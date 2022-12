La volata finale sorride a Treviglio, sconfitta anche la Vanoli Cremona

Vittoria al fotofinish per Treviglio che nel finale conquista il big match contro la capolista Vanoli Cremona con il punteggio di 64-61. Una partita dalle mille sfaccettature quella giocatasi sul parquet del Pala Facchetti che vede un ispirato Clark costruire un vantaggio a due cifre per i padroni di casa sin dal primo quarto, nei parziali centrali i ragazzi allenati da Alex Finelli sono bravi a mantenere un buon margine grazie a Marini e alla guardia statunitense lasciando presagire un finale semplice (complici anche le basse percentuali al tiro da entrambe le parti; non hanno però ancora fatto i conti con la voglia di vincere di una squadra blasonata come Cremona, all’inizio dell’ultimo quarto il trio Eboua-Denegri-Caroti trascina la Vanoli fino al pareggio, Treviglio sembra in bambola però è brava a trovare il jolly nel finale con Giuri che con 4 punti all’inizio dell’ultimo minuto permette ai bianco blu di portare a casa una vittoria importantissima che la conferma ai piani alti della classifica.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera per la palla a due Giuri in regia, Clark e Marini sugli esterni, Lombardi e Marciuš sotto canestro; dall’altra parte coach Cavina risponde con il quintetto formato da Tabu in regia, Denegri e Piccoli sugli esterni, Cannon e Eboua sotto canestro.

Primo quarto

Fase iniziale del match molto combattuta che vede Treviglio con il naso avanti grazie alla tripla di Clark, rispondono Cannon dalla media distanza e Eboua dalla lunetta con un 1/2 ma sono i padroni di casa a piazzare il primo allungo con il 2/2 di Marini e un’altra conclusione dalla lunga distanza di Clark. Cremona torna a muovere il proprio punteggio con 2 punti di Cannon ma è troppo imprecisa al tiro e la Blu Basket ne approfitta per allungare nuovamente con 2 punti di Giuri e un’altra tripla di un ispirato Clark, botta e risposta da dietro l’arco tra il neo entrato Mobio e Giuri per una Treviglio che arriva al +10 con la penetrazione vincente di Marini. Nel finale l’ex Caroti fa 2/3 dalla lunetta, la Gruppo Mascio risponde con l’1/2 di Marini e una magia in sospensione di Cerella prima che l’1/2 di Tabu chiuda il primo quarto sul 21-11 a favore dei padroni di casa.

Secondo quarto

Si torna in campo con Clark che conferma la percentuale piena dalla lunga distanza mandando a segno un’altra tripla, Cremona risponde dalla media con Tabu in una fase del periodo nella quale entrambe le formazioni peccano di imprecisione al tiro. Gli animi si scaldano in campo con diversi contatti al limite in area, Cremona riesce ad accorciare lievemente il gap con 3 punti di Tabu mentre Treviglio fatica a bucare la retina e a metà quarto coach Finelli decide di chiamare time out per provare a riordinare le idee dei suoi. Dopo l’1/2 ai liberi di Piccoli la Blu Basket torna a segnare dal campo dopo più di 5’ con la penetrazione di Giuri, i bianco blu tornano anche a difendere con maggiore attenzione riuscendo a limitare gli attacchi della Vanoli e si riportano oltre la doppia cifra di vantaggio con i 2 punti di Marini. Ultimo giro di orologio che vede Treviglio allargare il divario con la tripla di Sacchetti e il 2/2 ai liberi di Marini, Cremona va a segno con 2 punti di Cannon e si va negli spogliatoi (con gli ospiti che si fanno fischiare anche un fallo tecnico alla panchina per proteste durante l’uscita dal campo) sul 33-19.

Terzo quarto

Il terzo periodo si apre con 3 punti di Clark per una Treviglio che trova anche una tripla con Marini, è Cremona però ad apparire più lucida in attacco e pareggia i 6 dei padroni di casa con 2 punti a testa per Denegri, Eboua e Cannon, spingendo coach Finelli a chiamare time out. La Gruppo Mascio prova a giocare maggiormente in area e trova i primi punti del match di Bruttini e Lombardi, Cremona (che si vede fischiare contro un altro fallo tecnico per proteste, questa volta assegnato al coach Cavina) va a segno con Cannon ma sembra non riuscire a dar continuità al proprio tentativo di rientro nel punteggio con diversi tiri che, anche se ben costruiti, non ne vogliono sapere di entrare. Da parte sua Treviglio ha anch’essa difficoltà nell’ andare a segno con continuità (emblematici gli errori di Lombardi) ma ha la fortuna di avere un Clark in giornata di grazia che infila l’ennesima tripla della sua partita e lancia i suoi sul +18, costringendo un infuriato coach Cavina al time out. Fase finale che vede la Vanoli ridurre il gap con le realizzazioni di Caroti e Mobio, la Gruppo Mascio è in controllo del gioco (soprattutto in difesa, un pò troppo leziosa in attacco) e mantiene un buon margine grazie Giuri e l’1/2 ai liberi di Marini, l’ultimo colpo è però degli ospiti che trovano la tripla sulla sirena con Denegri e fissano il 49-36 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

