Moraschini e Baldi Rossi trascinano Cantù, Agrigento cede con onore

Cantù conferma il buon momento e fa sua la sfida del mezzogiorno contro una buonissima Agrigento. La formazione di Calvani gioca una grande gara, con un avvio prepotente e un terzo quarto in cui trova percentuali dall’arco degne di nota grazie a Sperduto. Cantù dal canto suo trova le cose migliori nel secondo (27-11) e quarto periodo (25-18), con Baldi Rossi (23pt) e Moraschini (19pt) mattatori dell’incontro. Un successo che permette alla formazione lombarda di confermarsi alle spalle di Trapani, salendo a quota 28.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Agrigento: Cohill, Sperduto, Ambrosin, Chiarastella, Polakovich

CRONACA – E’ una tripla di Baldi Rossi ad aprire la contesa tra le due formazioni. Sperduto impatta a quota 5, ma la tripla di Nikolic vale il nuovo vantaggio. Si continua sull’onda dell’equilibrio, con i siciliani che trovano il primo vantaggio con Ambrosin e il neo entrato Peterson a segno per l’8-12. Cagnardi gira la panchina, inserendo prima Cesana e poi Burns ma è ancora uno scatenato Ambrosin a trovare l’8-15 che obbliga Cantù al timeout. Burns sblocca il tabellino locale, poi è ancora Baldi Rossi a mettersi in evidenza con i lombardi che si riportano in scia chiudendo la prima frazione sul 16-19. E’ Young a ridare la parità in avvio di secondo quarto, siglando il 22-22. Moraschini fa più tre, ma Meluzzi risponde con la stessa moneta. Young e Nikolic firmano il primo break canturino (36-29), con Agrigento che rispetto il primo periodo fatica a trovare la via del canestro. Young fa più undici (40-29), mentre è di Hickey l’ultimo acuto del quarto che sigilla il 43-30 all’intervallo. Nel terzo periodo sono gli ospiti a partire meglio, con un break di 5-0 che costringe al timeout Cagnardi. Young sblocca i compagni, ma Polakovich prima e Sperduto poi rimettono in scia Agrigento sul 49-43. Sperduto si conferma caldissimo e insacca un altro gioco da tre punti per il meno tre. Young sale in doppia cifra, ma Sperduto replica ancora da tre per il 51-49. Agrigento continua a trovare percentuali irreali dall’arco, con Ambrosin che firma il meno uno sul 53-52. La formazione brianzola riesce comunque a contenere la sfuriata dei siciliani e al trentesimo conduce 60-53. Moraschini da una parte e Meluzzi dall’altra, aprono gli ultimi dieci minuti. Berdini prova a ridare ossigeno (67-58), ma Ambrosin trova prontamente il nuovo meno sette. Moraschini colpisce con cinque punti in fila (72-62), poi è Hickey a prendersi gli applausi del PalaDesio con un grande assist che manda a schiacciare Young per il 75-62. I titoli di coda arrivano poco dopo, con l’altro co Mvp Baldi Rossi a segno dai 6.75. Agrigento non ne ha più ed è costretta alla resa. Cantù vince 85-71.

MVP BASKETINSIDE.COM: Moraschini

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – MONCADA ENERGY AGRIGENTO 85-71 (16-19, 27-11, 17-23, 25-18)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 23, Berdini 3, Nikolic 13, Nwohuocha N.E., Tarallo, Bucarelli 5, Hickey , Burns 3, Moraschini 19, Young 14, Cesana.

Moncada Energy Agrigento: Ambrosin 16, Traore, Meluzzi 7, Cohill 8, Ronca N.E., Caiazza 1, Chiarastella 4, Morici N.E., Sperduto 21, Peterson 3, Polakovich 11.

Arbitri: Almerigogna, Nuara, Lupelli.

Spettatori: 2777