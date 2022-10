Miaschi trascina l’Assigeco, Piacenza supera la JB Monferrato

UCC Assigeco Piacenza – Novipiù Monferrato Basket 65-61 (14-17, 15-17, 23-10, 13-17)

UCC Assigeco Piacenza: Federico Miaschi 22 (8/13, 2/5), Lorenzo Querci 13 (3/9, 1/9), Nemanja Gajic 10 (1/5, 2/5), Gherardo Sabatini 7 (2/9, 0/0), Kameron Mcgusty 6 (1/4, 1/6), Davide Pascolo 6 (0/0, 2/4), Antonio jacopo Soviero 1 (0/3, 0/0), Brady Skeens 0 (0/0, 0/0), Giorgio Franceschi 0 (0/0, 0/0), Milos Joksimovic 0 (0/0, 0/0), Matteo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 47 16 + 31 (Gherardo Sabatini 17) – Assist: 16 (Lorenzo Querci 14)

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 14 (2/7, 2/9), Niccolo Martinoni 14 (6/10, 0/1), Matteo Formenti 13 (2/4, 3/5), Gianmarco Leggio 10 (1/3, 2/8), Matteo Ghirlanda 7 (2/3, 1/2), Quinn Ellis 2 (1/2, 0/0), Aaron Carver 1 (0/4, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/2, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/1, 0/1), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Niccolo Martinoni, Aaron Carver 7) – Assist: 16 (Quinn Ellis 4)

L’UCC Assigeco Piacenza conquista la prima vittoria in campionato battendo Novipiù Monferrato Basket all’esordio casalingo stagionale. I padroni di casa confermano le sensazioni positive percepite la scorsa settimana al PalaRadi, dove una tripla allo scadere di Lacey ha spento gli entusiasmi della formazione piacentina dopo una grande gara contro una delle favorite del campionato. Brutte notizie nelle ore precedenti all’inizio del match per coach Stefano Salieri, che oltre a Galmarini deve rinunciare anche a Kameron McGusty per un problema fisico dell’ultimo minuto. Nonostante le assenze di due importanti giocatori di rotazione i padroni di casa si impongono dopo un match equilibrato che Monferrato ha saputo giocarsi fino alla fine. Decisiva al termine dell’ultima frazione di gioco la tripla di un fenomenale Davide Pascolo, autore di una prestazione da 22 punti e 13 rimbalzi. Oltre alla grande performance del veterano si sottolinea l’ottima prova sotto i tabelloni dell’Assigeco, capace di catturare 17 rimbalzi in più rispetto agli avversari. Palabanca che può dunque festeggiare il primo trionfo stagionale, con la squadra che si appresta alla complicata trasferta di Torino del prossimo weekend.

PRIMO QUARTO

Partenza complicata per entrambe le squadre, poi Sabatini pesca il taglio di Pascolo per i primi punti della partita. Pronta risposta di Monferrato con Redivo che va a bersaglio da dietro l’arco (2-3). Sabatini firma quattro punti consecutivi convertendo due liberi e concludendo al ferro dopo un coast-to-coast, poi un canestro facile di Martinoni e un libero di Carver riportano il match in equilibrio sul 6-6. Assigeco che punta tanto sull’asse Sabatini-Pascolo, con quest’ultimo che converte due dei suoi tipici appoggi a centro area. Querci in transizione manda a segno una tripla, proseguendo nel suo buono stato di forma dopo la grande prestazione della scorsa settimana contro la Vanoli. Formenti risponde dall’angolo con la stessa moneta, poi Monferrato trova il sorpasso con la tripla di Ghirlanda dopo lo scarico dello stesso Formenti. Miaschi fa 1/2 dalla linea della carità e riporta le squadre sul 14-14, ma Leggio permette agli ospiti di riportarsi subito in vantaggio. La preghiera di Miaschi non viene premiata dagli dei del basket e primo quarto che si conclude sul 14-17.

