Musso gela Treviglio, la Juvi Cremona cala il quarto successo in fila

Ferraroni Juvi Cremona – Gruppo Mascio Treviglio 87-80 (20-32, 18-11, 32-21, 2-11)

Ferraroni Juvi Cremona: Lorenzo Tortu 24 (6/13, 3/8), Vincent Shahid 17 (2/7, 2/5), Gabriele Benetti 13 (3/3, 1/1), Marco Timperi 9 (3/4, 0/3), Bernardo Musso 9 (0/1, 2/5), Luca Vincini 6 (2/4, 0/0), Daniele Magro 5 (2/2, 0/0), Antonino Sabatino 2 (0/1, 0/1), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/0), Francesco Grassi 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 33 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Lorenzo Tortu, Gabriele Benetti 6) – Assist: 12 (Bernardo Musso 3)

Gruppo Mascio Treviglio: A.j. Pacher 23 (8/11, 2/5), Federico Miaschi 14 (4/8, 1/4), Terrell Harris 13 (2/4, 3/4), Tommaso Guariglia 10 (2/5, 1/1), Simone Barbante 6 (3/6, 0/0), Luca Vitali 5 (1/1, 1/1), Matteo Pollone 3 (0/1, 1/2), Bruno Cerella 2 (1/2, 0/2), Marco Giuri 2 (1/1, 0/2), Brian Sacchetti 2 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Terrell Harris 6) – Assist: 19 (Luca Vitali 7)

La Blu Basket cade nel finale al PalaRadi di Cremona dopo una gara dai due volti. Con un ottimo avvio i biancoblù vanno anche a condurre con un discreto margine (+14), prima di crollare sotto l’aggressività della Ferraroni che, oltre ai due punti per la vittoria (87-80), si porta a casa anche la differenza canestri nel confronto diretto.

Finelli può riproporre Vitali dopo quasi due mesi; con il play bolognese, in quintetto i soliti Harris, Miaschi, Pacher e Guariglia. La JuVi, priva dell’americano Cotton, parte con Shahid, Musso, Timperi, Benetti e Vincini. Apre le danze Pacher con una schiacciata. Con difesa attenta, recuperi e contropiede, in tre minuti i biancoblù vanno sul 2-11 grazie alla prima tripla di Miaschi e Banchi è costretto al timeout. Con le realizzazioni di Vitali e Harris, tutto lo starting five va a referto e tre liberi di Miaschi siglano il primo vantaggio in doppia cifra: 10-21 (6′). Timperi riavvicina i padroni di casa, poi Pollone segna dall’arco, ma commette un antisportivo: Cremona lucra sui liberi e si porta sul 20-24 con Shahid. La reazione Gruppo Mascio passa per le triple di Pacher e la prima sirena suona sul 20-32.

Nella seconda frazione si alza il livello agonistico e i contatti fisici producono un calo delle percentuali di tiro: al 14′ il punteggio è 22-35. Benetti sfugge alla difesa trevigliese, che spende molti falli. La JuVi concretizza dalla lunetta (9/12 nel periodo) ma due schiacciate di Pacher regalano ai biancoblù il massimo vantaggio: 27-41 (18′). La difesa trevigliese non riesce però a contenere Shahid che, prima dalla lunetta, poi dall’arco, riporta i suoi a -5: 38-43 all’intervallo lungo.

Dopo il cambio campo la Blu Basket perde il controllo dei rimbalzi (8-3 per Cremona nella terza frazione) ma fino a metà quarto le conclusioni dall’arco sostengono l’attacco: 48-55 al 25′. Vitali innesca Miaschi, poi Guariglia colpisce dalla lunga (59-64), ma nei tre minuti finali la JuVi piazza un break di 11-0 che cambia l’inerzia del match. Musso e Tortù producono l’allungo e al 30′ è 70-64 per i padroni di casa.

L’inizio dell’ultima frazione è ancora più difficile per entrambi gli schieramenti, ma al 33′ a Guariglia viene fischiato il quinto fallo (70-66). La Gruppo Mascio stringe nuovamente le maglie difensive, ricuce con Barbante e torna a condurre grazie a Harris: 72-75 (36′). Cremona si affida a Tortù (10 punti nell’ultima frazione), ma un 2+1 di Pacher regala a Treviglio l’ultima speranza e l’ultimo vantaggio: 78-80 a 1’07”. Musso sigla il definitivo allungo e il match termina 87-80 a favore della JuVi Cremona.

Domenica 28 gennaio la Gruppo Mascio torna a giocare davanti al proprio pubblico: alle 18:00, al PalaFacchetti, sarà ospite la Benacquista Assicurazioni Latina.

