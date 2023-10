Pacher e Vitali trascinano Treviglio alla vittoria contro Monferrato Basket

Vittoria sofferta per la Gruppo Mascio che sconfigge la Novipiù Monferrato sul parquet di casa con il punteggio finale di 88-79. Un match equilibrato per quasi tutti i 40’ che ha visto i trevigliesi procedere a strappi per buona parte della partita, trascinati nei primi due quarti dal duo Pacher-Giuri fino al +10 ma davanti a una Casale che (seppur priva di Martinoni e Fabi) ha beneficiato della prestazione sontuosa di Pepper e dell’apporto dei suoi giovani fino al +8 firmato da Calzavara nel terzo quarto. A questo punto i padroni di casa hanno fatto valere la maggior esperienza dei suoi giocatori, su tutti Vitali che nell’ultimo periodo è salito in cattedra sfornando assist al bacio per i suoi compagni (ben 12 a fine partita) e permettendo alla Gruppo Mascio di tornare avanti di slancio nel punteggio e controllare le fiammate dei piemontesi che escono con onore dal match del Pala Facchetti. Una vittoria importante per i trevigliesi che andranno ora in trasferta a Vigevano nel turno infrasettimanale in attesa del big match di domenica prossima quando a Treviglio arriverà la Trapani dell’ex Marini.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Harris e Miaschi sugli esterni, Pacher e Guariglia sotto canestro; dall’altra parte coach Di Bella risponde con Calzavara in regia, Kelly e Pepper sugli esterni, Zucca e Poom sotto canestro.

Primo quarto

Inizio di match equilibrato che vede Treviglio muovere il proprio punteggio con le realizzazioni di Guariglia e Pacher oltre all’1/2 ai liberi di Miaschi, dall’altra parte però c’è una Novipiù in palla che rompe il ghiaccio con Poom e allunga con due triple di Pepper. A metà quarto parziale di 5-0 bianco blu che riconquistano il comando del match con la tripla di Giuri e la penetrazione di Miaschi, gli ospiti provano a reagire ma non riescono a bucare la retina come a inizio partita e Treviglio consolida il vantaggio con il piazzato di Harris. A 2’ dalla fine del quarto i piemontesi tornano a segnare con Pepper e il 2/2 ai liberi di Kelly, la Gruppo Mascio mantiene il naso avanti con la tripla di Giuri e l’1/2 di Pacher a fronte della tripla finale di Poom che firma il 16-15 dopo 10’ di gioco.

Secondo quarto

Si riparte con i piazzati di Pollone e Fantoma, mani fredde per entrambe le formazioni che faticano a trovare la via del canestro tant’è che coach Finelli ricorre anche al time out per riordinare le idee dei suoi. Sacchetti riporta i suoi a +3 con un 2/2 dalla lunetta, Pepper pareggia con una tripla delle sue per una Novipiù reattiva che pareggia nuovamente con Fantoma dopo l’appoggio al tabellone di Guariglia. Break trevigliese a metà quarto con la penetrazione di Pacher e il contropiede di Harris che spingono coach Di Bella a chiamare time out, i piemontesi rispondono con il solito Pepper (saranno 18 per lui i punti dopo due quarti) ma soffrono la difesa arcigna dei padroni di casa che alzano il livello in attacco e piazzano un 7-0 con 4 punti di Pacher e la tripla di Giuri che li spingono sul +9. Nuovo time out ospite e reazione rosso blu con i liberi di Pepper e Kelly e la penetrazione di Poom, Treviglio mantiene il divario sempre grazie al duo Pacher-Giuri e si porta per la prima volta nel match oltre sulla doppia cifra di vantaggio con l’appoggio al tabellone di Barbante. Ultimo minuto che vede il break della Novipiù con le realizzazioni di Poom, Kelly e 4 punti di Pepper (sanguinosi i secondi due su scellerato assist di Sacchetti), parziale che riduce drasticamente il divario e manda le due formazioni negli spogliatoi per l’intervallo sul 40-37 a favore della Gruppo Mascio.

