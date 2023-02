Nikolic è monumentale, Cantù stende JB Monferrato

Priva del ceduto Pini e del reparto lunghi Baldi Rossi-Da Ros, Cantù viene trascinata da un devastante Nikolic da 28 punti, 12 rimbalzi, 6 assist per un sontuoso 44 di valutazione. Una buona JB Monferrato regge l’urto per due quarti (17-17 al 10′, 41-38 al 20′), prima di soccombere alla maggior qualità tecnica del team canturino nella ripresa con ben quattro giocatori in doppia cifra. Ai piemontesi non basta l’ottima prova di Carver che chiude con 20 punti e 10 rimbalzi di media.

Cantù: Rogic, Stefanelli, Bucarelli, Nikolic, Hunt

JB Monferrato: Ghirlanda, Redivo, Ellis, Leggio, Carver,

CRONACA – Sono la tripla di Redivo e il canestro di Ellis a valere il 0-5 esterno. Hunt sblocca i canturini (2-7), poi è Nikolic a salire in cattedra con i sei punti del meno uno sul 8-9. La schiacciata di Hunt vale il primo vantaggio interno, ma Carver risponde colpo su colpo rimettendo avanti i piemontesi sul 12-15. Equilibrio che non cambia con la prima frazione che si chiude sul 17-17. Botta e risposta Leggio-Rogic ad aprire il secondo periodo, ma la trama è la medesima del primo quarto con nessuna delle due squadre che riesce a trovare lo strappo. Stefanelli e Severini scrivono il primo break dell’incontro, con Cantù che vola sul 33-27. Monferrato però risponde presente e con gli acuti di Leggio e un incontenibile Carver si rimette in scia andando al riposo sotto di soli tre punti sul 41-38. Nikolic riapre i giochi nella ripresa, mentre Stefanelli e Hunt firmano l’allungo sul 47-40. Jb Monferrato sbanda e Cantù punisce con Nikolic che porta la propria squadra sul 51-42 che obbliga gli ospiti al timeout. Rogic fa più undici, ma in un amen pronta risposta JB Monferrato con Ellis-Leggio che con un break di 0-8 rimettono a contatto le due compagini sul 53-50. Berdini e Nikolic ridanno ossigeno all’Acqua S.Bernardo (60-52), con la formazione di coach Sacchetti che sembra aver trovato la giusta via. Al 30° Cantù conduce 64-54. Nell’ultima frazione è ancora Nikolic a prendersi la squadra sulle spalle, toccando subito i ventitre punti sul referto personale che valgono il 71-59. Stefanelli e Nikolic lanciano il margine a diciannove lunghezze, col 78-59 che sa tanto di titoli di coda a quattro minuti dal termine. Il finale serve così solo a sancire il punteggio finale: Cantù vince 86-66.

MVP BASKETINSIDE.COM: Nikolic

Acqua S.Bernardo Cantù – Novipiù Monferrato Basket 86-66 (17-17, 24-21, 23-16, 22-12)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 28 (10/13, 0/2), Francesco Stefanelli 19 (5/6, 1/3), dario Hunt 12 (5/11, 0/0), Giovanni Severini 12 (3/4, 2/4), Nicola Berdini 9 (1/1, 1/2), Roko Rogic 4 (2/6, 0/1), Lorenzo Bucarelli 2 (1/2, 0/2), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0), Davide Brembilla 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Borsani 0 (0/0, 0/0), Filippo Baldi rossi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 36 8 + 28 (Stefan Nikolic 12) – Assist: 24 (Stefan Nikolic 6)

Novipiù Monferrato Basket: Aaron Carver 20 (10/15, 0/0), Gianmarco Leggio 16 (2/4, 4/9), Quinn Ellis 12 (5/14, 0/3), Matteo Ghirlanda 5 (1/4, 1/4), Lucio Redivo 5 (0/5, 1/6), Luca Valentini 4 (2/7, 0/0), Nicolo Castellino 3 (1/2, 0/1), Niccolo Martinoni 1 (0/3, 0/1), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Alessandro Luparia 0 (0/0, 0/0), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 37 20 + 17 (Aaron Carver 13) – Assist: 15 (Quinn Ellis, Matteo Ghirlanda, Lucio Redivo, Luca Valentini 3)