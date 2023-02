La Vanoli Cremona domina nel terzo quarto e schiaccia la Stella Azzurra

Super vittoria della Vanoli Cremona che brilla con tutti gli effettivi e schiaccia in casa la Stella Azzurra. In un primo tempo anche equilibrato, il terzo quarto ha visto la netta fuga dei padroni di casa che hanno colpito con una pioggia di triple e una difesa asfissiante. Top scorer Alibegovic ma prestazione corale che ha fatto decisamente la differenza. Nota negativa per la Vanoli, Lacey è uscito per infortunio e non è più rientrato in campo. Da valutare l’entità dell’infortunio.

Vanoli: Lacey, Denegri, Eboua, Pecchia, Pacher

Stella Azzurra: Givens, Wilson, Innocenti, Nikolic, Salvioni

1° Quarto: avvio positivo per la Stella Azzurra che parte forte grazie a Salvioni e agli americani Givens e Wilson. La Vanoli è sorretta dai canestri di Denegri ma vede uscire per infortunio Lacey. Nel momento peggiore però la Vanoli reagisce prima colmando il gap con Caroti, Pacher ed Eboua poi trovando 3 triple una con Piccoli e due con Alibegovic che valgono l’allungo. Il primo quarto si chiude con Alibegovic che segna il 27-19 per Cremona.

2° Quarto: due minuti di errori e pasticci da ambo i lati, Rullo accende la sfida con una tripla con la Stella Azzurra che prova a rientrare in partita con un minibreak. La reazione della Vanoli passa ancora una volta dalla premiata ditta Piccoli-Alibeogivic: il primo sale in cattedra con difesa e una tripla da lontanissimo, il secondo spara la bomba del +10 al quarto minuto. Con Pacher e un Mobio dominante la Vanoli mantiene il vantaggio nonostante la Stella Azzurra sia offensivamente calda grazie alla coppia Wilson-Rullo che tiene il match vivo e frizzante. Cremona si spegne in attacco, la Stella Azzurra non molla e con Giacchetti accorcia pian piano. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 46-38 per Cremona.

3° quarto: La Stella Azzurra inizia la ripresa in maniera molto aggressiva spendendo anche un antisportivo. 4 punti di Pacher e di Piccoli valgono così la fuga dei locali sul +14. La Vanoli domina in questa fase con una buona difesa mentre in attacco prima punisce con Eboua sotto canestro poi con Alibegovic e caroti dalla distanza volando sul +23 al settimo minuto. Dominio Vanoli in questo periodo, la palla gira, la retina si muove il divario aumenta sempre più. Il terzo periodo si chiude sul 77-47 per Cremona.

4° Quarto: 2 minuti molto brutti fatti di errori grossolani da ambo i lati. Cremona si riprende con pecchia e con una schiacciatona di Ndzie. Il tempo passa con la Vanoli che difende l’enorme bottino conquistato nel terzo quarto. La Vanoli vince per 90-63.

I tabellini:

Vanoli Cremona 90-63 Stella Azzurra Roma

Vanoli Cremona: Eboua 11, Pacher 11, Alibegovic 18, Pecchia 8, Caroti 8, Vecchiola 2, Denegri 10, Lacey, Piccoli 10, Zacchigna, Mobio 9, Ndizie 3. All. Cavina

Stella Azzurra Roma: Innocenti 10, Wilson 10, Fresno, Nikolic 9, Giachetti 4, Chiumenti, Pugliatti 3, Visintin 2, Rullo 8, Ferrara, Salvioni 6, Givens 11 All. Bechi