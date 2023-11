Latina sogna ma si arrende a Treviglio nel finale

Benacquista Assicurazioni Latina – Gruppo Mascio Treviglio 90-92 (28-25, 25-19, 20-24, 17-24)

Benacquista Assicurazioni Latina: Frank Gaines 18 (1/3, 4/10), Ivan Alipiev 17 (4/6, 3/7), Alexander Cicchetti 16 (8/10, 0/0), Salvatore Parrillo 12 (1/3, 3/6), Gabriele Romeo 10 (2/7, 2/4), Abdel Fall 10 (5/7, 0/1), Samuele Moretti 4 (1/3, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/2, 0/4), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 42 17 + 25 (Ivan Alipiev 13) – Assist: 17 (Gabriele Romeo, Abdel Fall 4)

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 36 (6/8, 5/9), A.j. Pacher 18 (5/8, 2/6), Marco Giuri 11 (1/2, 3/7), Tommaso Guariglia 7 (2/4, 0/2), Terrell Harris 6 (1/4, 1/3), Luca Vitali 6 (0/1, 1/2), Brian Sacchetti 6 (1/2, 0/3), Simone Barbante 2 (1/2, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/1), Bruno Cerella 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 22 / 28 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Federico Miaschi 6) – Assist: 15 (Luca Vitali 5)

La Blu Basket rimonta 22 punti di svantaggio e, sospinta da un Miaschi al suo high career (36 punti con 6/8 da due, 5/9 da tre, 9/12 ai liberi e 42 di valutazione in 34′), raggiunge la vittoria su Latina. Un canestro di Harris finalizza una lunga rincorsa, consentendo ai biancoblù di vincere 90-92 e di ottenere al PalaBianchini il quarto successo esterno stagionale.

In avvio di match coach Finelli schiera il quintetto usuale (Vitali, Harris, Miaschi, Pacher, Guariglia) per affrontare lo starting five di Sacco, composto da Parrillo, Gaines, Romeo, Moretti e Alipiev. La gara parte con un botta e risposta dall’arco tra Alipiev e Miaschi. Il bulgaro promuove il primo allungo dei pontini (10-3 al 2′), al quale l’esterno di Treviglio risponde (4/4 dai 6,75) per il primo vantaggio ospite: 15-16 (5′). Entra in gioco anche Pacher per il +4 Gruppo Mascio (19-23), ma sul finire della prima frazione Romeo, Alipiev e Gaines colpiscono dalla lunga (28-25 alla prima sirena).

La seconda frazione inizia con i padroni di casa in grande fiducia, mentre dall’altra parte la Blu Basket non trova continuità in attacco e fatica a difendere il proprio canestro. In 6′ solo un canestro di Barbante e un Cerella da tre falli in pochi secondi, contro i 21 realizzati della Benacquista. Latina continua ad avere punti pesanti da Alipiev e i nerazzurri spingono sino al massimo vantaggio: 49-27 (16′). La risalita di Finelli parte dalla difesa a zona: in avanti i protagonisti sono Miaschi, Pacher ed Harris; quest’ultimo mette la tripla del -10 (1-13 di break). A metà gara il ritardo torna sotto la doppia cifra: 53-44.

Dopo il cambio campo Pacher schiaccia, ma si accende anche l’allarme falli per Guariglia. Fall scrive nuovamente +10 (65-55), poi Miaschi tocca i 30 punti personali. I due top scorer biancoblù non falliscono dalla lunetta e al 29′ c’è un solo possesso di ritardo (69-66). Latina trova ancora energia e punti da Gaines, ma Sacchetti da sotto l’anello firma il 73-68 del 30′.

Nell’ultimo periodo Fall sostiene le speranze dei laziali (77-70), tuttavia Treviglio riesce a cambiare l’inerzia del match sfruttando i liberi di Sacchetti (tecnico alla panchina di Latina) e Miaschi. Al 34′ scocca il momento di Giuri (3/3 dall’arco in un minuto) e, con il secondo personale del capitano per il nuovo fallo tecnico sanzionato ai padroni di casa, il parziale è 13-0: Gruppo Mascio avanti 77-83 al 35′. Parrillo cambia l’inerzia del match con una tripla di tabella e un’azione da 4 punti. Guariglia lascia il campo per falli e al 37′ Latina conduce 88-85, identico punteggio con cui inizia anche l’ultimo giro di lancette. Sacchetti è implacabile nei liberi, ma Cicchetti sfugge alle maglie biancoblù: a -17″ è 90-87. Dal timeout Finelli disegna la tripla della parità per Vitali (90-90 a -9″) e sulla successiva rimessa di Latina, Harris rapina la sfera e corre il campo per la penetrazione mancina (90-92 a -2″). L’ultimo possesso è difeso alla perfezione dai biancoblù, ora solitari in terza posizione a quota 14 punti. La Blu Basket dopo una grande rimonta riesce a centrare la vittoria con Latina.

UFF.STAMPA BLU BASKET