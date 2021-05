Torino – Mantova 79-59 (24-16, 22-15, 11-22, 22-6)

Coach Cavina parte con Cappelletti, Clark, Toscano, Pinkins e Diop, coach Di Carlo risponde con Maspero, Veideman, Ceron, Ghersetti e Weaver.

Weaver apre la partita, Toscano risponde con la tripla dall’angolo, quella di Clark vale il 6-4. Pinkins mette il +4 al 3°, Clark mette la seconda tripla di giornata per il 11-4 al 5°. Ghersetti risponde per Mantova, Cappelletti va fino in fondo per i primi due di giornata, poi inventa per il taglio di Pinkins. Cortese entra in scena con la tripla del -6, Diop svetta a rimbalzo e ne appoggia due comodi. Cortese e Bonacini accorciano le distanze, Campani fissa il 24-16 al 10°. Cortese e Clark aprono la frazione, Toscano e Diop vanno per il 29-18 del 12°. Ferrara ferma il break gialloblu, Diop schiaccia, il capitano mette la tripla del +15 al 14°. Veideman vola ad appoggiare in contropiede, Alibegovic risponde con la tripla del 39-25. Maspero infila la tripla e coach Cavina ferma la partita con il time-out. Cappelletti ruba e appoggia in solitaria, Clark in taglio ne rimette 15 di distanza. Diop e Bonacini fissano il 46-31 del 20°.

La tripla di Toscano apre le danze nel secondo tempo, Veideman colpisce dalla media per Mantova. Cappelletti e Clark spingono la Reale sul +20, Weaver risponde con la tripla del 53-36 al 22°. Cortese e Veideman accorciano le distanze per gli ospiti, la Reale si innervosisce per qualche fischio e perde fluidità. Mantova ne approfitta per tornare a -9 con Maspero, al 25° è 53-44. Veideman allunga il parziale biancorosso, Ferrara firma il -5. Ferrara ne mette altri due, mentre Torino continua a non trovare punti. Infante impatta a quota 53, Campani sblocca i gialloblu dopo un’eternità. Cappelletti fissa il 57-53 del 30°. Il play gialloblu apre le marcature, Campani mette il +8. Bushati ruba e lancia Cappelletti, che inchioda il 63-53 del 32°. Clark la infila dall’angolo, Bushati è scatenato e sigla il 69-53 al 34°. La difesa gialloblu sale di colpi, Diop appoggia il +18 al 36°. Dopo Penna nel terzo quarto, la Reale perde Cappelletti per un problema al dito a 3 e 34 dalla fine. Clark non si scompone mette un’altra tripla dall’angolo, Ghersetti risponde per il -18. La Reale controlla gli ultimi minuti e conquista gara 1.

Reale Mutua Basket Torino-Staff Mantova: 79-59

(24-16, 22-15; 11-22, 22-6)

Torino: Clark 21, Alibegovic 7, Pagani, Penna, Cappelletti 12, Campani 8, Pinkins 5, Toscano 8, Origlia, Diop 15, Bushati 3. All. Cavina

Mantova: Infante 3, Ceron, Veideman 10, Ferrara 4, Ghersetti 9, Maspero 6, Cortese 9, Bonacini 7, Weaver 11, Ziviani. All. Di Carlo

Torino, 22/05/2021

