla lunetta. Marcius ben innescato da Cerella regala la prima schiacciata, Mayfield smista assist con naturalezza impressionante e Vencato finalizza. Lombardi grazia i gialloblù in un viaggio in lunetta, Marcius invece non perdona da sotto. Meglio comunque i torinesi in avvio, Guariglia è caldo e mette fuoco alle polveri da tre, la premiata ditta Lombardi Marcius domina a rimbalzo e Treviglio non resta a guardare (16-8).

Quando Jakson schiaccia indisturbato per Finelli è troppo inizia a sbracciarsi e ordina il primo time out, l’ex al rientro Clarke aggiusta la mira e Treviglio stringe le maglie in difesa, la partita cresce di intensità.

Mayfield pennella per Vencato che appoggia in contropiede, Clarke e Lombardi infieriscono da sotto.La Reale Mutua ora stenta in attacco e Bruttini ne approfitta è 9-2 per gli ospiti che rientrano prepotentemente (20-18).

Ciani si affida agli ex Pepe e Taflaj, Vencato abbraccia Bruttini che sfrutta a pieno il viaggio in lunetta e firma l’aggancio. Vitali e Bruttini si intendono a meraviglia, Treviglio mette la freccia proprio sulla sirena (20-22)

SECONDO QUARTO La Reale Mutua ritrova feeling con la retina grazie a Pepe, Lombardi muove il tabellone a cronometro fermo per i lombardi. Taflaj è abile a sgusciare nei pertugi e si conquista un viaggio in lunetta, Vitali e Pepe si sfidano dalla media. Un bellissimo assist dietro la schiena from Schina to Poser e una tripla di Pepe in faccia all’ex Maspero accendono il Pala Gianni Asti. L’esperienza di Brian Sacchetti e di Lombardi frenano gli entusiasmi gialloblù, Treviglio è sempre lì ad un millimetro (31-30).

Marcius va valere i suoi centimetri, Pepe esagera e regala un possesso a Treviglio che buca ancora la difesa piemontese. La risposta torinese è affidata a Poser, Ciani alza il quintetto il lungo torinese non delude di nuovo e infila il nuovo vantaggio (35-34).

La firma di Poser anche sul semigancio vincente che obbliga Finelli ad un nuovo time out, si torna con Clarke on fire dalla lunga e Mayfield che concretizza un viaggio in lunetta.

Splendido il lob di Vencato per Mayfield, l’iracheno si ripete dalla lunga per il primo allungo gialloblù (43-39). Inizia l’ultimo giro di lancette Pepe regala un altro splendido no look al bacio a Poser, Treviglio incespica in attacco e non conclude, Pepe prova la conclusione da lontanissimo senza fortuna (45 -39)

TERZO QUARTO Marcius e Guariglia hanno vita facile con le difese ancora allentate nei primi due attacchi. Guariglia ha mani educate dalla media, Giuri non è da meno, mentre i piemontesi vedono il primo vantaggio in doppia cifra con Mayfield e Vencato. Mayfield sbeffeggia Clark e la Reale Mutua prova a fuggire (56 -44).

L’inerzia è tutta nelle mani di Torino che infierisce ancora con De Vico, Cerella interrompe il digiuno e piazza la tripla dall’angolo. Jakson sfrutta a pieno un errore di Lombardi, Bruttini fa valere i centimetri sotto i tabelloni, i gialloblù si dimenticano Lombardi e Treviglio si riaffaccia minacciosamente (62-54).

Pepe non trema dalla lunetta, Vitali alza il lob per Bruttini, Schina si guadagna un proficuo viaggio in lunetta, poi Vencato e Bruttini alzano ancora il ritmo. Pepe non stecca dalla lunga, Torino prova ada amministrare il vantaggio ma chiude male il quarto regalando un antisportivo che consente a Maspero di riavvicinare i lombardi (71-58).

ULTIMO QUARTO Pepe riparte da dove aveva chiuso, Vitali prova a mantenere Treviglio ancora incollata al match. Sacchetti scalda la mano dalla lunga, minibreak ospite la sfida è ancora viva (74-63).

Giuri infierisce dalla lunga, l’ex Clark punisce ancora i gialloblù con un gioco da tre punti, i torinesi ora subiscono l’inerzia ospite. (74-68)

Mayfield sfida Giuri dall’angolo, l’esterno neroblu risponde infilando dalla lunga. La Reale Mutua sfrutta a metà un viaggio in lunetta, Lombardi fa altrettanto e la distanza resta invariata. Pepe è inarrestabile dalla lunga distanza, non delude nemmeno Giuri dall’altro lato e mantiene incollati ai due possessi i suoi.

De Vico finalizza a cronometro fermo, altrettanto fa Pepe, Treviglio non è doma ma il divario inizia ad essere importante (84-76 al 38’).

Clarke va fino in fondo, Mayfield imbecca Poser e De Vico corregge il tap in, Treviglio sciupa e il cronometro corre. Pepe stavolta esagera Sacchetti è abile a trovare fallo e canestro, non è finita Treviglio è ancora viva (86-81).

De Vico chiude ogni discorso con una tripla sulla sirena, la Reale non finisce di stupire allunga il filotto a sei successi consecutivi. (89-81)

Standing ovation per gli uomini di Ciani che si godono il momento magico tra gli applausi scroscianti del Pala Gianni Asti.

Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Treviglio 89-81 (20-22, 45-39, 71-58)

Reale Mutua Torino: Mayfield 15, Vencato 10, Taflaj, Beltramino NE, Schina 2, Jackson JR. 4, Poser 10, Guariglia 14, De Vico 14, Pepe 20. All.: Franco Ciani.

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 7, Clark 17, Bruttini 13, Vitali 4, Cerella 3, Sacchetti 8, Abati Toure NE, Giuri 14, Maspero 3, Marcius 12. All.: Alessandro Finelli