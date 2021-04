La Staff Mantova s’impone 102-72 contro l’Agribertocchi e stacca il pass per il girone Azzurro della fase a orologio.

Avvio ad alti ritmi con Mantova e Orzinuovi che non si risparmiano colpi nei primi minuti di gara. L’Agribertocchi si appoggia a Miles, mentre gli Stings sfruttano l’ottima serata di Maspero (11 punti nel solo primo quarto) per staccare gli avversari. Una serie di buone difese permette alla Staff di andare sul +6, prima che Miles e Mastellari firmino il nuovo pareggio. Arrivata sul pari, però, l’Agribertocchi smette di produrre e subisce un break importante che porta la Staff sul 22-14 a fine primo quarto. Nel finale Orzinuovi recupera e il primo periodo di gioco termina 25-18.

Gli Stings iniziano bene anche il secondo quarto portandosi sul +10 grazie ad una serie di iniziative di Ceron. Hollis fatica ad entrare in partita e a metterci una pezza è sempre il solito Miles che tiene in gara i suoi subendo falli e facendo girare l’attacco. Nonostante i problemi di falli (Weaver e Ghersetti a quota 3 dopo neanche 15 minuti), la Staff resiste aumentando il distacco fino al +13 (40-27 al 17’). Miles e Mastellari segnano e Veideman risponde immediatamente fissando il risultato sul 47-39 all’intervallo.

La Staff torna in campo mostrandosi ancora una volta concreta. Ceron e Cortese aiutano Mantova sia in difesa e in attacco col punteggio che si dilata col passare dei minuti. Orzinuovi non segna più e con un parziale di 16-2 gli Stings arrivano sul +22 (63-41 al 27’) sfruttando bene il gioco in pick&roll. Dopo il grande sforzo però la Staff riduce la sua precisione in attacco con qualche azione forzato. Orzinuovi ne approfitta riportandosi sul +12, ma gli Stings chiudono il terzo quarto sul +15 (71-56 al 30’).

L’ultimo quarto è la fotocopia del terzo con la Staff che parte con ritmi elevatissimi e archivia la pratica nei primi minuti. L’Agribertocchi abbozza la reazione, ma è evidente il calo fisico e atletico. Il resto della gara è una passerella per gli Stings che mandano in campo anche Lo, Ziviani e Mirkovski e sfondano quota 100 punti mandando in doppia cifra 7 giocatori.

Staff Mantova – Agribertocchi Orzinuovi 102-74 (25-18, 22-21, 24-17, 31-18)Staff Mantova: Lorenzo Maspero 19 (2/3, 5/6), Marco Ceron 17 (2/6, 3/6), David Weaver 14 (5/7, 0/1), Matteo Ferrara 12 (2/3, 0/1), Rain Veideman 11 (2/7, 1/3), Riccardo Cortese 11 (3/5, 1/5), Mario jose Ghersetti 10 (2/4, 2/3), Lorenzo Ziviani 3 (0/0, 1/1), Moustapha Lo 3 (0/0, 1/1), Davide Bonacini 2 (1/3, 0/1), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Luca Infante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 – Rimbalzi: 39 13 + 26 (Marco Ceron 9) – Assist: 23 (Rain Veideman 9)

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony Miles 23 (2/4, 3/4), Matteo Negri 9 (1/1, 2/4), Marco Rupil 9 (0/1, 3/5), Damian Hollis 8 (4/10, 0/4), Marco Spanghero 7 (1/3, 1/4), Giacomo Zilli 6 (2/3, 0/0), Martino Mastellari 5 (1/3, 1/3), Lorenzo Galmarini 5 (2/7, 0/0), Ludwig Tilliander 2 (1/1, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/1), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Damian Hollis 7) – Assist: 10 (Anthony Miles, Marco Spanghero 3)