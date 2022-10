La Vanoli stende Piacenza all’OT: Lacey infila la tripla della vittoria

bellissima partita tra Cremona e Piacenza con la Vanoli che incanta nella prima metà di gara, Piacenza risorge con Sabatini e McGusty, strappa l’overtime mentre Lacey chiude i conti con una tripla da MVP.

Vanoli: Lacey, Eboua, Cannon, Alibegovic, Denegri

Piacenza: Pascolo, Sabatini, Miaschi, Gajic, Skeens

1° Quarto:

Avvio subito con le marce alte con Piacenza che parte forte con un ispiratissimo Sabatini e una pioggia di triple che spinge gli ospiti. Cremona resta lì grazie a Lacey che risponde sempre dalla distanza. La Vanoli impatta al sesto minuto poi con una tripla di Alibegovic e un gioco da tre punti di Eboua mette la testa avanti. Piacenza non resta a guardare e resta a contatto con Querci che infila la tripla allo scadere che chiude la prima frazione sul 22-18 per la Vanoli.

2° Quarto:

McGusty si accende con 5 punti in fila con Piacenza che si mette a contatto ma fallisce sempre la zampata del sorpasso. Cremona risponde sempre ma non riesce ad allungare in una partita che è un continuo tira molla. L’allungo lo firmano i lunghi della Vanoli con triple pesanti, con Cannon ed Eboua che propiziano la fuga. Tripla pesante di Piccoli, liberi di Eboua e Cremona chiude la prima metà di gara avanti sul 44-31

3° quarto:

Piacenza entra in campo con cattiveria e con Skeens e una tripla di Querci aggredisce subito l’avversario. La Vanoli invece pare assopita, Denegri prova con qualche giocata a svegliare i suoi ma l’asse Sabatini-Pascolo realizza il break che riporta Piacenza sul -5 al sesto minuto. Blackout completo e prolungato di Cremona con McGusty che segna 4 punti in fila che valgono il vantaggio ospite. Nel momento peggiore di Cremona Cannon realizza un gioco da tre punti mentre Piccoli recupera e segna la tripla che chiude il terzo quarto sul 57-54 per Cremona.

4° Quarto:

Sabatini si carica la squadra sulle spalle con punti pesantissimi che portano in vantaggio Piacenza. Cremona resiste con un Mobio on fire da tre punti: il 21 della Vanoli mette 3 triple che riportano avanti di 5 lunghezze la sua squadra a 4 minuti dalla fine. Lacey infila un canestro importante ma Piacenza non molla spinta da un Sabatini in versione Curry e con la tripla di Querci ritrova il vantaggio a 2 minuti dalla fine. Mobio fa 2/2 che riporta avanti la Vanoli ma Sabatini infila l’ennesima tripla pazzesca che riporta avanti Piacenza. Palla persa di Lacey mentre Sabatini dalla lunetta infila il +4. Tripla di Piccoli mentre Pascolo dalla lunetta fa solo ½ per il +2 Piacenza. Lacey pesca Cannon che da sotto impatta lasciando 3.6 a Piacenza. Sabatini non infila l’ennesima tripla della sua partita e così è Overtime!

OT:

La Vanoli aggredisce il supplementare con un gioco da tre punti di Cannon, Denegri e Mobio trovando la fuga nei primi minuti. Cremona spreca le occasioni per allungare e così McGusty con 5 punti ristabilisce la parità. Lacey e Sabatini e segnano in fotocopia. Lacey si prende la responsabilità e infila la tripla del vantaggio lasciando 1 secondo a Piacenza ma la tripla di Pascolo non trova il ferro. Vince Cremona 90-87.

I tabellini:

Vanoli Cremona: Eboua 10, Gallo, Cannon 17, Alibegovic 6, Caroti, Denegri 12, Lacey 15, Piccoli 12, Mobio 18, Ndzie ne. All. Cavina

Assigeco Piacenza: Gajic, Franceschi ne, Varaschin 2, Miaschi, Joksimovic ne, Pascolo 7, Querci 17, Skeens 12, McGusty 25, Soviero ne, Gherardini ne, Sabatini 24. All. Salieri