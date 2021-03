Mantova espugna il Pala Oltrepò. La Bertram Tortona cade in casa

23° giornata de serie A2 – girone verde – la Bertram Tortona, tornata alla vittoria in settimana con una solida gara contro la Apu Udine, ospita gli Stings di Mantova. I ragazzi di Ramondino hanno messo in campo molte energie in settimana imponendosi contro una combattiva Udine ma, soprattutto, i leoni sono tornati alla vittoria con una gara molto convincente sia sotto il profilo mentale che del gioco espresso.

Inizio Gara: Tortona parte con il quintetto Mascolo, D’Ercole, Sanders, Severini ed il totem Cannon, mentre Mantova schiera Veideman, Weaver, Ceron, Ghersetti e Bonacini. Inizio a ritmi abbastanza contenuti ma Tortona mette subito il muso avanti con Mascolo e Cannon per il 5 a 3 dopo due minuti di gioco. Mantova però risponde con una bomba di Ceron per il sorpasso da parte degli ospiti. Cannon però ricorda a tutti la sua solidità, mette la bomba del 8 a 6 per il nuovo contro sorpasso della Betram. Dopo cinque minuti di gara i padroni di casa conducono per 10 a 9. Inizio gara molto equilibrato, con Tortona che frutta due cattivi possessi di Mantova e si porta sul 13 a 11 in transizione con D’Ercole. Ramondina applica un pò di turnover, forse la gara di giovedì con Udine è ancora un pò nelle gambe dei giocatori, ed entrano Ambrosin, Gazzotti e Graziani. I nuovi ingressi contribuisco ad elevare la pressione difensiva e Mantova rimane a 13 punti contro i 16 dei padroni di casa. Tortona raggionge il massimo vantaggio di + 5 (18 a 13) quando manca un minuto al termine del primo periodo di gioco. Sul finale di quarto Infante accorcia le distanze per Mantova e Veideman, d’esperienza, guadagna due liberi che permettono agli ospiti di tornare attaccati alla Betram (18 a 17). la bomba di Maspero sigla il sorpasso di Mantova per il definitivo 18 a 20 al termine del primo periodo.

Secondo periodo: Mantova al primo possesso in transizione mette la bomba del 18 a 23, massimo vantaggio degli ospiti sino ad ora. Tortona risponde con un buon jumper di Ambrosin, ma sulle rotazioni difensive si perde i lunghi di Mantova che siglano il 20 – 25, quando il cronometra recita 8.20 da giocare. All’inizio del secondo periodo Tortona non è brillantissima e Mantova pian piano rosicchia qualche punto ai bianconeri conducendo per 22 a 28. Tortona dal canto suo fatica a trovare soluzioni offensive in modo lineare, con attacchi complicati e con poco ritmo. Il digiuno dei bianconeri è rotto da Ambrosin, buon impatto per la guardia bianconera sono ad ora, che porta la Bertram sul 24 a 28 quando mancano 5.25 all’intervallo. Botta e risposta tra le due squadre con Mantova che continua a condurre di quattro lunghezze (28 a 32), ma Mantova incorre nel bonus e Tortona lo sfrutta, con Mascolo, per ridurre il gap dagli avversari. Due incursioni di Mascolo permettono a Tortona di riacciuffare Mantova, ma gli ospiti rispondono con Ghersetti che riporta i suoi in avanti sul 31 a 34, con 2.24 da giocare. Mascolo subisce il suo sesto fallo della gara (dopo solo 18 min.) e riporta, dalla lunetta, Tortona sul meno 2 (32 a 34); Tortona si affida alle mani di Mascolo per attaccare il ferro ed è proprio il play campano che in questo momento fa da solo il reparto offensivo dei bianconeri. Sul finale di secondo periodo Cortese mette la bomba che regala il momentaneo 34 a 38 per gli ospiti.

