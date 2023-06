La Vanoli fa 3-0: Forlì ancora ko e Cremona torna in Serie A

Un dominio per 3 quarti con difesa e attacco frizzante: così la Vanoli Cremona batte Forlì anche in gara-3 e chiude la serie tornando in Serie A dopo un solo anno in A2.

Vanoli: Pacher, Eboua, Pecchia, Piccoli, Denegri

Forlì: Sanford, Valentini, Adrian, Benvenuti, Pollone

1° Quarto: avvio mostruoso di Pecchia che si prende sulle spalle la squadra realizzando 6 punti e facendo un assist per Eboua con la Vanoli che si porta sul +6 dopo 3 minuti. La difesa di Cremona stritola Forlì che non riesce a segnare mentre in attacco i locali vengono trascinati da un break in solitaria di Pacher. I 9 punti in fila dell’americano trascinano la Vanoli sul 17-2 al sesto minuto. La reazione della Unieuro arriva ma timida grazie a qualche viaggio in lunetta. Il primo quarto vede la Vanoli avanti 23-9.

2° Quarto: Forlì rialza la testa con Adrian che si sblocca da tre e un Penna che realizza il gioco da tre punti. La Vanoli ha qualche minuto in cui subisce gli avversari, Valentini però fa 1/3 ai liberi e Cremona riprende fiducia con Alibegovic e Mobio che realizzano i punti della nuova fuga. Con i liberi Denegri la Vanoli arriva fino al +20 al quinto minuto. Sanford e Benvenuti suonano la carica ma è solo una leggera fiammata: Piccoli e Pacher puniscono da tre punti poi ancora tra recuperi e contropiede la Vanoli trova la tripla di Alibegovic e la schiacciata di Eboua che chiudono il primo tempo sul 52-27.

3° quarto: Forlì ci prova con Valentini e Adrian, la Vanoli risponde presente con Eboua e un gioco corale efficace. Dopo un tiramolla di qualche minuto la Vanoli piazza un’altra zampata allungando fino al +30 al sesto minuto con le triple di Mobio e Lacey. Massimo vantaggio Vanoli sul +32 e tensione che scoppia per un antisportivo a Cinciarini. Adrian inizia ad armare la mano da tre punti per dare la scossa a Forlì: 3 triple in fila che portano al 75-50 di fine quarto.

4° quarto: Lacey spara da tre ma è Forlì che di cuore e orgoglio non si arrende: Radonjic e due volte Valentini realizzano 3 bombe in fila che valgono la reazione ospite. Blackout Vanoli soprattutto offensivo, con Adrian e un pazzesco Valentini che riportano a -13 Forlì a 5 dalla fine. Tripla dentro e fuori di Valentini e la Vanoli con Pacher ritrova una realizzazione provvidenziale. Pacher infila due liberi che tengono Forlì lontana ma la partita è più viva che mai: Valentini e Penna dalla lunetta dopo un antisportivo rubano altri punti di vantaggio ai locali ma il tempo diventa tiranno. La partita finisce tra tiri liberi da ambo i lati con la vittoria della Vanoli Cremona per 89-74

Vanoli Cremona 89-74 Unieuro Forlì

Vanoli Cremona: Eboua 13, Pacher 17, Alibegovic 10, Pecchia 10, Caroti, Vecchiola, Denegri 10, Lacey 11, Piccoli 5, Mobio 13, Ndizie ne. All. Cavina

Unieuro Forlì: Sanford 4, Cinciarini 5, Gazzotti 2, Valentini 17, Adrian 23, Pollone 3, Munari, Ndour, Radonjic 7, Penna 9, Benvenuti 4, Borciu. All. Martino