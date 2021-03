Piacenza corsara a Treviglio: battuta la BCC

Colpo esterno dell’UCC Assigeco Piacenza che nel recupero dell’undicesima giornata di andata sbanca il Pala Facchetti di Treviglio con il punteggio finale di 85-93 e firma il sorpasso in classifica nei confronti della BCC. Una partita equilibrata per quasi tutti i 40’ di gioco, più continua Piacenza che nel corso del terzo quarto arriva al massimo vantaggio di 11 lunghezze prima del rientro perentorio di Treviglio che però non va mai oltre il +2, brava l’Assigeco e mantenere la calma e a rispondere colpo su colpo agli attacchi avversari fiaccandone la carica agonistica per poi ricostruire un vantaggio di 8 punti nel corso dell’ultimo periodo che si porterà fino al termine. Una vittoria importante per Piacenza che scavalca così Treviglio in classifica, una battuta d’arresto amara per la Blu Basket che poteva consolidare la propria posizione in chiave playoff mentre ora dovrà affrontare con ancora maggior attenzione gli impegni delle prossime settimane.

I quintetti in campo

Coach Cagnardi manda in campo per la palla a due Frazier in regia, Pepe e Reati sugli esterni, Nikolic e Borra sotto canestro; dall’altra parte coach Salieri schiera il quintetto con ben tre ex formato da Sabatini in regia, Formenti e Carberry sugli esterni, Mcduffie e Molinaro sotto canestro.

Primo quarto

La contesa è aperta dai piazzati mandati a segno da Molinaro e Borra, fase iniziale del match caratterizzata da diversi errori e il punteggio mosso solo dalla tripla di Sabatini e la schiacciata del lungo torinese della BCC. Nel corso del 4’ arriva il primo vantaggio casalingo con la bomba frontale di Frazier, risponde Formenti dalla media distanza ma il momento è più favorevole alla Blu Basket (nonostante gli errori fiocchino da entrambe le parti) che prova un primo allungo con i 4 punti di Nikolic. Reazione ospite con il piazzato di Carberry, risponde Frazier con un gioco da tre punti ma Piacenza è più efficace in questo frangente e si riavvicina a -1 con la penetrazione dell’ex Cesana e il 2/2 ai liberi di Mcduffie; riprende fiato Treviglio con il piazzato di Frazier ma l’Assigeco ha una marcia in più e piazza il sorpasso con il gancio di Guariglia e il gioco da tre punti di Carberry (16-18). Ultimo minuto in cui i toni si abbassano, l’unico canestro è mandato a segno da Frazier (già in doppia cifra con 10 punti) che firma il pareggio a quota 18 con cui si chiudono i primi 10’ di gioco.

Secondo quarto

Riparte bene Piacenza con il tap in di Guariglia e l’1/2 dalla lunetta di Poggi, batte un colpo Treviglio con la tripla dall’angolo di Sarto ma questo inizio di periodo sorride agli ospiti che piazzano un parziale di 7-0 con la conclusione dalla lunga distanza di Cesana e 4 punti di Carberry per il +7 UCC (21-28), parziale che costringe coach Cagnardi a chiamare time out; il minuto di sospensione fa benissimo alla BCC che in un amen costruiscono un contro parziale di 6-0 con le triple di Sarto e Pepe che riportano i trevigliesi a -1 e spingono questa volta coach Dalmonte a richiedere il time out. Carberry va in doppia cifra con una conclusione dalla lunga distanza a cavallo della metà del quarto, Piacenza subisce un fallo antisportivo fischiato contro capitan Formenti, sanzione che Treviglio sfrutta solo in parte con il 2/2 ai liberi di Frazier e l’Assigeco ne approfitta per allungare con il piazzato di Mcduffie e l’1/2 dalla lunetta di Molinaro (29-34). Reazione BCC con la tripla del solito Frazier, pronta risposta di Piacenza ancora con il suo lungo statunitense e l’1/2 di Sabatini che aprono un ultimo minuto combattuto in cui si registrano il contropiede finalizzato da Frazier e il botta e risposta in schiacciata tra Ancellotti e Molinaro che mandano le formazioni negli spogliatoi sul 36-39 a favore degli ospiti.

