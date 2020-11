Orzinuovi sulle ali di Miles e Spanghero, battuta Bergamo in amichevole

Nel test disputato nel rinnovato PalaBertocchi di Orzinuovi, una incerottata Withu Bergamo – assenti Masciadri, Da Campo e Parravicini – cede al cospetto dell’Agribertocchi Orzinuovi per 84-66. Si trattava della prima gara dopo più di due settimane per entrambe le formazioni, un match utile per rodare le gambe dei giocatori e per dare indicazioni a dieci giorni dall’inizio del campionato. Un primo tempo equilibrato, dove Bergamo ha tenuto botta, ed una ripresa dove gli orceani hanno innestato le marce alte per scappare via nel terzo quarto e non guardarsi più indietro. Mattatori dell’incontro Spanghero e Miles, 46 punti in due; per i gialloneri doppia cifra per Easley, 16 punti, Pullazi e Zugno, 13 punti a testa, e Purvis con 10.

I padroni di casa partono bene e si portano sul 15-8, ma Bergamo reagisce e piazza un break di 0-9 dove tutto il collettivo è protagonista. Il primo quarto si chiude sul 17-17, e nel secondo periodo il canovaccio si ripete: partenza decisa di Miles e soci e rimonta giallonera dove Pullazi ed Easley sotto canestro fanno la voce grossa; all’intervallo è 36-35 in favore di Orzinuovi.

Nella ripresa, dopo i primi minuti di equilibrio, Orzinuovi scappa: arriva un break di 9-0 che dal +5 mette gli orceani a +14. Bergamo reagisce con le triple di Zugno e Vecerina, e riesce ad accorciare le distanze sul finale di frazione (62-54 al 30′). Nell’ultimo quarto Spanghero e Miles chiudono i conti in anticipo, mentre per Bergamo ci sono gli squilli di Pullazi e Zugno.

Agribertocchi Orzinuovi: Spanghero 22, Miles 24, Martini 10, Galmarini 8, Zilli 8; Guerra, Rupil 2, Mastellari 7, Cassar 3, Tilliander, Apollonio n.e., Spinoni n.e., Wickramanayake n.e., Hollis n.e.. All. Corbani

Withu Bergamo: Zugno 13, Purvis 10, Vecerina 8, Pullazi 13, Easley 16; Bedini, Seck 6, Siciliano. All. Calvani

