L’Orlandina tenta una clamorosa rimonta nel quarto quarto, ma Tortona è più fredda negli ultimi minuti

La squadra paladina parte con Floyd, Laganà, Bellan, Johnson e Fall, e Derthona risponde con Mascolo, Fabi, Sanders, Cannon e Severini.

Partenza fulminea dell’Orlandina, che prova sin da subito a dettare il ritmo, portandosi in vantaggio per 13-6 dopo 3’ di gioco, costringendo coach Ramondino a chiamare subito time-out. All’uscita dal minuto di pausa sono ancora i paladini a dettare il ritmo, e con Johnson e Floyd sugli scudi, si portano in vantaggio sul 20-10. I piemontesi tentano di recuperare lo svantaggio con le triple di Fabi, ma i paladini riescono a mantenere il vantaggio e chiudere il primo quarto sul 27-21.

Taflaj e Johnson aprono le marcature del secondo parziale portando l’Orlandina al massimo vantaggio sul 31-21. I piemontesi, con Cannon e Sanders sugli scudi, piazzano un’incredibile parziale di 22-2, e complici le basse percentuali dall’arco dell’Orlandina, si portano in vantaggio per la prima volta nel match sul 33-43, costringendo coach Sodini a chiamare il secondo time-out del secondo quarto. I paladini provano a rientrare nel punteggio, ma la squadra di coach Ramondino rimane solida in difesa e mantiene il vantaggio fino alla fine del primo tempo, che si chiude sul 40-49.

Il terzo quarto si apre con Laganà e Bellan che provano a riportare sotto nel punteggio i paladini, ma i piemontesi si fanno trovare pronti e con Cannon e Mascolo sugli scudi, si portano sul massimo vantaggio sul 45-61 costringendo a chiamare coach Sodini al time-out. Tortona continua a essere molto solida in difesa e concreta in attacco, e chiude il terzo parziale sul 52-65.

L’Orlandina prova ancora una volta a alzare i ritmi del match, e con una tripla di Gay e una schiacciata di Johnson si riporta sotto nel punteggio sul 61 -69 costringendo coach Ramondino al time-out. Al rientro dal time-out sono ancora i paladini a dettare il ritmo e con una tripla di Johnson portano il punteggio sul 70-74 a 3’ dalla fine. Negli ultimi 2 minuti succede di tutto, con Sanders che dall’arco prova a chiudere la partita e Johnson che dall’altro lato gli risponde provando a tenere in partita i paladini fino al 75-79. Ma nell’ultimo minuto sono i piemontesi ad essere più freddi e chiudere la partita sul 77-86.

Orlandina Basket: Ravì, Taflaj 2, Gay 3, Floyd 17, Laganà 10, Johnson 24, Del Debbio, Triassi, Tintori, Bellan 11, Fall 8, Moretti 2. Coach: Sodini.

Derthona Basket: Sackey, Cannon 13, Gazzotti 5, Ambrosin 10, Tavernelli 2, Fabi 16, Graziani, Mascolo 16, Severini 9, Sanders 15, Morgillo, Ciadini. Coach: Ramondino.