Miles esalta Orzinuovi, Treviglio va al tappeto

Agribertocchi Orzinuovi – BCC Treviglio 108-97 (31-22, 25-28, 30-26, 22-21)

Agribertocchi Orzinuovi: Anthony Miles 32 (7/11, 4/4), Martino Mastellari 26 (2/2, 7/10), Giacomo Zilli 12 (5/7, 0/1), Marco Spanghero 10 (2/3, 2/4), Damian Hollis 9 (3/6, 1/2), Marco Rupil 9 (0/1, 3/7), Matteo Martini 6 (3/3, 0/0), Lorenzo Galmarini 4 (2/4, 0/1), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Kurt Cassar 0 (0/0, 0/0), Matteo Apollonio 0 (0/0, 0/0), Ludwig Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Lorenzo Galmarini 8) – Assist: 25 (Anthony Miles 8)

BCC Treviglio: J.j. Frazier 21 (5/7, 1/4), Mitja Nikolic 21 (8/12, 1/3), Davide Reati 19 (2/3, 5/10), Alvise Sarto 17 (2/5, 3/8), Jacopo Borra 10 (5/9, 0/0), Ursulo D’almeida 5 (2/4, 0/0), Matteo Bogliardi 4 (1/4, 0/1), Luca Manenti 0 (0/1, 0/0), Vincenzo Taddeo 0 (0/0, 0/0), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amboni 0 (0/0, 0/0), Simone Pepe 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Alvise Sarto 5) – Assist: 27 (Mitja Nikolic 7)

Sconfitta esterna per la BCC Treviglio che esce perdente dal “PalaBertocchi” di Orzinuovi per 108-97. Gara dal punteggio record, con gli attacchi a dominare sulle difese. Meglio quello di Orzinuovi, La Blu deve arrendersi alla straordinaria serata al tiro della squadra bresciana (17/29 dall’arco) con Mastellari (26) e Miles (32) sugli scudi. Non bastano 97 punti esterni per i ragazzi di coach Cagnardi con Nikolic e Frazier che toccano quota 21.

IL MATCH

Con Pepe ancora out Cagnardi conferma Frazier, Reati, Sarto, Nikolic e Borra. Corbani schiera Miles, Spanghero, Mastellari, Hollis e Zilli.

Bene Zilli per l’Agri che con Martini firma il primo allungo, la Bcc è fredda dall’arco e il canestro di Hollis obbliga Cagnardi al primo time-out (13-5). Borra prova a scuotere i suoi ma un indemoniato Miles e la tripla di Hollis danno il massimo vantaggio ad Orzinuovi (25-9). Nikolic è l’anima dell’attacco Bcc, anche Reati si sblocca da fuori ma Orzinuovi, grazie a percentuali altissime, chiude il primo periodo sul 31-22.

Si segna tutto al “PalaBertocchi”. Corbani perde Martini per infortunio, punteggio altissimo con Orzinuovi implacabile con Mastellari e Miles, mentre Treviglio con Sarto sugli scudi prova a rimanere a contatto (43-33). La Bcc alza l’intensità difensiva, Hollis commette antisportivo su Frazier, Nikolic e D’Almeida firmano il parziale (43-39). L’ennesima fiammata di Orzi viene interrotta dalle due triple di Reati (51-45), Miles (21 nella prima metà) segna ad un secondo dalla fine, rimessa Blu, preghiera di Nikolic e canestro sulla sirena. 56-50 all’intervallo.

Il trend dal match non cambia. Quattro di Borra al rientro in campo, Miles continua a fare il bello e il cattivo tempo, l’Agri conferma di essere il miglior attacco del girone e Mastellari riporta i suoi sul più 12 (70-58). L’esterno di Orzi ne insacca altre due toccando quota 20, Sarto non è da meno (76-66). Spanghero e Rupil ancora da fuori, Treviglio non contiene Orzi da tre. 86-76 all’ultimo stop.

8-2 di Orzi ad inizio quarto per il nuovo massimo vantaggio sull’asse Zilli-Miles (94-78), Treviglio difende bene un paio di possessi ma Spanghero pesca l’ennesimo jolly per il 97-80. L’attacco di casa è da record, le speranze della Blu terminano quando Mastellari arriva a quota sette triple e scrive i titoli di coda. Termina 108-97.

Uff.Stampa Blu Basket Treviglio