L’ultimo decisivo quarto si apre con il gioco da 3 punti di un ispirato Denegri, la Blu Basket è disattenta e concede un secondo gioco da 3 punti al numero 11 in canotta Vanoli (entrambi su fallo di Cerella) con gli ospiti che tornano sotto la doppia cifra di svantaggio. Clark ferma l’emorragia con un 2/2 dalla lunetta, il momento è però favorevole a Cremona che si porta a -5 con una schiacciata di Eboua e i liberi di Denegri e Caroti mentre la Gruppo Mascio si vede fischiare un fallo tecnico per proteste assegnato a Marini e perde per 5 falli Cerella. 2/2 dalla lunetta per Eboua che vale il -3, Treviglio soffre anche alcune decisioni discutibili della terna arbitrale ma riesce a trovare un pò di respiro nei 2 punti di Sacchetti su ottimo assist di Clark, da parte sua la Vanoli è più che decisa a impattare il punteggio e conferma il -3 con il canestro da sotto di Mobio che costringe coach Finelli a un nuovo time out. Arriva la reazione trevigliese con 3 punti di Bruttini a fronte di un’ottima difesa dei bianco blu che concedono agli ospiti solo il 2/2 ai liberi di Caroti, in attacco però non riesce a bucare la retina e con poco più di 3’ da giocare arriva la tripla del -1 Vanoli con Eboua. Dopo il piazzato di Clark arriva anche il pareggio cremonese con la bomba di Caroti, gli ospiti avrebbero anche la possibilità di passare in vantaggio ma il colpo rimane in canna e il karma colpisce nella figura di Marco Giuri che prima fa 1/2 ai liberi e poi trova un vitale gioco da 3 punti con una magia in penetrazione che fa esplodere il tifo sugli spalti del Pala Facchetti. Gli ospiti sembrano subire il colpo e sprecano due possessi consecutivi ma è molto aggressiva in difesa recuperando un pallone che porta al quinto fallo di Marini e al 2/2 dalla lunetta di Eboua che fissa il -2 con 35’’ da giocare. Treviglio ha il match ball in mano a Clark che lascia trascorrere quasi tutti i 24’’ e serve in area Sacchetti, il capitano bianco blu subisce fallo e manda a segno il 2/2 ai liberi che riporta il gap a 4 lunghezze; azione offensiva di Cremona che è abile a guadagnare 2 liberi ma con 7’’ sul cronometro Denegri ne manda a segno solo 1 e a nulla valgono i due successivi tentativi dalla lunga distanza della Vanoli, la giostra ha girato definitivamente dalla parte di Treviglio che porta a casa il match con il punteggio finale di 64-61.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Clark (top scorer con 22 punti, cui aggiunge 4 rimbalzi e 3 assist), Marini (13 punti e 8 rimbalzi) e Giuri (13 punti – tra i quali i 4 decisivi nel finale – e 3 assist), positivo Bruttini (abile nel dare sostegno al reparto lunghi in una giornata difficile come quella vissuta da Lombardi e Marciuš, chiude con 5 punti e 6 rimbalzi).

A Cremona non bastano le buone prove di Denegri (14 punti), Eboua (12 punti e 8 rimbalzi), Cannon (10 punti e 9 rimbalzi) e Caroti (11 punti).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 64-61 Vanoli Cremona (parziali: 21–11, 33-19, 49-36)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 2, Clark 22, Bruttini 5, Cerella 2, Marini 13, Sacchetti 7, Abati Touré n.e., Giuri 13, Maspero, Marciuš. All. Finelli

Vanoli Cremona: Eboua 12, Cannon 10, Alibegovic, Caroti 11, Tabu 6, Denegri 14, Galli n.e., Piccoli 1, Zacchigna n.e., Mobio 7, Ndzie n.e.. All. Cavina

Statistiche – Treviglio: 13/29 da 2, 8/25 da 3, 21/54 totale, 14/20 ai liberi; Cremona: 13/30 da 2, 6/29 da 3, 19/59 totale, 17/26 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Mauro Moretti di Marsciano (PG), Gabriele Gagno di Spresiano (TV), Francesco Praticò di Reggio Calabria.