Terzo quarto

Treviglio torna sul parquet con il piglio e in 1’30’’ piazza un parziale di 7-0 con Miaschi, Pacher e la tripla di Giuri, un infuriato coach Di Bella chiama time out e i piemontesi reagiscono con le conclusioni dalla lunga distanza di Fantoma e Pepper, Treviglio sembra aver smarrito l’inerzia acquisita e subisce un’altra tripla a opera di Kelly che riportano la Novipiù sul -1 e costringe questa volta coach Finelli al minuto di sospensione. Castellino spreca l’occasione di portare i suoi in vantaggio con uno 0/2 ai liberi, la Blu Basket torna a respirare con il 2/2 di Pacher ma i piemontesi sono più in palla in questa fase di match e riconquistano il vantaggio con il piazzato di Pepper e la tripla di Kelly. La Novipiù allunga prepotentemente il divario a 5 lunghezze con l’ennesima conclusione dalla lunga distanza del loro scatenato numero 20 a fronte di una Gruppo Mascio in bambola che continua a sprecare tiri da dietro l’arco senza tentare l’approccio al canestro per altre vie. Calzavara firma il +8 sfruttando il black out dei bianco blu che tornano a muovere il punteggio con la penetrazione di Harris e la schiacciata di Pacher a fronte di qualche errore di troppo dei piemontesi che dopo la fiammata di metà quarto sembrano aver abbassato il ritmo in attacco. Finale nel quale i padroni di casa tornano a -2 con il 2/2 ai liberi di Pacher, Casale spreca e il lungo statunitense firma il pareggio a quota 57 di fine quarto con una schiacciata su alley oop al bacio di Vitali.

Ultimo quarto

La penetrazione di Miaschi riporta in vantaggio Treviglio che allunga con una schiacciata in contropiede di uno scatenato Pacher, Zucca fa 1/2 dalla lunetta ma Casale è poco lucida in attacco e i padroni di casa piazzano un 6-0 con due triple di Sacchetti che fanno esplodere il tifo del Pala Facchetti e riportano i bianco blu sul +9. Time out chiamato da Di Bella ma i suoi giocatori sembrano alle corde e subiscono un nuovo allungo trevigliese con il gioco da tre punti di Guariglia e la tripla di Miaschi che portano il parziale sul 12-0. Poom interrompe il trend con una conclusione dalla lunga distanza, la Gruppo Mascio però non si ferma e colpisce ancora da lontano con Pollone. Reazione d’orgoglio di Casale con il gioco da tre punti e la tripla dall’angolo di Kelly, coach Finelli chiama time out per mantenere alta l’attenzione dei suoi giocatori che rispondono positivamente con la bomba di Vitali. I piemontesi reagiscono di nuovo con il piazzato di Pepper e la tripla dall’angolo di Poom, risponde di nuovo il professor Vitali con un 3/4 ai liberi e un altro super assist per Miaschi che segna in penetrazione. Non demorde la Novipiù con il tap in di Fantoma e la bomba di Calzavara, Treviglio subisce l’uscita per quinto fallo di Pacher ma riesce a tornare sul +9 con la penetrazione di Miaschi, tiene bene in difesa grazie all’esperienza dei suoi veterani e mette la firma sulla vittoria con il lob vincente di Guariglia a 26’’ dal termine. Time out chiamato da Di Bella ma i suoi non concretizzano e il match si chiude con il successo trevigliese per 88-79.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Pacher (doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi) e Vitali (6 punti, 6 rimbalzi e ben 12 assist), in doppia cifra Giuri (15 punti, 4 rimbalzi) e Miaschi (14 punti, 6 rimbalzi, 3 assist), bene Sacchetti (8 punti, 4 rimbalzi, 5 assist) e Guariglia (9 punti e 5 rimbalzi).

Alla Novipiù non sono bastate la prestazione sontuosa di Pepper (top scorer del match con 28 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 5/8 dalla lunga distanza) e le buone prove di Kelly (15 punti), Poom (15 punti e 7 rimbalzi) e Fantoma (14 punti e 9 rimbalzi).

Gruppo Mascio Treviglio 88-79 Novipiù Monferrato Basket (parziali: 16-15, 40-37, 57-57)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 23, Vitali 6, Harris 6, Cerella n.e., Falappi n.e., Sacchetti 8, Guerci n.e., Barbante 2, Guariglia 9, Pollone 5, Giuri 15, Miaschi 14. All. Finelli

Novipiù Monferrato Basket: Kelly 15, Bertaina n.e., Castellino, Fabi n.e., Martinoni n.e., Fantoma 14, Baj n.e., Pepper 28, Pianegonda, Poom 15, Calzavara 6, Zucca 1. All. Di Bella

Statistiche – Treviglio: 23/40 da 2, 9/28 da 3, 32/68 totale, 15/20 ai liberi; Casale Monferrato: 15/39 da 2, 14/37 da 3, 29/76 totale, 7/15 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Andrea Coraggio di Sora (FR), Massimiliano Spessot di Gradisca d’Isonzo (GO)