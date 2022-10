Overtime fatale alla Stella Azzurra, passa JB Monferrato

Secondo impegno casalingo per la Stella Azzurra Roma, a caccia della sua prima vittoria in campionato contro la Novipiù Monferrato Basket; appuntamento ancora rimandato, in una gara testa a testa che ha visto i padroni di casa completare un recupero prodigioso al termine del tempo regolamentare per poi essere sconfitta sul filo di lana all’overtime per 90-94.

A rompere il ghiaccio è Emmanuel Innocenti, seguito dal libero di Nazione per il 3-0 iniziale della Stella Azzurra Roma. Da Ellis arriva il pareggio con una tripla, a cui replica subito Rullo; quando si aggiunge l’appoggio di Wilson, i nerostellati salgono sull’8-3 dopo quattro minuti di gioco. Break ospite: 0-6 e le due squadre restano a contatto a metà quarto. La potente schiacciata di Innocenti riporta l’inerzia dalla parte dei padroni di casa, ma gli ospiti non demordono: con l’appoggio di Giachetti si chiude un primo quarto frizzante e equilibrato, sul 19-18 per i padroni di casa.

Padroni di casa per primi a segno nella seconda frazione con l’appoggio in reverse di Ferrara, il jumper di Visintin e il libero di Salvioni, per il minibreak che vale il +6 dopo due minuti (24-18); al canestro di Martinoni replica Ferrara con il gioco da 3 punti (non convertito) e Giachetti con l’arresto e tiro del massimo vantaggio nerostellato (28-20) a sette minuti dall’intervallo. Il timeout di coach Valentini non ferma l’impeto nerostellato: Visintin aggiunge un gioco da 3 punti (con libero non segnato) e arriva il primo vantaggio in doppia cifra, avanti 30-20 un minuto dopo. Ai 3 punti di Redivo replica ancora uno scatenato Visintin (unico a raggiungere nel match la doppia cifra di punti personali, con 10 nella sola seconda frazione) con la tripla e un altro gioco da 3 punti: a metà quarto i capitolini salgono a +11 (36-25). Le iniziative di Redivo, la stella avversaria, tengono in piedi Casale Monferrato che lima lo svantaggio, fino al -6 del libero di Castellino a 50 secondi dal rientro negli spogliatoi; Chiumenti dalla lunetta interrompe temporaneamente il tentativo di recupero avversario, che si ferma al -5 a metà gara (40-35).

A inizio terzo quarto, le squadre continuano a ballare fra i 5 e i 7 punti di distanza, con i due lunghi Nazione e Ferrara ad arrivare con frequenza al ferro; Casale Monferrato però non si disunisce, e riesce ad arrivare a un possesso di distanza sul -3 (46-43) dopo quattro minuti dal rientro in campo. Ai due liberi di Nazione replica Carver da sotto, prima che Wilson piazzi il gioco da 3 punti che rimette due possessi pieni di distanza fra le squadre a metà quarto. Ancora però gli ospiti tornano sotto: con due liberi Redivo riporta i suoi a -1, ma dopo aver sbagliato l’appoggio del sorpasso con lo stesso argentino, Casale Monferrato vede Wilson scappare in campo aperto ad inchiodare il 56-53 a 70 secondi dal termine della terza frazione. Giachetti con esperienza piazza il +5 nell’azione d’attacco nerostellata successiva, prima della penetrazione di Ellis per il 58-55 con cui inizia l’ultimo quarto.

Poom è il primo ad andare a segno dalla lunetta in un match che si fa sempre più aspro, prima dell’appoggio in reverse di Rullo e degli altri due punti di Poom: fra le due squadre c’è un solo punto di distanza a sette minuti e mezzo dal termine (60-59). Arriva la tripla di Roberto Rullo; l’ex di turno Ghirlanda però con un layup e un tiro da 3 realizza 5 punti consecutivi, portando avanti Casale Monferrato per 63-64 a sei minuti e mezzo dalla fine della gara. All’uscita dal timeout, Wilson con un jumper rimette punti sul tabellone per i nerostellati prima che ancora Ghirlanda e Redivo portino avanti di 3, 65-68, gli ospiti a quattro minuti restanti sul cronometro. E’ ancora Wilson con una tripla a tenere viva la Stella Azzurra Roma, a -3 (68-71) a due minuti e mezzo dalla chiusura del match. Nuovamente Ghirlanda va a canestro per appoggiare il layup del +5 ospite, arrotondato al +6 del 68-74 a 107 secondi dalla fine della gara da Ellis. La tripla dall’angolo di Emmanuel Innocenti rimette un possesso di distanza fra le due squadre, con il jumper di Carter che fissa il nuovo +5 ospite. E’ il canestro che indirizza definitivamente la gara: la serie di tiri liberi finale che sembra servire solo per le statistiche. Negli ultimi 18 secondi la tripla di Rullo e la rubata sulla rimessa ospite di Nazione, con conseguente appoggio, riporta in vita la gara (76-78 per Casale Monferrato): gli ospiti perdono palla, i capitolini sbagliano il tiro del sorpasso ma non il tap in del pareggio a fil di sirena per portare la gara all’overtime.

Dopo una temporanea interruzione per un problema tecnico al tabellone, la gara riprende con un viaggio di Ghirlanda in lunetta per il vantaggio ospite di 1, che diventa di 3 con il semigancio di Martinoni; Pugliatti con una gran difesa su Redivo completa la palla rubata, con assist per il layup di Visintin in contropiede (80-81). Sull’antisportivo di Nazione, Ghirlanda fa 2/2 dalla lunetta e Carter e Martinoni aggiungono quattro punti da sotto: 80-87 a poco meno di due minuti dalla chiusura del supplementare. Pugliatti con due liberi mette nuovi punti a referto per i romani, che con Visintin trovano la tripla del -2 (85-87) a un minuto dal termine. Ellis segna il nuovo +4 ospite, con i capitolini a ricorrere al fallo sistematico: Carter fa 1/2 dalla linea del tiro libero e dall’altra parte Ghirlanda commette il suo quinto fallo, mandando in lunetta Nazione. 2/2 per l’italoamericano, così come per Redivo dall’altra parte: sull’87-92 Castellino commette fallo su Rullo che vale tre liberi. Dopo il 3/3, nuovo giro in lunetta per Redivo a cinque secondi dal termine: non c’è più tempo per un altro recupero nerostellato, con il match a chiudersi sul 90-94 per gli ospiti.

Stella Azzurra Roma – Novipiù Monferrato Basket 90-94

Stella Azzurra Roma:

Innocenti 7, Wilson 14, Fresno, Mabor n.e., Giachetti 9, Chiumenti 3, Pugliatti 2, Visintin 17, Rullo 19, Nazione 12, Ferrara 6, Salvioni 1

All. Bechi

Ass. All. Micheletto

Novipiù Monferrato Basket:

Castellino 3, Ellis 8, Carver 17, Mele n.e., Valentini n.e., Formenti n.e., Redivo 24, Martinoni 16, Ghirlanda 17, Poom 7, Leggio 2

All. Valentini

Ass. All. Comazzi, Longo

Marco Antonio Munno

Press Officer & Digital Strategist