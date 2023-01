Nuovo anno e vecchie abitudini, Torino non delude tra le mura amiche e supera la Juvi Cremona

Torino conferma il fattore campo e trascinata da Jackson e De Vico, regola la Juvi Cremona.

PRIMO QUARTO Ritmi non esaltanti dei Torinesi in avvio, Vencato e De Vico rompono gli indugi, Cremona pare reggere bene e con Blake non demorde . Si prosegue punto a punto con Ron Jakson che regala i primi sussulti e gli amaranto ad inseguire sempre a contatto (14-13 al 5’). Nasello lavora bene un pallone da sotto, Ron Jakson regala nuovamente la leadership a Torino (16-15). Blake si incunea tra le maglie giallblù De Vico piazza la tripla dall’angolo. L’americano di Cremona regala un’altra ottima giocata dall’angolo con plastico appoggio, Ciani inserisce Poser e Taflaj, Vencato va fino in fondo per Torino. Blake sfrutta un’ingenuità dei gialloblù e realizza un gioco da 3 punti, Cremona chiude così il primo quarto con due preziose lunghezze di vantaggio (20-22).

SECONDO QUARTO Douvier si cimenta con un tiro impossibile, Poser non è da meno e risponde concretizzando dal pitturato. Suona la carica gialloblù Simone Pepe dalla lunga , Blake manda a vuoto la difesa con un tiro in fade away. Si mette in mostra il solito Jakson che bussa due volte dall’arco, prova a rispondere il lituano Douvier con un piazzato. Poser ipnotizza Blake, Pepe arma ancora i cannoni dalla lunga distanza ed è minibreak (34-30). Sull’asse Schina Poser trova altre gioie coach Ciani, Boglio non indugia e scalda la mano dai 6 e 75. Vincini e Reati recuperano e affondano dalla lunga, Cremona impatta e mette la freccia con Nasello che elude ancora la difesa piemontese. La Reale Mutua ha difficoltà a serrare i ranghi, Ciani richiama i gialloblù con un time out. Vencato vince un duello con il diretto difensore, il ferro sputa via un tap in di De Vico, Mayfield realizza un libero, un eccellente Ron Jakson recupera è lancia Mayfield in transizione. La Juvi si inceppa per un attimo e Guariglia non tradisce, Blake sblocca i suoi dalla lunga, ma il solito Mayfield ricaccia sotto gli ospiti con una chirurgica conclusione dalla lunga, il match non delude le attese ed il punteggio resta alto (46 -40). Guariglia in semigancio allunga ancora, Blake è abile a procurarsi un triplo viaggio in lunetta, ne realizza due e schiaccia dentro il tap in sul terzo, gli acuti di Vencato e Jakson trascinano Torino nuovamente al massimo vantaggio (50-44).

TERZO QUARTO Reati pesca Nasello che danza sul piede perno, la tripla di Reati è subito pareggiata da De Vico. Vencato lancia De Vico in contropiede e Torino rivede i due possessi, la mano educata di Nasello manda a vuoto la difesa. Guariglia in appoggio e Jakson in taglio fanno decollare la Reale Mutua che vola sul +10 al 4’ (61-51).Ancora Niccolo De Vico infiamma il Pala Asti dalla lunga, Vencato si intende meravigliosamente con Guariglia, l’interferenza sul reves di Vencato regala il +17 : Cremona è ancora negli spogliatoi (68-51). Allen interrompe il digiuno, ma Niccolo De Vico è inarrestabile dalla lunga .Crotti si affida ad Allen ed alla sua mano calda dalla lunga, i piemontesi si perdono Nasello nel pitturato e Cremona può risalire. Jakson sigilla con l’ennesima schiaccia un ottimo contropiede, Vencato non delude da sotto, la Juvi incassa e prova a riscattarsi con Trevon Allen che pesca una tripla con un coefficiente di difficoltà altissimo con le mani in faccia. Gli amaranto provano a ricucire lo strappo nel finale, ma il viaggio in lunetta di Reati non è fortunato e Torino può sorridere a 10′ dal traguardo (79 -63)

ULTIMO QUARTO Ciani amministra e rallenta il gioco, Cremona corre e prova a pungere con il solito Allen, ma anche Pepe non si fa trovare impreparato e converte dalla lunga. Taflaj infierisce dalla media, Pepe dribbla la difesa cremonese e la distanza ora si fa importante (86-65). Giuglietti pesca la tripla sulla sirena del possesso, il ferro sputa un miss match di Douvier. Gli amaranto provano un ultima fiammata, ma il cronometro è impietoso. Douvier si sfoga schiacciando, Taflaj infila un piazzato dalla media. Il lituano si ripete e vola sull’assist di Vencini e tiene viva una fiammella di speranza (88-72 al 36’) Reati fa scoccare una tripla e si ripete in lay up subito dopo. Mayfield e Poser mettono il sigillo al match con un ottimo gioco a due, è tempo della girandola dei cambi, Cremona molla gli ormeggi, fatale è stato per gli uomini di Crotti il terzo quarto anonimo. Un paio di viaggi in lunetta degli amaranto limano lo svantaggio, ma la giocata finale di Fea è da applausi e chiude il match con la tripla sulla sirena.

Reale Mutua Torino – Ferraroni Juvi Cremona 96-83 (20-22, 30-22, 29-19, 17-20)



Reale Mutua Torino: Ronald Jackson 18 (2/6, 4/4), Niccolo De vico 18 (3/4, 4/5), Tommaso Guariglia 14 (6/10, 0/2), Luca Vencato 13 (4/5, 1/2), Simone Pepe 11 (1/1, 3/6), Celis Taflaj 7 (2/3, 1/1), Demario Mayfield 6 (1/1, 1/5), Federico Poser 6 (3/4, 0/1), Gianluca Fea 3 (0/0, 1/2), Matteo Schina 0 (0/1, 0/3), Giorgio Dalle ave 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Demario Mayfield 9) – Assist: 27 (Luca Vencato, Demario Mayfield 7)

Ferraroni Juvi Cremona: Trevon Allen 31 (9/13, 3/7), Bryce Douvier 14 (7/12, 0/3), Davide Reati 12 (0/3, 4/6), Ferdinando Nasello 12 (6/9, 0/1), Alfredo Boglio 5 (1/3, 1/3), Niccolò Giulietti 5 (1/2, 1/1), Luca Vincini 2 (0/4, 0/0), Simone Roberto 2 (0/0, 0/0), Marko Milovanovic 0 (0/0, 0/0), Eugenio Fanti 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Bryce Douvier 8) – Assist: 15 (Davide Reati 4)