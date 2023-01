Niente reazione JB Monferrato, due punti alla Kienergia Rieti

Kienergia Rieti – Novipiù Monferrato Basket 88-78 (21-27, 22-12, 23-14, 22-25)

Kienergia Rieti: Darryl Tucker 28 (9/12, 0/0), Jordan Geist 15 (4/9, 0/2), Paolo Rotondo 12 (4/5, 0/0), Maurizio Del testa 9 (0/1, 2/4), Ruben Zugno 9 (3/4, 1/2), Marco Timperi 7 (1/6, 1/2), Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/0), Davide Bonacini 4 (2/3, 0/0), Paolo Paci 0 (0/4, 0/0), Nikola Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 38 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Darryl Tucker 13) – Assist: 15 (Ruben Zugno, Davide Bonacini 4)

Novipiù Monferrato Basket: Gianmarco Leggio 23 (2/3, 4/6), Niccolo Martinoni 17 (7/11, 0/0), Lucio Redivo 11 (3/7, 0/5), Aaron Carver 9 (3/6, 0/0), Quinn Ellis 7 (2/5, 1/1), Nicolo Castellino 6 (1/3, 1/2), Karl markus Poom 5 (0/1, 1/3), Matteo Formenti 0 (0/2, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/5), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Luca Valentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 24 5 + 19 (Gianmarco Leggio 7) – Assist: 17 (Quinn Ellis 4)

Nella gara più importante della stagione la Npc si ritrova battendo nettamente Casale Monferrato 88 a 78, senza però riuscire a ribaltare la differenza canestri nel doppio confronto.

Ceccarelli getta Maglietti nella mischia dal primo minuto ma in difesa la musica non cambia. E’ Monferrato a scavare il primo solco, grazie ad un Leggio davvero ispirato( saranno 17 al termine dei primi 20 minuti). Rieti va sotto anche di otto poi reagisce grazie ad un Timperi indiavolato ed un Tucker che nonostante i due falli cambia la gara. 11 punti e tanta presenza sotto ai tabelloni. La tripla di Poom allo scadere però ricaccia indietro la Npc, 21 a 27 al termine dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto cambia la musica. Rieti piazza un micidiale 12 a 0 di break, Monferrato va in tilt, ma poi si ritrova sempre con Leggio, che piazza due triple fondamentali. Timperi però si inventa la magia con un gioco da tre punti da applausi, e la Npc chiude 43 a 39 al riposo lungo.

Terzo quarto ancora nel segno di Tucker. L’ala Usa è devastante sotto ai tabelloni. Casale non riesce a trovare una chiave per tenerlo, chiuderà con 28 punti e 13 rimbalzi con 12 falli subiti. MVP a mani basse di una gara che Rieti domina nel secondo tempo, portandosi anche sul ventello di scarto. Rotondo, protagonista, e la tripla del capitano Del Testa chiudono praticamente il conto. L’espulsione, avvenuta per somma di Tecnico e antisportivo di Geist però interrompe l’inerzia e permette a Casale di tornare sotto, non permettendo a Rieti di ribaltare la differenza canestri. Termina 88 a 78, per Rieti si tratta del quarto successo stagionale.

UFF. STAMPA E RELAZIONI ESTERNE NPC RIETI