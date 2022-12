Monologo Assigeco sul campo della Juvi Cremona

L’UCC Assigeco Piacenza conferma il proprio buon momento di forma e, dopo il successo su Agrigento, espugna il PalaRadi di una sfortunatissima Juvi Cremona già priva di Brayon Blake, costretta a perdere Antonio Iannuzzi a causa di una brutta botta alla schiena nel corso del primo quarto. Per i biancorossoblu fondamentale il parziale di 3-28 a cavallo tra il terzo e quarto periodo, frutto di una buona prestazione di squadra e ottime percentuali da tre punti, che ha spezzato le gambe agli oroamaranto. Mattatore della serata Luca Cesana, che chiude con venti punti, seguito da Miaschi, McGusty, Gajic e Sabatini tutti in doppia cifra.

PRIMO QUARTO

La penetrazione di Sabatini inaugura le danze prima del gioco a due tra Nasello e Iannuzzi con quest’ultimo che appoggia i primi due oroamaranto. Alla bomba di Miaschi rispondono presenti Fanti e Allen che siglano il primo vantaggio Juvi (6-5 al 3’) senza però tener conto della vena realizzativa di McGusty, che si iscrive a referto con un centro dal bersaglio grosso. Capitan Nasello con quattro punti filati permette ai suoi di tornare con il naso avanti, ma Sabatini con il floater di tabella, McGusty in contropiede e il tap-in da highlights di Skeens chiudono il primo quarto sul 15-21, portando l’inerzia verso la sponda biancorossoblu.

SECONDO QUARTO

Skeens inaugura la seconda frazione con una stoppata da capogiro, ben coadiuvato da Cesana che dall’altra parte del campo manda a bersaglio due triple intervallate da un Allen che cerca di mettersi in partita dopo un inizio difficile. Piacenza con le pregevoli conclusioni di McGusty tenta l’allungo sul +12 (21-33 al 15’), ma Fanti e un sempre più propositivo Allen tengono a galla la formazione di coach Crotti, che prima del suono della sirena riesce a tornare sotto di cinque lunghezze per merito nuovamente del proprio backcourt titolare nonostante la quarta tripla della serata di Cesana (36-41 al 20’).

TERZO QUARTO

Miaschi e Pascolo firmano un parziale di 0-7 che riporta avanti Piacenza di dodici lunghezze ma la risposta di Cremona non si fa attendere con il 5-0 targato Reati-Vincini che vuol dire 41-48. Nonostante la correzione vincente di Skeens la Juvi sprigiona tutte le sue energie grazie a un Reati sugli scudi, con il break di 8-0 che costringe coach Salieri a fermare la partita. La pausa porta i suoi frutti: cinque punti filati di Miaschi, il tap-in di Varaschin e la penetrazione mancina di Gajic non lasciano scampo agli oroamaranto, che iniziano ad accusare gli sforzi precedenti con i biancorossoblu che prendono nuovamente il largo nonostante l’uno su due in lunetta di Milovanovic (54-66).

QUARTO QUARTO

L’inizio di frazione è a senso unico: Piacenza costruisce un parziale di 0-16, frutto dei canestri di un Miaschi sempre più a suo agio con la canotta biancorossoblu, Gajic e Varaschin. Ci vogliono ben quattro minuti per vedere un canestro juvino con l’appoggio di Reati, con gli oroamaranto che con il precoce ingresso in campo dei giovani Roberto e Beghini gettano la spugna in vista degli impegni ravvicinati. Gli ultimi minuti, oltre ai primi punti in Serie A2 di Matteo Gherardini, sono solamente per sistemare le statistiche, con il match che si conclude 66-98.

DATI STATISTICI

Ferraroni Juvi Cremona: Eugenio Fanti 10 (3/5, 0/1), Trevon Allen 14 (4/9, 2/7), Davide Reati 17 (1/3, 4/9), Ferdinando Nasello 6 (2/6, 0/2), Antonio Iannuzzi 2 (1/3 da due); Alfredo Boglio 0 (0/3 da tre), Marko Milovanovic 7 (0/1, 2/6), Luca Vincini 4 (2/2, 0/1), Niccolò Giulietti 4 (0/3, 1/2), Leonardo Beghini 2 (1/1 da due), Simone Roberto 0 (0/1 da tre). Ne: Bona.

Allenatore: Alessandro Crotti (assistenti: Gianluca De Gennaro, Elvis Vacchelli).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 11 (3/6, 1/2), Kameron McGusty 16 (5/10, 2/3), Federico Miaschi 19 (5/7, 3/8), Davide Pascolo 6 (2/5 da due), Brady Skeens 6 (3/4 da due); Luca Cesana 22 (3/7, 5/8), Nemanja Gajic 12 (3/3, 2/3), Lorenzo Varaschin 4 (1/1 da due), Jacopo Soviero 0 (0/1 da tre), Matteo Gherardini (1/1 da due), Giorgio Franceschi.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Dopo una buonissima partenza e un secondo quarto sottotono stati molto bravi a svoltare la partita nella seconda metà di gioco mettendo in campo aggressività e attenzione. Tutti i ragazzi hanno dato energia trovando ottime conclusioni sia in contropiede che a difesa schierate, e anche contro la difesa a zona della Juvi che avevamo preparato in allenamento. Faccio un in bocca al lupo a Cremona vista la situazione attuale con tanti infortuni, ma guardando alla mia squadra non posso che essere soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi”.

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA