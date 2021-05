Torino – Scafati 89-95 (24-24, 15-16, 23-20, 16-18, 11-17)

“Coach Cavina parte con Cappelletti, Clark, Alibegovic, Pinkins e Pagani, coach Finelli risponde con Palumbo, Jackson, Sergio, Thomas e Benvenuti.

Benvenuti dalla media sblocca il match, Thomas con la tripla firma il 0-5 del primo minuto. La tripla di Alibegovic sblocca la Reale, Cappelletti si fa sentire a rimbalzo per la parità. Ancora il play gialloblu per il primo vantaggio torinese, ma Thomas è in gara per il 8-10 del 5°. La tripla di Campani vale il controsorpasso, Clark firma il +6, Jackson con la tripla lo dimezza al 7°. Cucci e Campani si fanno sentire sotto le plancie, Diop sigla il 22-18. Musso e Marino impattano, al 10° è 24 pari. Cucci parte con le marce alte, sigla da solo il parziale di 6-0 che spinge Scafati. La tripla di Clark attiva la Reale Mutua, Cucci è scatenato e fima il 27-32 del 13°, coach Cavina furente ferma tutto con il time-out. Bushati e Clark provano a rispondere, Diop va per il -1. Palumbo rilancia il vantaggio ospite, Diop e Dincic si scambiano i canestri, Pinkins sigla il -1. Al 20° è 39-40.

Alibegovic apre il secondo tempo, Cucci gli risponde dalla media per il 43-44 del 22°. La tripla di Cappelletti rimette avanti la Reale, quella di Musso Scafati. Diop e Clark si accendono, al 25° è 53-47 per Torino. Thomas ferma il parziale, Penna e Cappelletti provano a rilanciarlo per il +8. Musso è glaciale con la tripla, Thomas tiene Scafati a contatto. Al 30° è 62-60. Campani inaugura l’ultima frazione, Bushati schiaccia il 66-60. Marino dimezza il gap con la tripla, Penna e Cucci fissano il 70-65 del 34°. Pinkins colpisce dal post, Cucci infila la tripla del -4. Rossato ruba e vola a infilare il 72-70 del 36°. Diop torna in scena con l’assist per Cappelletti, Rossato colpisce ancora per il -1 a 2 e 24 dalla fine. La Reale butta via una palla sanguinosa e Jackson la punisce con la tripla del 74-76 al 38°. Clark impatta al 39°, Bushati supera a 30” dalla fine. Thomas si svista sul fondo per il 78 pari a 21” dalla fine, immediato il time-out di coach Cavina. Il tiro di Clark non va, quello di Jackson neppure è over-time.

Cucci lo apre con il jumper dalla media, Campani risponde, il capitano rimette avanti la Reale Mutua a 3’ dalla fine. Rossato impatta dalla lunetta, Pinkins sorpassa a rimbalzo offensivo. La tripla di Thomas dall’angolo è pesantissima, a 1 e 33 dalla fine è 84-85. Quella di Cappelletti è sputata dal ferro, Rossato porta Scafati sul +3 a 56” dalla sirena. La replica gialloblu non va, Jackson sigilla la vittoria ospite con la tripla.

Reale Mutua Torino: Jason Clark 17 (5/8, 1/5), Alessandro Cappelletti 17 (3/4, 3/6), Mirza Alibegovic 15 (2/6, 3/6), Ousmane Diop 13 (4/6, 1/1), Luca Campani 9 (3/8, 1/3), Kruize Pinkins 8 (3/7, 0/6), Franko Bushati 6 (3/3, 0/1), Lorenzo Penna 4 (2/3, 0/1), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Daniele Toscano 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Jason Clark 11) – Assist: 16 (Alessandro Cappelletti 7)

Givova Scafati: Charles Thomas 23 (6/8, 3/6), Valerio Cucci 19 (8/12, 1/3), Darryl Jackson 13 (0/3, 3/5), Riccardo Rossato 13 (4/6, 1/2), Bernardo Musso 10 (0/2, 3/4), Tommaso Marino 5 (0/0, 1/3), Mattia Palumbo 4 (1/1, 0/1), Lorenzo Benvenuti 4 (1/2, 0/2), Luigi Sergio 2 (0/0, 0/4), Nemanja Dincic 2 (1/1, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Valerio Cucci 8) – Assist: 19 (Riccardo Rossato 4)

