1Q. NAPOLI MOSTRA I MUSCOLI. Una tripla a testa dopo la palla due, poi la sfida prosegue con Napoli che dalla media è efficace al punto da raggiungere il 4-9. I partenopei mettono in campo una difesa rocciosa sul pitturato, facendo soffrire i lunghi Apu: Foulland è costretto a scaricare sui giochi in post. Antonutti segna la sua seconda tripla della serata; nelle azioni successive la difesa di Napoli si sbilancia sull’arco consentendo dei giochi in extra-press dei friulani che fruttano il pareggio del 9-9. La risposta di Napoli a questo tipo di azioni in cui Udine sa il fatto suo è continuare a giocare con atletismo in attacco: dopo la tripla di Johnson (12-9), Parks e Mayo si accendono con giocate esplosive (12-16). Boniciolli chiama timeout per abbassare il ritmo appena infuocatosi degli avversari. L’Apu fatica ad avvicinarsi all’anello; le torri partenopee continuano ad occludere l’area anche con stoppate sui rientri difensivi dando l’impressione di aver conquistato la leadership del campo, ma il punteggio a fine quarto rimane comunque in equilibrio: 14-17.

2Q. UNA GRINTOSA APU RIMANE IN SCIA. L’Apu riconquista subito il pareggio con Mobio da tre, ma Napoli sfruttando la rapidità di Uglietti e Sandri, con l’efficienza di Iannuzzi, mette assieme un parziale di 9-0 su cavalcate in contropiede o in transizione. La difesa a trazione anteriore di Napoli con focus su Amato e Johnson infatti continua ad essere asfissiante e rubando palloni innesca attacchi veloci difficilmente parabili. Il massimo vantaggio del +10 (22-32) viene messo assieme al 7′ minuto da Monaldi, però l’Apu risponde subito con una tripla in-isolation di Johnson e un 2/2 dalla lunetta di Foulland, che rompono un lungo silenzio bianconero nelle marcature. Mayo segna in fade-away da tre, ma Udine continua a sbattersi e con grinta si rifà sotto sul -4, che arriva dalle mani di Amato anche lui da tre (31-34); fondamentale per Udine in questa piccola rimonta la buona reattività sui rimbalzi difensivi. Napoli alla sirena conduce per 31-35. Si preannuncia un risultato finale del match basso.

3Q. SCHIERAMENTI COMBATTIVI, DIFESE AD ALTO REGIME. Passa un minuto di gioco e Udine costruisce il pareggio con Johnson e Antonutti (35-35), poi il nuovo vantaggio con Foulland (37-35). La partita continua nell’equilibrio: lo strapotere fisico di Napoli si riduce, mentre l’Apu sa chiudere le linee di passaggio e rendere difficili le penetrazioni variando dalla zona alla uomo. La Gevi è imprecisa nei tiri, i friulani invece hanno la dote della pazienza e sorpassano gli ospiti con la tripla aperta di Italiano originata da una buona circolazione di palla (44-42). Per due minuti abbondanti si rimane sul 46-46, poi Monaldi e Johnson (a fine periodo con 14 punti personali) si sfidano realizzando entrambi dal long-range (49-49).

4Q. NAPOLI VINCE DI RESISTENZA. Pellegrino segna (52-49), poi però Napoli apre un parziale di 8-0, con Zerini che ne segna 5 in mezzo minuto (51-57), timeout Udine immediato. Peccano in questo frangente i ritardi dei cambi difensivi dell’Apu. Napoli continua con Monaldi in risposta al lay-up vincente di Nobile (53-60), poi Mobio segna quattro punti di fila (57-62). Napoli è un po’ affaticata e può venire facilmente battuta dal palleggio dai piccoli come Amato (59-62). I campani rispondono con un 4-0 arrivato dalla tenacia di Mayo e Parks, i giocatori che in campo hanno ancora maggiori riserve di ossigeno dopo questa combattutissima partita, chiusa definitivamente dalla tripla di Parks e il canestro dalla media di Uglietti (59-71). Altre conclusioni e risultato sul 64-71.

Apu Old Wild West Udine – GeVi Napoli 64-71 (14-17, 17-18, 18-14, 15-22)

Apu Old Wild West Udine: Dominique Johnson 14 (2/5, 3/6), Nana Foulland 12 (5/6, 0/0), Andrea Amato 10 (2/6, 1/4), Michele Antonutti 8 (1/4, 2/3), Joseph yantchoue Mobio 7 (2/3, 1/4), Lodovico Deangeli 4 (1/4, 0/1), Francesco Pellegrino 4 (2/3, 0/0), Nazzareno Italiano 3 (0/2, 1/3), Vittorio Nobile 2 (1/3, 0/0), Matteo Schina 0 (0/1, 0/1), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0), Marco Giuri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Nana Foulland 12) – Assist: 14 (Andrea Amato 4)

GeVi Napoli: Jordan Parks 14 (3/7, 2/5), Antonio Iannuzzi 14 (7/12, 0/0), Diego monaldi 14 (0/1, 4/7), Josh Mayo 10 (2/2, 1/9), Lorenzo Uglietti 9 (3/4, 1/4), Andrea Zerini 8 (1/4, 2/4), Pierpaolo Marini 2 (1/3, 0/5), Daniele Sandri 0 (0/2, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Andrea Zerini 9) – Assist: 13 (Josh Mayo 4)