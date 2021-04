Torino-Bergamo 72-54 (18-13, 19-10, 28-17, 7-14)

“Coach Cavina parte con Cappelletti, Clark, Toscano, Pinkins e Pagani, coach Calvani risponde con Zugno, Jones, Da Campo, Pullazi ed Easley.

Pinkins apre le marcature, Cappelletti segue il suo errore e appoggia il 4-0, Clark entra in scena in transizione. Pullazi mette in gara Bergamo per il -1, al 6° è 8-7. Campani e Jones lasciano inalterate le distanze, Easley sorpassa sul 10-11 al 7°. Campani e Cappelletti confezionano la risposta gialloblu, al 10° è 18-13. Seck trova il -3 per aprire la seconda frazione, Zugno in penetrazione firma il 18-17 al 13°. La tripla di Bushati sblocca la Reale, quella del capitano vale il +7 gialloblu, Toscano infila la terza e coach Calvani ferma la partita sul 27-17 del 16°. Pullazi interrompe il parziale con la schiacciata, Toscano replica dopo una gran difesa della Reale Mutua, altra difesa e altra transizione gialloblu per il +12. Vecerina prova a lanciare la rimonta bergamasca, Clark e Campani la respingono, al 20° è 37-23.

Clark apre le danze, Pullazi risponde con la tripla del -13, Pinkins replica dalla media per Torino. Toscano è protagonista attacco e difesa, Clark vola in contropiede per il 48-26 del 23°. Zugno ferma il parziale gialloblu, Pagani risponde e Clark firma il 55-28 del 26°. Masciadri infila la tripla, Pinkins si fa spazio sotto le plance, ma Jones non ha intenzione di mollare, Bushati però sigla il 65-40 del 30°.

La Reale si distrae, Jones e Zugno ne mettono cinque in fila per una Bergamo che non si arrende. La schiacciata di Campani sveglia Torino, Pullazi non molla e accorcia sul 67-48 del 33°. Masciadri firma il -16 al 35°, Clark torna in scena con la tripla, Alibegovic ruba e ne mette altri due per il 72-53 al 37°. Torino gestisce gli ultimi tre minuti e porta a casa vittoria e primo posto in regular season.

Reale Mutua Torino – Withu Bergamo 72-54 (18-13, 19-10, 28-17, 7-14)

Reale Mutua Torino: Jason Clark 16 (5/8, 2/5), Kruize Pinkins 14 (4/8, 2/3), Luca Campani 13 (4/8, 0/1), Daniele Toscano 9 (2/2, 1/4), Mirza Alibegovic 8 (0/3, 2/8), Alessandro Cappelletti 5 (1/3, 0/3), Franko Bushati 5 (1/1, 1/4), Giordano Pagani 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Penna 0 (0/1, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Ousmane Diop 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Kruize Pinkins, Mirza Alibegovic 7) – Assist: 21 (Alessandro Cappelletti 6)

Withu Bergamo: Rei Pullazi 13 (2/7, 2/2), Andre Jones 11 (3/7, 1/3), Ruben Zugno 10 (3/4, 1/4), Simone Vecerina 9 (2/4, 1/3), Stefano Masciadri 7 (1/4, 1/1), Tony Easley 2 (1/5, 0/0), Magaye Seck 2 (1/2, 0/0), Mattia Da campo 0 (0/1, 0/1), Ferdi Bedini 0 (0/2, 0/1), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 19 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Rei Pullazi, Tony Easley 6) – Assist: 5 (Ruben Zugno 4)

Torino, 14/04/2021

Ufficio Stampa

Reale Mutua Basket Torino“