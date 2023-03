Partita pazza a Cremona: Treviglio batte la Vanoli dopo due supplementari

Treviglio batte Cremona dopo 2 supplementari in una partita fatta di break e decisa dai nervi. Alla distanza esce la concretezza di Treviglio con un Marini perfetto nel finale. Cremona sprecona con troppi possessi chiave gettati al vento. Vittoria importante di treviglio in ottica fase a orologio.

Vanoli: Pacher, Eboua, Pecchia, Caroti, Alibegovic

Treviglio: Giuri, Cerella, Marini, Lombardi,Marcius

1° Quarto: super avvio della Vanoli Cremona che in difesa aggredisce gli avversari mentre in attacco il duo Pacher-Eboua è dominante. Il primo dalla distanza, Eboua monumentale sotto i tabelloni. Tanti falli spesi da Treviglio con la Vanoli che scappa sul 21-10 grazie ai tiri liberi. Dopo la tripla di Mobio è Treviglio che spinta dai suoi tifosi trova un break di 9-0 con Marini, Clark e Vitali che in due minuti riporta a contatto gli ospiti. Nel finale Denegri spende fallo su Clark che tira da tre punti: 3/3 ai liberi per l’americano e Treviglio chiude così il primo quarto avanti 22-21.

2° Quarto: Alibegovic arma la mano ispirando un immediato break di 9-0 che riporta avanti la Vanoli. Partita che va a strappi con la Vanoli che non piazza la zampata della fuga ma viene ripresa da un grande Lombardi che in solitaria segna i canestri che tengono in vita Treviglio. Il match prosegue tra errori da ambo i lati, Treviglio con i liberi di Giuri impatta a quota 35 a due minuti dalla fine. Nel finale torna protagonista Piccoli con una tripla ma Marini si accende con 4 punti e riporta avanti Treviglio. La Blu basket chiude così avanti anche il secondo quarto sul punteggio di 41-40.

3° quarto: Treviglio parte benissimo con Marcius e Lombardi e mette le basi per una fuga. Nuovamente si accende Alibegovic che con due triple fulminee riporta il match in parità. Marini e Lombardi prendono per mano Treviglio che con le loro giocate piazza prima il break del vantaggio poi stoppa le conclusioni avversarie. Denegri infila una tripla che tiene viva la Vanoli poi Marini mantiene avanti treviglio. Il terzo quarto vede gli ospiti avanti 56-50.

4° Quarto: Riscossa della Vanoli che parte da una tripla di Denegri poi sempre dalla distanza Alibegovic e Caroti ribaltano il punteggio. Treviglio non muore spinta dalla coppia Giuri-Marini che segna dalla distanza e ai liberi mentre la Vanoli ancora una volta si perde in errori banali. Una tripla di Alibegovic rimette la partita in parità poi Eboua e Pacher spingono avanti la Vanoli. Treviglio sbaglia alcuni tiri importanti, Cremona non la chiude e così Marini con un gioco da tre punti riporta in vita Treviglio, – 1 a 49 secondi dalla fine. Caroti non trema dalla lunetta poi Vitali con la tripla dell’ex firma il pari. Nell’ultima azione, tiraccio di Denegri che non va a buon fine e così la partita finisce 72-72.

OT: Pacher più Caroti da tre permettono alla Vanoli di volare in vantaggio. La tripla di Cerella riporta la parità in campo con la Vanoli che spreca le occasioni per allungare. Marini permette a Treviglio di volare avanti, poi fa solo 1/2 dalla lunetta in un possesso decisivo. Denegri dall’altra parte non trema e fissa la nuova parità. Nell’azione decisiva errore di Marini poi persa di Lombardi finale che vale un nuovo supplementare!

2OT: attacchi protagonisti, Cremona parte forte con Pacher e Denegri poi Marini infila una tripla impossibile che tiene viva la partita. Marini è spiritato segna altri 4 punti propiziando la fuga di Treviglio. Cremona si incaponisce in errori dalla distanza mentre Treviglio con Lombardi in contropiede mette un bel mattone. Errori da ambo i lati, Treviglio con i rimbalzi offensivi fa passare tempo prezioso poi l’ultimo tiro di Alibegovic non va a buon fine. Treviglio vince 89-87.

Vanoli Cremona 87-89- Gruppo Mascio Treviglio

Vanoli Cremona: Eboua 11, Pacher 17, Alibegovic 23, Pecchia 4, Caroti 8, Vecchiola ne, Denegri 12, Piccoli 6, Mobio 6, Ndizie ne. All. Cavina

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 14, Clark 10, Bruttini 5, vitali 9, Cerella 3, Marini 26, Toure ne, Giuri 14, Maspero ne, Marcius 6. All. Finelli