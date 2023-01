La Vanoli soffre con Latina e strappa il successo solo nel finale

Vittoria sofferta per la Vanoli Cremona che trova davanti a sé un’arcigna Latina che vende cara la pelle fino alla fine arrivando pure a giocarsi i palloni del successo. Da sottolineare il rientro di Lacey ma anche l’uscita per infortunio di Cannon (che si aggiunge all’assenza di Alibegovic). Cremona la vince con i nervi saldi, trovando i punti decisivi ai liberi mentre per Latina alcuni errori nel finale chiave e un antisportivo ne compromettono la serata.

Vanoli: Caroti, Eboua, Denegri, Piccoli, Cannon

Latina: Durante, Parrillo, Lewis, Alipiev, Moretti

1° Quarto: due triple in avvio con Caroti e Denegri permettono alla Vanoli di iniziare subito col piede giusto. Alla lunga però la zona di Latina paga i dividendi sperati, in attacco gli ospiti faticano ma accorciano pian piano. Latina fallisce le occasioni per il definitivo pareggio e così due triple folgoranti di Denegri permettono alla Vanoli di volare sulla doppia cifra di vantaggio. 4 punti in fila di Latina nel finale valgono il recupero, con la prima metà di gara che si chiude sul 18-12 per la Vanoli.

2° Quarto: Cannon poi le triple del rientrante Lacey e Mobio permettono alla Vanoli di mantenere il vantaggio ma Latina c’è: infatti prima con Cicchetti poi con Cacace e infine con Rodriguez, gli ospiti trovano più volte la via del canestro mantenendo il divario sempre ridotto. Cremona resta in vita grazie ad un solidissimo Cannon che segna da ogni posizione. Alla fine del primo tempo Cremona conduce per 42-35.

3° quarto: partita che inizialmente fatica a decollare complici ottime difese. Lewis arma la mano da tre punti ma dall’altra parte risponde un Eboua in versione schiacciatore per una partita che prosegue sul filo dell’equilibrio. Alipiev trova la via del canestro ben supportato da Rodriguez mentre per la Vanoli funziona l’asse Pecchia-Lacey. Latina però riesce ad accorciare chiudendo il terzo quarto in svantaggio 61-57.

4° Quarto: blackout offensivo della Vanoli che spara a salve da tre punti mentre latina non si fa pregare due volte e con Moretti, Alipiev e Durante fissa il 63-63 a 6 minuti dalla fine. 5 punti di Lacey permettono alla Vanoli di rialzare la testa ma prima Cannon esce per infortunio poi Eboua per 5 falli mentre Lewis e Rodriguez tengono il match in parità ad un 1 minuto dalla fine. Tanti errori per la Vanoli ma con i rimbalzi offensivi riesce a mandare Pecchia in lunetta per l’ 1 / 2 del vantaggio. Errore di Rodriguez dalla distanza poi antisportivo per Viglianisi con Denegri che fa complessivamente 3 / 4 ai liberi per il + 4. Errore di Lewis da tre poi 0/2 di Pecchia mentre stavolta Lewis va a canestro in coast to coast ma il tempo è finito. La Vanoli vince 79-77.

I tabellini:

Vanoli Cremona 79-77 Benacquista Assicurazioni Latina

Vanoli Cremona: Eboua 4, Zanetti ne, Cannon 14, Pecchia 9, Caroti 15, Vecchiola ne, Denegri 20, Galli ne, Lacey 12, Piccoli, Mobio 5, Ndizie ne. All. Cavina

Benacquista Assicurazioni Latina: Durante 4, Lewis 14, Viglianisi 5, Donati, Parrillo, Cicchetti 8, Cacace 7, Rodriguez 18, Moretti 8, Alipiev 12. All. Gramenzi