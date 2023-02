L’Assigeco Piacenza inciampa in casa: Rieti passa al PalaBanca

UCC Assigeco Piacenza – Kinergia Rieti 66-80 (16-11; 11-24; 22-20; 17-25)

Passo falso dell’Assigeco Piacenza che non riesce a replicare la grande prestazione di Cantù della scorsa settimana e cade nel match casalingo contro Kinergia Rieti. Partenza soft per entrambe le squadre che faticano a trovare con continuità la via nel canestro, poi Rieti alza i giri del motore e sul finale di secondo quarto costruisce il vantaggio che manterrà fino alla sirena conclusiva. Non bastano le buone performance del duo americano biancorossoblu, e la formazione laziale espugna il parquet di Piacenza con una prestazione corale in cui vanno a segno tutti i giocatori escluso il giovane Feliciangeli, in campo solo nei secondi finali. Risultato a parte i tifosi Assigeco hanno potuto applaudire il tanto atteso ritorno in campo di Lorenzo Galmarini, finalmente a disposizione dello staff tecnico dopo la lunga convalescenza per un intervento al tendine d’achille. Ora per la squadra di coach Salieri sarà fondamentale resettare la sconfitta e preparare al meglio il prossimo incontro campionato, in cui l’Assigeco cercherà di tornare alla vittoria sul campo di Latina.

PRIMO QUARTO

Primo canestro della partita di Geist, rispondono i padroni di casa con la tripla di Miaschi. Tap-in vincente di Paci che riporta davanti la Kinergia, ma Skeens ruba e schiaccia in contropiede. Basse percentuali dal campo nei primi minuti, poi Paci e McGusty mettono fine al digiuno di canestri delle due squadre (8-6). Skeens e Tucker scambiano canestri, poi stepback dal perimetro di Cesana che manda Piacenza sul +4. Rieti si riavvicina con il jumper di Bonacini, ma Cesana e McGusty ripristinano i vantaggio dalla lunetta (16-11).

SECONDO QUARTO

Partono bene i pontini che si riportano in vantaggio con un parziale di 1-11 trascinati da Bonacini e Paci, mentre l’Assigeco fatica a sbloccarsi in attacco. Squillo di McGusty che dopo cinque minuti sigla il primo canestro dal campo del secondo quarto, ma la tripla di Zugno allunga il vantaggio degli ospiti (19-25). Cesana e McGusty riportano sotto Piacenza, ma arrivano quattro punti consecutivi di Maglietti che ristabiliscono il vantaggio laziale. Rieti continua a spingere con Tucker che appoggia altri due punti in area, poi Geist non sbaglia dalla lunetta e manda gli ospiti a riposo sul +8 (27-35).

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con due liberi di McGusty, ma Timperi e Geist firmano il vantaggio in doppia cifra dei laziali. Gioco da tre punti di McGusty e tripla di Cesana che riportano Piacenza a quattro lunghezze di distanza (35-39), ma Paci e la tripla di Geist ripristinano ripristina il vantaggio ospite. Galmarini trova il primo canestro della sua stagione andando a bersaglio dall’angolo, poi il gancio di Tucker mantiene Rieti a distanza di sicurezza (45-53). Altro vantaggio in doppia cifra di Rieti con due appoggi di Tucker, ma quattro punti di McGusty riportano riporta l’Assigeco sul 49-55 prima della sirena.

QUARTO QUARTO

Nonkovic e due liberi di Del Testa valgono il +10 per Rieti, poi McGusty e Pascolo cercano di dare inizio alla rimonta dei padroni di casa (54-61). Altri quattro punti di Tucker e i liberi di Bonacini consolidano il vantaggio della Kinergia (54-65), rispondono Miaschi e McGusty ma Paci e Tucker firmano il nuovo +13 ospite (57-70). Tripla di Geist che consolida il vantaggio laziale, poi lo stessa guardia americana chiude virtualmente i conti dalla lunetta. C’è tempo per un altro canestro dal perimetro di Geist e un’altra schiacciata di Tucker, e Rieti amministra tranquillamente l’ampio vantaggio fino alla sirena finale (66-80).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Kameron McGusty 22 (6/10, 1/5), Nemanja Gajic 3 (1/2 da tre), Brady Skeens 11 (4/6 da due), Federico Miaschi 9 (1/2, 2/8), Luca Cesana 14 (3/6, 2/6), Davide Pascolo 3 (0/3, 1/1), Jacopo Soviero 1 (0/0), Marco Portannese 0 (0/1 da tre), Lorenzo Galmarini 3 (0/1, 1/1), Lorenzo Querci 0 (0/1 da due), Matteo Gherardini NE, Giorgio Franceschi NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Kinergia Rieti: Paolo Paci 14 (6/11 da due), Maurizio Del Testa 7 (1/1, 1/2), Lucas Maglietti 4 (2/3, 0/3), Nikola Nonkovic 2 (1/2 da due), Marco Timperi 3 (1/1 da due), Darryl Tucker 19 (9/13, 0/1), Davide Bonacini 7 (2/4, 1/3), Jordan Geist 19 (3/6, 3/7), Ruben Zugno 3 (1/3 da tre), Paolo Rotondo 2 (1/3 da due) Alessandro Feliciangeli 0 (0/0)

All.: Gabriele Ceccarelli (assistenti: Andrea Ruggieri, Andrea Auletta)

UFF. STAMPA UCC ASSIGECO PIACENZA