LNP – Una grande Orzinuovi sbanca Casale Monferrato

L’Agribertocchi Orzinuovi vince e convince a Casale Monferrato. I lombardi vincono la seconda partita consecutiva sconfiggendo, dopo Biella, un’altra squadra piemontese.

PRIMO QUARTO – La Novipiù JB Monferrato, dopo la vittoria in settimana contro Verona, si ritrova opposta ad un’altra squadra uscita vincitrice dal match infrasettimanale, la Agribertocchi Orzinuovi. Le due avversarie hanno entrambe disputato quattro gare di campionato ed hanno un record speculare. La partenza è offensivamente parlando, per entrambe, notevole. Il punteggio, infatti, dopo 3 minuti di gara recita 8-10 per gli ospiti con Hollis e Redivo leader a livello di marcature individuali. Le percentuali scendono ma rimane inviariato l’equilibrio in un quarto che si conclude in perfetta parità (20-20).

SECONDO QUARTO – Casale fatica a trovare il canestro dalla lunga distanza, al contrario di Orzinuovi. I bresciani, anche grazie a realizzazioni pesanti raggiungono un vantaggio di 7 punti (25-32) costringendo il coach dei locali Ferrari alla sospensione. Un time out che non genera gli effetti sperati. L’Agribertocchi continua ad avere percentuali straordinarie, soprattutto da tre punti (9/13). Una vena offensiva che permette ai bresciani di andare al riposo avanti 42-57.

TERZO QUARTO – L’argentivo Redivo, 31 punti contro Verona in settimana, è il primo ad iscriversi nel tabellino del secondo tempo con quattro punti consecutivi. Realizzazioni che però risultano inutili viste le continue difficoltà nella metà campo difensiva che garantiscono a Martini ed Hollis di pareggiare i conti. Gli ospiti continuano sostanzialmente a dominare come dimostrato dal -33 (54-87) a fine tempo.

QUARTO QUARTO – Gli ultimi dieci minuti sono un allenamento ufficiale per entrambe le squadre. Risultato finale 71-109.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 71-109 (20-20; 42-57; 54-87)

NOVIPIU’: Thompson 18, Valentini 11, Sirchia, Martinoni 4, Donzelli 2, Lomele 1, Avonto ne, Galluzzi ne, Camara 14, Redivo 19, Giombini 2, Cappelletti. All.Ferrari

AGRIBERTOCCHI: Rupil, Miles 28, Mastellari 18, Cassar 7, Guerra, Galmarini 4, Martini 14, Tilliander ne, Zilli 9, Spanghero 11, Hollis 18. All. Corbani

MVP: Anthony Miles

Foto copertina: www.legapallacanestro.com