L’Assigeco torna alla vittoria, Bergamo KO

Dopo la sconfitta al fotofinish di Capo d’Orlando l’Assigeco di Salieri coglie la sua terza vittoria in campionato. Al Palabanca i biancorossoblù hanno ragione dell’ultima della classe Bergamo. Formenti e compagni soffrono nel primo quarto, chiuso con otto lunghezze di ritardo. Nel secondo parziale il grande recupero dei locali che allungano dopo l’intervallo, supportato da uno straordinario Massone con 15 punti e 6 assist. Nell’ultimo quarto un Mcduffie fino a quel momento in sordina sale in cattedra inanellando ben 9 punti in pochi minuti (saranno 18 quelli totali). I piacentini non concedono alcuna rimonta ai lombardi e chiudono 88-78. Il primo match del 2021 sarà il 2 gennaio, alle 20:45 in quel di Biella, penultima in classifica.

ASSIGECO PIACENZA-WITHU BERGAMO 88-78

(16-22, 24-19, 24-17, 24-20)

PIACENZA: Voltolini ne, Perotti ne, Poggi 5, Molinaro 9, Formenti 5, Carberry 11, McDuffie 18, Gajic 3, Massone 15, Guariglia 14, Cesana 8, Jelic ne. All. Salieri

BERGAMO: Da Campo 5, Bedini ne, Parravicini 4, Seck 2, Riboli ne, Purvis 13, Vecerina 2, Masciadri 12, Easley 11, Pullazi 19, Zugno 10. All. Diana

FONTE: Uff. Comunicazione e Ufficio Stampa UCC ASSIGECO PIACENZA