SECONDO QUARTO

Monferrato allunga le distanze con la tripla di Redivo, ma Sabatini risponde con un 2/2 dalla lunetta (16-20). Ghirlanda sigla un floater dalla linea del tiro libero, poi Miaschi trova il primo canestro dal campo della sua stagione chiudendo al ferro un contropiede. Martinoni corregge in tap-in un sottomano di Ellis e firma il massimo vataggio degli ospiti sul 18-25. Risponde l’Assigeco con Pascolo a centro area, ma Martinoni riporta i suoi sul +7. Canestro dalla media dello stesso Pascolo che tiene a galla l’Assigeco e si porta in doppia cifra per punti segnati, poi anche Gajic si iscrive al tabellino dei marcatori avvicinando Piacenza sul -3. Il solito Martinoni ristabilisce le distanze tra le squadre, ma finalmente Skeens firma i primi due punti del match con un canestro dopo un rimbalzo d’attacco. Per le fila dell’Assigeco esordisce in campionato di Jacopo Soviero che dà un po’ di riposo al capitano Sabatini. Piacenza si riporta ad un solo possesso di distanza con una bomba di Querci, ma nell’ultimo minuto un fallo antisportivo di Varaschin dopo un’incomprensione con Soviero permette ai piemontesi di allungare e chiudere con una vantaggio di 5 punti (29-34).

TERZO QUARTO

Miaschi apre le danze con una tripla dall’angolo che riavvicina Piacenza sul 32-34, poi Gajic ricuce definitivamente il distacco tra le squadre con due tiri liberi. Monferrato ribatte con un canestro di Formenti in transizione, ma Gajic firma il sorpasso per Piacenza con una conclusione dal perimetro. Martinoni sigla il contro-sorpasso con un appoggio a centro area, ma l’Assigeco sembra aver ritrovato lucidità: prima la tripla di Pascolo e poi il layup Sabatini spingono coach Andrea Valentini al timeout sul 42-38. I biancorossoblu continuano a spingere sull’acceleratore con due tiri liberi di Skeens e una penetrazione mancina di Sabatini. Leggio mette fine al digiuno offensivo dei suoi dopo un buon gioco a due con Martinoni, ma Pascolo risponde prontamente dalla media distanza (48-40). Ghirlanda e Formenti riavvicinano i piemontesi sul -4, poi Gajic chiude il terzo quarto con una tripla allo scadere che manda i padroni di casa in vantaggio di otto lunghezze (52-44).

QUARTO QUARTO

Ultima frazione di gioco che si apre con la tripla di Leggio, ma Sabatini riporta l’Assigeco sul +8 con un canestro dalla lunga distanza (55-47). Redivo si sblocca dopo un terzo quarto sottotono e firma al ferro il decimo punto della sua partita. L’Assigeco continua a lottare per portare a casa il risultato, come dimostra il canestro di pura determinazione che Skeens appoggia al ferro chiudendo un possesso confuso dei suoi. Prosegue la grande serata offensiva di Pascolo che trova il fondo della retina da centro area, ma arriva la pronta risposta dei piemontesi con il primo canestro di serata di Ellis. Altro fallo antisportivo fischiato contro l’Assigeco, stavolta ai danni di Lorenzo Querci. Monferrato sfrutta bene la ghiotta occasione, prima con i due tiri lliberi di Raivio poi con un difficile sottomano dello stesso giocatore argentino (59-56). Martinoni si fa trovare libero sulla penetrazione di Ellis e appoggia al vetro il -1 per gli ospiti: partita ancora aperta e timeout Assigeco a tre minuti dalla fine. Fadeaway di Pascolo che accende i tifosi del Palabanca, ma la tripla di Formenti rimette tutto in discussione. Epilogo ancora incerto, finchè Pascolo chiude i conti con una tripla di enorme importanza che spegne le speranze della formazione piemontese. L’ultimo tentativo di Redivo si ferma sul ferro e Piacenza porta a casa la vittoria con il punteggio di 65-61.

