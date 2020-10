La Reale Mutua Torino batte Ravenna allungando nell’ultimo periodo

Coach Cavina schiera Capelletti, Clark, Alibegovic, Pinkins e Diop, per Ravenna scendono in campo Denegri, James, Cinciarini, Givens e Simioni.

Cinciarini e Clark, entrambi dalla lunetta, sbloccano il match, Pinkins si fa sentire a rimbalzo offensivo per il vantaggio gialloblu. Diop e Alibegovic spingono il piede sull’acceleratore, Cinciarini e James rispondono per i bizantini, che al 5° sono a meno due sul 13-11. Pinkins e James si rispondono in rapida sequenza, la schiacciata della guardia ospite vale la parità. Clark rimette la Reale avanti al 9° sul 19-17, Penna e Maspero chiudono una prima frazione godibile e intensa sul 21-19. Cinciarini apre le danze nella seconda frazione con la tripla del sorpasso ospite, Pinkins c’è e si fa ancora sentire dal post per il 23-22 del 13°. La tripla di capitan Alibegovic rompe due minuti di digiuno su entrambi i fronti, coach Cancellieri sul 26-22 chiama time-out. Ravenna risponde al proprio coach impattando subito al ritorno sul parquet. Clark e Cappelletti rimettono avanti i gialloblu, Simioni si muove bene per il 32-30 del 18°. Diop colpisce dalla lunga per mandare le squadre negli spogliatoi sul 35-30.

Parte con le marce alte la Reale Mutua nel secondo tempo, Pinkins e Clark spingono i gialloblu fino al +11. Ravenna non si scompone e con calma rosicchia qualche punto per il 43-36 del 15°. Cappelletti ha altri progetti e prova a lanciare Torino, la tripla di Diop convince coach Cancellieri al time-out sul 48-36. Cinciarini e Givens si caricano Ravenna sulle spalle e al 17° è il turno di coach Cavina per il minuto di sospensione. La tripla di Penna e la penetrazione del capitano sono annullate da James, che tiene inalterata la distanza tra le squadre. Tocca ad Oxilia chiudere il quarto con il canestro e l’assist per il 55-51.

Per tre minuti non segna nessuno, Chiumenti sblocca il punteggio per il meno due. Torino costruisce, ma fatica a chiudere. La tripla di Pinkins rimpingua il bottino gialloblu, quella di Clark vale il + 8 al 35°. Givens imbuca da oltre l’arco, Torino perde una brutta palla e Ravenna è di nuovo lì con il fiato sul collo dei gialloblu. Clark e Diop si rifanno vivi, Cappelletti riprende in mano le redini del gioco e la Reale Mutua prova a scappare sul 68-56 del 38°. E’ ancora sull’asse Cappelletti-Diop che si sviluppa il +14 gialloblu che chiude definitivamente i giochi.

Reale Mutua Basket Torino – Orasì Ravenna: 71-59

Parziali: 21-19, 14-11, 20-21, 16-8

Basket Torino: Clark 12, Alibegovic 17, Pagani, Penna 6, Cappelletti 4, Pinkins 11, Toscano, Diop 21, Bushati. All. Cavina, ass. Iacozza e Campigotto

Ravenna: Cinciarini 14, Chiumenti, James 9, Guidi, Denegri 5, Venuto, Maspero 6, Oxilia 4, Simioni 6, Buscaroli, Givens 15, Cinti NE. All. Cancellieri, ass. Taccetti e Luppi.

