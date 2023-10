Miaschi ancora decisivo, Treviglio batte in volata Real Sebastiani Rieti

Una RSR commovente si arrende negli ultimi secondi alla Gruppo Mascio Treviglio per 89-88. La gara inizia male per Rieti, il primo quarto si chiude 30-20 per i padroni di casa. La Sebastiani sprofonda a -17 ma poi rientra prepotentemente tornando in diverse occasioni avanti di 2/3 punti. Treviglio mette il muso avanti a 21 secondi dalla fine e l’ultimo possesso non regala la vittoria agli amarantocelesti. Gran partita dei due americani 20 per Johnson e 19 per Hogue, bene anche spanghero con 13. Prossimo appuntamento domenica 15 ottobre quando al PalaSojourner arriverà Latina.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Due punti di Raucci e due liberi di Hogue per Rieti, canestro di Guariglia ed Harris, 4-4 dopo 1 minuto e mezzo. Miaschi e Nobile, 2 punti a testa, 6-6. Miaschi penetra troppo facilmente e ne mette due, 8-6. Sfida da tre tra Vitali, Johnson e Miaschi, 14-9. Grande assist di Johnson a liberare Raucci che deve solo appoggiare, 14-11. Pacher spara da fuori, Hogue imbeccato da Nobile ne mette due, 17-13. Ancora Treviglio da fuori e 1/2 di Miaschi, 21-13. Pacher va ad inchiodare, Johnson allo scadere dei 24 segna due punti, 23-15. 5 punti per Rieti, Miaschi ancora preciso da fuori, 28-20. Barbante firma il +10 Blu Basket con cui si chiude il primo quarto.

La Gruppo Mascio continua ad avere percentuali altissime dall’arco, Pollone colpisce dai 6.75, 33-20. 1/2 di Hogue ai liberi, 33-21. Pollone e Hogue con due punti per uno, 35-23. Barbante con altri due punti per i suoi, Italiano segna da fuori, 37-26. Harris la mette da due, Raucci risponde 39-28. Ancora botta e risposta con Harris a cui questa volta Spanghero, 41-30. E’ un Harris vs RSR ora, il numero 10 biancoblu penetra ancora e segna, dall’altra parte è Hogue a segnare, 43-32. Arcobaleno di Johnson, Rieti si riavvicina a -7. Altri due punti di Jazz, 43-36. Guariglia fa 1/2 ai liberi, 44-36. Anche Pacher fa 1/2, Hogue ne mette due, 45-38. Due punti di prepotenza di Hogue, 45-40. Due liberi di Vitali chiudo il secondo quarto, sul punteggio di 47-40.

SECONDO TEMPO

Bomba di Jazz per stappare il secondo tempo, 47-43. Guariglia risponde con la stessa medicina, 50-43. 2/2 di Raucci ai liberi, 50-45. Guariglia con il mezzo gancio, 52-45. Two & one di Harris, 55-45. Altri due dal #10, 57-45. Guariglia, ancora da fuori, Treviglio riallunga, 60-45. Palla persa da Johnson e Harris riparte in contropiede, 62-45. Gran canestro di Johnson, 62-47. Spara da fuori Johnson, 62-50. Contropiede RSR con il canestro di Sarto, 62-52. 3/3 di Miaschi, 65-52. Nobile da tre, 65-55. Guariglia da due, ancora Nobile da tre, 67-58. Altri due punti per Guariglia, 69-58. Bomba di Petrovic, 69-61. Johnson da fuori per il -5. Pollone e Ancellotti, 71-66. Miaschi preciso dalla linea della carità, 73-66. Italiano dall’angolo, 73-69.

Spanghero da fuori per il -1!! Sarto da due, Sacchetti da fuori, 76-74. Arresto e tiro di Spanghero, gara impattata sul 76-76. Sarto dall’angolo per il +3 di Rieti, 76-79. Two & one di Pacher, 79-79. Vitali si inventa la tripla, 82-79. 1/2 di Hogue ai liberi, 82-80. Pacher lasciato solo sotto canestro, va ad inchiodare con la bimane, 84-80. Hogue con una grande finta ne mette due, 84-82. Two & one di Hogue e Rieti rimette il muso avanti, 84-85. Miaschi lasciato solo va a segnare, 86-85. Spanghero dall’angolo! 86-88. Miaschi da tre, che partita!, 89-88.

Il tabellino del match:

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO vs REAL SEBASTIANI RIETI 89-88 (parziali: 30-20; 17-20; 26-29; 16-19).

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Pacher 11, Carpi , Vitali 11, Harris 15, Falappi , Sacchetti 3, Guerci , Barbante 4, Guariglia 15, Pollone 7, Giuri , Miaschi 23.

Coach: Alessandro Finelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 7, Pettine , Frattoni, Petrovic 3, Hogue 19, Ancellotti 4, Nobile 13, Johnson 20, Raucci 6, Italiano 6, Spanghero 13.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

Area Comunicazione RSR