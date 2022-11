Monferrato implacabile, Rieti si arrende

Novipiù Monferrato Basket – Kienergia Rieti 83-68 (24-19, 21-20, 19-18, 19-11)

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 21 (1/4, 4/11), Quinn Ellis 17 (4/8, 2/4), Niccolo Martinoni 15 (5/7, 1/2), Matteo Ghirlanda 13 (5/6, 1/3), Aaron Carver 11 (5/12, 0/0), Nicolo Castellino 4 (0/1, 1/3), Gianmarco Leggio 2 (1/2, 0/4), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/1), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Alessandro Luparia 0 (0/0, 0/0), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 47 13 + 34 (Aaron Carver 15) – Assist: 27 (Quinn Ellis 9)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 17 (5/10, 2/3), Lucas Maglietti 17 (2/6, 4/6), Darryl Tucker 14 (6/8, 0/2), Lorenzo Tortu 10 (5/12, 0/4), Maurizio Del testa 3 (0/2, 1/3), Benjamin Marchiaro 3 (1/1, 0/2), Nikola Nonkovic 2 (1/2, 0/3), Paolo Rotondo 2 (1/2, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0), Jordan Geist 0 (0/0, 0/0), Alessandro Feliciangeli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 11 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Marco Timperi 6) – Assist: 16 (Marco Timperi 5)

LE ASSENZE — Ceccarelli perde anche Zugno, per i postumi di una botta all’anca rimediata in allenamento giovedì e rivoluziona lo starting five con Maglietti e Nonkovic dal primo minuto e Tortù da ala piccola. Il post basso funziona: Tucker è ispirato ( sarà l’unico a chiudere in doppia cifra al termine dei primi 20 minuti) Tortù lo imita e Rieti tiene il passo di una Casale scatenata dal perimetro. Redivo è il solito fattore, saranno 16 con 4 su 7 dall’arco, nonostante la gabbia che la Kienergia prova a costruirgli intorno. I padroni di casa provano a scappare, ma Rieti rientra caparbiamente fino al pari,( 35 a 35) grazie a Maglietti, bravo a trovare due importanti canestri dal perimetro, ed il dinamismo di Timperi. La difesa però non è particolarmente attenta, concedendo ben 45 punti a Casale che ringrazia e ne approfitta per chiudere avanti i primi 20 minuti di gioco.

RIETI CROLLA SOLO NEI MINUTI FINALI — Nel terzo periodo inizia il festival delle triple. Casale trova il canestro con continuità ma Rieti risponde con Maglietti e TImperi. E’ proprio il giovane play italo argentino il vero protagonista del terzo quarto per Rieti, con 16 punti che riavvicinano la formazione di Ceccarelli a Casale( 60-56), scappata anche oltre la doppia cifra di scarto. Nel finale però ancora una volta le combinazioni dei padroni di casa sorprendono la difesa di Rieti che torna di nuovo sotto di 7 punti 64 a 57. Il quarto periodo si apre con un parziale targato Timperi di 5 a 0 che riavvicina Rieti in maniera importante. Del Testa dal perimetro si sblocca e Rieti torna ad un possesso di distanza. (69-66). Poi però tanti errori, in attacco e perse banali. Ringraziano i padroni di casa che con Martinoni tornano sul +6. Rieti avrebbe l’occasione per accorciare ma Tucker commette due sciocchezze di fila. Prima dalla lunetta è 0 su 2, poi sulla rollata e ottima palla di Maglietti si appende al ferro. Casale ringrazia e torna a +8. LA chiude Ellis dal perimetro, lo scarto assume proporzioni importanti nel finale. Termina 83 a 68 per Rieti si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

UFF. COMUNICAZIONE NPC RIETI