L’Assigeco Piacenza doma Agrigento

UCC Assigeco Piacenza – Fortitudo Agrigento 102-82 (29-16; 22-25; 27-16; 24-24)

Pregievole vittoria dell’Assigeco Piacenza che sconfigge la Fortitudo Agrigento con un’eccellente prestazione offensiva. Dopo le incertezze dell’ultimo periodo la squadra di coach Salieri aveva assoluto bisogno di un successo e la risposta sul campo non si è fatta attendere troppo: massimo stagionale eguagliato per Kameron McGusty, autore di 28 punti e capofila di un attacco bilanciato con ben cinque giocatori in doppia cifra. Degne di nota anche le doppie doppie di Sabatini (15 punti e 11 assist) e Skeens (10 punti e 12 rimbalzi), protagonisti in una serata in cui l’Assigeco guida il punteggio per tutti e quaranta i minuti di partita. Agli ospiti non è bastato il primo tempo da 17 punti di Costi e le buone performance di Ambrosin e Marfo: la formazione sicula lotta per buona parte del match fino all’allungo decisivo dei padroni di casa al termine del terzo quarto. I biancorossoblu tornano quindi a sorridere e cercheranno di proseguire la corsa playoffs nel posticipo di lunedì affrontando in trasferta la JuVi Cremona.

PRIMO QUARTO

Scarico all’ultimo momento di Sabatini per Pascolo che insacca i primi punti della partita, poi botta e risposta di Miaschi e Grande dal perimetro. L’Assigeco spinge sull’acceleratore: McGusty appoggia al tabellone, fa 2/2 dalla lunetta e poi porta i suoi sul +8 in fadeaway (11-03). Floater e appoggio in reverse di Miaschi, poi Marfo in area riavvicina i suoi sul -13. Ancora Miaschi manda a bersaglio la tripla del 21-05, poi fa da assistman per Skeens in pick & roll. Agrigento risponde a tono con l’and-1 di Marfo e la tripla con fallo di Costi che riporta gli ospiti sul -13, poi ultimo tentativo da tre di Grande che carambola fuori: il primo quarto finisce 29-16 per i padroni di casa.

SECONDO QUARTO

Pascolo segna ma sbaglia il tiro libero supplementare, poi stepback dalla media di Cesana. Ci pensa Costi a tenere a galla gli ospiti con un 2+1 e una conclusione dall’arco, ma Piacenza replica con McGusty che ruba e schiaccia in contropiede. Continua lo show offensivo di Costi, prima in taglio e poi con una tripla dall’angolo (35-27). Altra tripla degli ospiti di Ambrosin, Sabatini non ci sta e risponde con la stessa moneta, nuovo +9 per l’Assigeco (44-37). Gajic e Marfo scambiano canestri, poi Miaschi sale a quota 14 punti e firma il vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa. Marfo appoggia al tabellone, poi Sabatini fa 2/2 ai liberi prima della sirena che pone fine al primo tempo (51-41).

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con la rovesciata di Ambrosin poi McGusty pesca Skeens sotto canestro. Agrigento alza i giri del motore: prima Marfo poi le due triple di Ambrosin riportano gli ospiti sul -2 e costringono al timeout coach Salieri (53-51). Grande giocata del backcourt di Piacenza, Sabatini serve McGusty in semi transizione per il canestro con fallo che riporta i padroni di casa sul +8 (59-51). Padroni di casa che tentano di scappare con il reverse di Varaschin e la bomba di Gajic, ma Agrigento si rifa sotto con la tripla in transizione di Negri. Continua l’allungo dei biancorossoblu, con nove punti consecutivi firmati Sabatini e Cesana che portano il vantaggio a ben 21 lunghezze di distanza punti poco prima del termine del terzo quarto (78-57).

QUARTO QUARTO

Sabatini scippa Peterson e insacca in contropiede, ma Grande e Francis vanno a bersaglio per gli ospiti. Attacchi che faticano a trovare a via del canestro, fino al floater di Chiarastella che interrompe il digiuno (80-62). Sabatini, Cesana e Skeens trovano canestri in area per i biancorossoblu, e l’Assigeco sembra aver trovato il controllo del risultato. Bel lob di Agrigento sull’asse Grande-Francis, poi Varaschin e Ambrosin vanno a bersaglio da dietro l’arco. Padroni di casa che non mollano e vanno a segno con la tripla di Grande. McGusty e Miaschi calano il sipario sulla partita, i biancorossoblu applaudono l’esordio stagionale di Gherardini e Franceschi in A2 e amministrano l’ampio vantaggio e fino alla sirena conclusiva (99-82)

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 15 (3/5, 2/5), Kameron McGusty 28 (11/16, 0/1), Nemanjia Gajic 6 (2/4 da tre), Brady Skeens 10 (5/6 da due), Federico Miaschi 19 (4/6, 3/8), Luca Cesana 10 (2/2, 2/7), Lorenzo Querci 0 (0/1, 0/3), Davide Pascolo 8 (4/4 da due), Lorenzo Varaschin 5 (1/1, 1/1), Matteo Gherardini 0 (0/0), Giorgio Franceschi 0 (0/1 da tre), Jacopo Soviero 0 (0/1 da tre), Milos Joksimovic NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Fortitudo Agrigento: Daeshon Francis 7 (3/5, 0/1), Kevin Marfo 13 (6/10), Alessandro Grande 11 (2/4, 2/10), Albano Chiarastella 3 (1/4, 0/1), Lorenzo Abrosin 17 (1/4, 5/10), Matteo Negri 8 (1/2, 2/2), Cosimo Costi 17 (2/4, 3/5), Mait Peterson 4 (2/4), Luca Bellavia 2 (0/0), Nicolas Mayer NE

All: Devis Cagnardi (assistenti: Giacomo Cardelli, Gianluca Amato)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“E stata una partita a tutto tondo, Agrigento è una squadra molto compatta con un nucleo di giocatori di qualità che gioca a memoria. Sono arrivati qui in un momento di forma importante, ma sapevamo che avremmo dovuto fare la partita. Dato di fatto importante sono i 21 assist, anche se ancora una volta abbiamo perso la lotta a rimbalzo, nostro tallone d’achille. Abbiamo dato un imprinting alla partita nel terzo quarto, dove nella seconda metà del quarto abbiamo giocato ad altissimo livello. Il campionato è estremamente equilibrato, tutte le partite sono difficili e bisogna essere capaci di mantenere l’equilibrio. Se riusciamo a mettere in campo sempre la nostra identità credo che una squadra come la nostra sia destinata solo a crescere”.