Terzo Periodo: Inizia il terzo periodo con Mantova che apre subito le danze con due punti che gli valgono il 34 a 40 ma Tortona subito risponde sull’asse Mascolo – Cannon. Mantova però non molla e Ceron mette la bomba del massimo vantaggio per i ragazzi di De carlo (36 a 43); Tortona si affida sempre a Mascolo che continua la sua striscia in lunetta ed incrementa il numero di falli subiti fino ad ora ( settimo fallo subito); Tortona fatica in attacco ma viene salvata da una bomba di Ambrosin che riporta la Bertram sul meno cinque punti (41 a 46). Mantova però sembra più aggressiva di Tortona e mette la tripla del + 8 (41 a 49); la bomba di Infante, piedi per terra, che portano Mantova sul + 11 (41 a 529 costringono Ramondino a chiamare time out. Tortona paga il suo 3 su 14 dall’arco lungo contro l’ 11 su 15 di Mantova che, in questo momento, conduce per 55 a 42. L’inerzia però è a favore degli ospiti, Tortona pare meno lucida ed un pò affaticata dalla gara di giovedì, ed i ragazzi di De Carlo vanno sul + 15 quando mancano 3 minuti al termine del terzo periodo. Tortona è in panne ma D’Ercole, dai 6.75, da un pò di speranza ai bianconeri riportandoli sul meno 12 lunghezze. Cannon riporta la Bertram a meno dieci punti (49 a 599 quando mancano novanta secondi alla fine del terzo. Però la difesa di Tortona concede qualcosa all’attacco degli Stings che vanno a segno per il + 12. Il terzo quarto si chiude con Tortona a dieci punti di distanza da Mantova sul 51 a 61.

Quarto periodo: Tortona prova ad alzare la pressione difensiva ma gli Stings incrementano il proprio vantaggio, con un Infante sugli scudi, che porta gli ospiti sul 53 a 68 con 7.09 da giocare. Severini si inventa un canestro + fallo che riaccende le speranze della Bertram, portando i suoi sul 55 a 68 con sei minuti da giocare. Dall’altro lato però Bonacini va dritto al ferro, segna e guadagna il fallo che riporta Mantova sul + 16 (55 a 71). Tortona lotta per rientrare in partita ma Mantova pare controllare, fino a questo punto, la gara, soprattutto sfruttando attacchi pazienti e spesso efficaci. Maspero mette la sua terza tripla della serata e porta Mantova sul 58 a 74. Tortona alza la difesa e mangia quattro punti a Mantova e rientra a meno 12 punti di distanza dai lombardi quando mancano 3.56 al termine della gara. Mantova fatica contro la pressione di Mantova e recupera qualche punto agli avversari ritornando in gara pienamente sul 67 a 74 quando mancano 2.32 da giocare. Tortona mette in campo tutte le sue forze, mentre Mantova si è seduta certa di aver già chiuso la gara, ma la Bertram non molla e morde le caviglie degli Stings. Mantova perde la testa, commette errori banali in campo e regala punti su punti alla Bertram che è fredda e si riporta a meno quattro punti dagli ospiti (70 a 7). Mantova però fa di tutto per gettare via la gara, Tortona è spietata e con 1.39 da giocare i ragazzi di Ramondino tornano in gara sul 72 a 74; la difesa di Tortona fa la differenza e Mantova dilapida il proprio vantaggio, con la Bertram di nuovo pienamente in corsa per vincere la partita. Con quaranta secondi sul cronometro Sanders commette fallo su Cortese che, dalla lunetta, porta Mantova sul 72 a 75. Tortona dall’altra parte segna con Sanders per il, meno 1 e, subito dopo, manda Veideman in lunetta per fermare il cronometro. L’Usa di Mantova fa due su due e porta i suoi sul 74 a 77; Diciotto secondi per la Betram con tre punti da recuperare e coach Ramondino che chiama time out per disegnare l’ultimo gioco. Bomba di Sanders che però si spegne sul ferro e Tortona deve fare fallo subito. Veideman dalla lunetta è di ghiaccio, fa due su due e regala la vittoria a mantova che, inaspettatamente, espugna il pala Oltrepò per 74 a 79.

Bertram Tortona – Stings Mantova:

Bertram Tortona: Mascolo 13, Ambrosin 14, Gazzotti 4, Cannon 13, Sanders 11, Graziani, Severini 8, Morgillo , D’Ercole 11, Sackey; All. Ramondino;

Sings Mantova: Infante 13, Vaideman 10, Weaver 4, Maspero 13, Ceron 12, Cortese 9, Bonacini 3, Ghersetti 9, Ferrara 6, Mirkovski, Ziviani; All. De Carlo