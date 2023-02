L’Urania Milano scappa nella ripresa, Wildcats corsari a Rieti

Quinto successo esterno stagionale per Urania che passa a Rieti, 64-75, e continua la sua corsa verso l’obbiettivo playoff. In fuga nella ripresa i Wildcats che, nonostante qualche pausa di troppo, spengono le fiammate di Maglietti e compagni. Potts il top scorer a quota 21, ma sono di capitan Piunti le giocate che danno l’inerzia decisiva ai rossoblu.

LA GARA

Sfida tra titani in avvio, l’ex di giornata Paci ingaggia battaglia con Pullazi, 6-8 dopo la tripla del gladiatore rossoblu. Rieti si giova della verve di Geist, si mettono al lavoro anche Amato e Potts che tengono avanti Urania, 12-13. Qualche sbavatura difensiva, ed un paio di errori in attacco, consentono il sorpasso alla Kinergia con capitan del Testa e Bonacini, 17-15. Più aggressivi i sabini che sporcano spesso i possessi dei Wildcats, due buone iniziative di Montano e Piunti firmano il nuovo contro sorpasso, 17-19 alla prima sirena. I padroni di casa insistono nella ricerca del tiro perimetrale, Urania ha buone transizioni che non vengono sfruttate dagli uomini di coach Davide Villa, 21-20 di Maglietti. Distratti e poco reattivi gli ospiti, si scalda anche il PalaSojourner dopo un fallo, evidente, in attacco di Geist, gli unici due lampi del quarto sono di Ebeling, 25-22. Hill litiga con il ferro dalla lunetta, un acuto di Montano e Potts rilanciano le quotazioni di Milano, 26-30. Il finale di quarto sembra per Rieti, tanti falli per i rossoblu che i sabini sfruttano per tornare avanti, Potts ed una colpo di biliardo del giovane Marra sulla sirena regalano il più 4 ai milanesi a metà gara, 35-39. Wildcats che arrivano sino al più 9, a referto Pullazi e Potts da distanza siderale, Rieti si aggrappa ai rimbalzi d’attacco per restare in corsa. C’ è anche il margine in doppia cifra dopo il morbido jumper di Montano, i rossoblu non scappano gettando un paio di possessi interessanti, la NPC non molla ed è ancora a meno 8, 42-50 firmato da Tucker. Serve esperienza e lucidità, scrivete Piunti e Montano, del capitano e del principe le due zampate che firmano la fuga, 42-58. I padroni di casa hanno una fiammata di puro orgoglio, Del Testa e Timperi tengono in corsa la Kinergia alla penultima sirena, 49-59. Urania resta senza canestri dal campo per oltre 7 minuti, esce di scena Tucker ma il PalaSojourner sente il profumo di rimonta, 54-59 di uno scatenato Maglietti. Ancora una volta è Piunti a prendere per mano i Wildcats, del capitano tre cose preziose: rimbalzo d’attacco, tap-in e due liberi fondamentali nel nuovo più 11, rossoblu, 56-67. Ora i sabini sembrano non avere più risorse, Urania amministra il vantaggio con Potts a referto con i liberi della staffa, 64-75 il finale.

Kienergia Rieti – Urania Milano 64-75 (17-18, 18-21, 14-20, 15-16)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 11 (4/7, 0/5), Lucas Maglietti 11 (3/6, 1/3), Maurizio Del testa 10 (0/0, 3/7), Darryl Tucker 9 (4/8, 0/2), Marco Timperi 6 (3/7, 0/1), Nikola Nonkovic 6 (1/3, 1/3), Davide Bonacini 5 (2/6, 0/0), Paolo Paci 4 (2/7, 0/0), Paolo Rotondo 2 (1/4, 0/0), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Jordan Geist 8) – Assist: 12 (Lucas Maglietti, Maurizio Del testa 3)

Urania Milano: Giddy Potts 21 (3/7, 3/10), Kyndahl Hill 12 (5/8, 0/0), Giorgio Piunti 11 (1/2, 1/3), Matteo Montano 10 (1/2, 2/4), Rei Pullazi 9 (3/4, 1/3), Andrea Amato 5 (1/1, 1/10), Michele Ebeling 4 (2/3, 0/0), Andrea Marra 3 (0/0, 1/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Kyndahl Hill 10) – Assist: 14 (Matteo Montano 5)