Terzo quarto

Inizio di terzo periodo costellato da errori da entrambe le parti, è la sola Piacenza a muovere il punteggio con i canestri dall’area di Molinaro e Carberry cui si aggiunge la tripla di Sabatini che spinge gli ospiti sul +10 (36-46). Primo canestro del quarto dopo 3’ con Ancellotti, botta e risposta dalla lunga distanza tra Formenti e Nikolic con l’UCC che mantiene il +11 con il piazzato di Carberry; la situazione di difficoltà provoca la repentina reazione trevigliese che inverte l’inerzia del match e si riporta prepotentemente a -3 con le due triple di Pepe e i canestri dall’area di Ancellotti e Frazier, Piacenza subisce il colpo trovando solo la realizzazione di Sabatini e con 3’40’’ sul cronometro subisce il contropiede finalizzato da Nikolic che vale il -1 (52-53) e spinge coach Dalmonte al time out. I due punti del capitano Formenti ridanno fiato ai piacentini, Treviglio però continua a spingere e firma il sorpasso con il bottino pieno dalla lunetta conquistato da Ancellotti e Nikolic (56-55); reazione Assigeco con l’1/2 ai liberi di Cesana e il gioco da 4 punti di Mcduffie (ingenuità di Ancellotti), la mano della Blu Basket è ancora calda e rimette il naso avanti con il piazzato di Nikolic e la tripla di Sarto (61-60). Ultimo giro di orologio dominato da Guariglia con 5 punti, la risposta trevigliese arriva sulla sirena con il sottomano di Sarto che fissa il punteggio sul 63-65 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Ultimo periodo aperto dal contropiede vincente di Formenti e la penetrazione di Nikolic, Piacenza si porta a +4 con il 2/2 ai liberi di Guariglia ma perentoria è la risposta BCC che con un 5-0 firmato dal piazzato di Borra e la tripla di Frazier conquista il sorpasso (70-69). Reazione Assigeco con 5 punti di Poggi, dall’altra parte Reati s’iscrive al tabellino con i primi due punti della sua partita ma l’inerzia è decisamente dalla parte degli ospiti che allungano con il gioco da tre punti di uno scatenato Poggi e l’1/2 ai liberi di Formenti (72-78). Botta e risposta dalla lunga distanza tra Pepe e Sabatini a cavallo della metà del quarto, 1/2 e 2/2 dalla lunetta rispettivamente di Borra e Frazier ma il momento sorride ancora a Piacenza che allunga con il gioco da tre punti di Mcduffie e la penetrazione vincente di Formenti che vale il +8 (78-86) con 3’ da giocare. Altro botta e risposta da dietro l’arco tra Pepe e Sabatini che è bravo a spegnere sul nascere l’entusiasmo trevigliese per la seconda volta in pochi minuti, la BCC trova un 2/2 ai liberi con Reati ma spreca malamente per due volte l’occasione del -3 e Piacenza è fredda nell’approfittare della situazione e del fallo tecnico fischiato contro la panchina trevigliese mandando a segno 2 liberi con Formenti e Mcduffie che valgono il +8 a 1’ dal termine e l’ipoteca sulla vittoria. Ultimo minuto in cui si registrano la penetrazione vincente di Frazier, il 2/2 ai liberi di Carberry e due errori al tiro per la BCC che chiudono il match con il punteggio finale di 85-93 a favore degli ospiti.

I migliori del match

Per Piacenza sono risultate decisive ai fini della vittoria finale le prestazioni di Carberry (16 punti e 5 rimbalzi), Mcduffie (16 punti e 7 falli subiti), Sabatini (protagonista nel finale, chiude con 15 punti, 4 rimbalzi e 6 assist), Formenti (13 punti, 4 rimbalzi e 3 assist) e Guariglia (11 punti e 8 rimbalzi).

Per Treviglio non bastano le ottime prestazioni di Frazier (24 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 6 falli subiti, il migliore in campo per valutazione con 28), Nikolic (16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) e Pepe (15 punti con 5/10 dalla lunga distanza cui aggiunge anche 5 rimbalzi e 7 assist), tre giocatori con una valutazione complessiva superiore agli avversari ma a fronte di un contributo sotto la media del resto del roster con il solo Sarto in doppia cifra (11 punti con 3/5 da dietro l’arco).

Il tabellino

BCC Treviglio 85–93 UCC Assigeco Piacenza (parziali: 18-18, 36-39, 63-65)

BCC Treviglio: Sarto 11, Nikolic 16, Reati 4, Corini n.e., Bogilardi, Manenti n.e., Abati Toure n.e., Ancellotti 8, Frazier 24, Pepe 15, Lupusor, Borra 7. All. Cagnardi

UCC Assigeco Piacenza: Mcduffie 16, Voltolini n.e., Poggi 9, Molinaro 7, Formenti 13, Sabatini 15, Gajic, Guariglia 11, Massone, Carberry 16, Cesana 6. All. Dalmonte

Statistiche – Treviglio : 20/32 da 2, 11/31 da 3, 12/14 ai liberi; Piacenza : 24/46 da 2, 9/22 da 3, 18/26 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Gianluca Gagliardi di Anagni (FR), Paolo Puccini di Genova (GE) e Giampaolo Marota di San Benedetto del Tronto (AP)