Massone e Stumbris trascinano Trapani, Rieti paga dazio nel finale

Kienergia Rieti – 2B Control Trapani 67-75 (16-22, 24-19, 12-13, 15-21)

Kienergia Rieti: Jordan Geist 14 (2/3, 2/7), Darryl Tucker 11 (5/10, 0/1), Paolo Paci 10 (3/8, 0/0), Marco Timperi 10 (3/5, 1/2), Ruben Zugno 10 (2/3, 2/5), Lucas Maglietti 8 (1/3, 2/4), Davide Bonacini 2 (1/2, 0/0), Paolo Rotondo 2 (1/1, 0/0), Maurizio Del testa 0 (0/1, 0/3), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Darryl Tucker 12) – Assist: 11 (Lucas Maglietti 4)

2B Control Trapani: Andrea Renzi 21 (5/8, 3/4), Roberts Stumbris 18 (2/4, 3/6), Federico Massone 16 (5/6, 1/5), Vincenzo Guaiana 8 (0/2, 2/2), Kiryl Tsetserukou 6 (3/3, 0/0), Gabriele Romeo 4 (1/8, 0/4), Marco Rupil 2 (1/1, 0/2), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Roberts Stumbris, Kiryl Tsetserukou 7) – Assist: 16 (Federico Massone, Gabriele Romeo 5)

A cura di Paolo Matteucci

La Kienergia Rieti torna sul parquet del PalaSojourner dopo la bella vittoria esterna (66-80) ottenuta nel turno precedente sul campo di Piacenza e riceve la visita dei siciliani della 2B Control Trapani, vincitori sul parquet di casa contro la Stella Azzurra Roma. Match particolarmente importante per la squadra di casa vista la situazione di classifica; i ragazzi di coach Ceccarelli, infatti, inseguono gli ospiti con due soli punti di ritardo nella graduatoria generale del raggruppamento Verde. La gara di andata si risolse con lo 0-20 per i reatini causa la rottura del ferro di uno dei canestri del palazzetto trapanese. Nelle file degli ospiti due importanti assenze: Carter e Mollura, infortunatosi sabato mattina.

Kienergia Rieti: Maglietti, Geist, Timperi, Tucker, Paci.

2B Control Trapani: Romeo, Guaiana, Stumbris, Massone, Tsetserukou.

Buona partenza per la Kienergia; Tucker e Timperi portano Rieti sul 4-0, ma Stumbris risponde con 2 triple che portano avanti gli ospiti (4-6 al 3’). Maglietti dall’angolo ed ancora Tucker per il nuovo vantaggio casalingo (9-6 al 5’). Tsetserukou segna dalla media e Timperi in penetrazione fa 2+1 con l’aggiunta del tiro libero per il 12-8 al 6’. Reazione ospite che con uno 0-7 (Stumbris, Rupil e Massone) vanno sul +3 12-15; Tucker accorcia ma Massone e Renzi infilano il primo break che consente agli ospiti di portarsi sul 16-22 in chiusura di primo periodo.

Ancora Renzi e Massone sugli scudi e massimo vantaggio ospite (16-28 al 12’), poi si sveglia Zugno che con 7 punti consecutivi più 2 di Tucker accorcia sul 26-28 al 15’. Paci fa 3/4 dalla lunetta, Tsetserukou fa 2/2 dal campo e Trapani ritorna a +4 (28-32 al 16’). Guaiana 2 volte e Tucker per il 31-38 al 18’, poi ancora strappo dei padroni di casa con Maglietti, Paci e Rotondo e punteggio in parità (38-38 al 20’). Nelle Battute finali ancora Maglietti e Massone (2+1) fissano il punteggio sul 40-41 all’intervallo lungo.

Subito Geist e Timperi in apertura per il vantaggio Kienergia 44-41, ma Stumbris impatta immediatamente da 3 punti; Romeo, Stumbris e Massone per il 44-50 mentre Paci e Geist provano a ricucire al 28’ (48-50). Nelle battute finali del quarto Renzi e Paci vanno a segno, imitati da Tucker e Massone per il 52-54 di fine terzo periodo.

Avvio di ultima frazione sotto il segno di Renzi; il lungo trapanese infila 7 punti consecutivi consegnando alla squadra di Parente un vantaggio di 9 lunghezze. Geist prova a rispondere con 5 punti ma è ancora Renzi a controbattere per il 57-64 al 35’. Ancora Geist fa 2/2 dalla lunetta ma Romeo e Stumbris per il 59-67 al 38’; Timperi segna dall’angolo ma è l’ultimo sprazzo dei padroni di casa che si arrendono con il finale 67-75 ad una Trapani che si è dimostrata più concreta ed intraprendente nei momenti importanti della gara.