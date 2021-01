Piacenza regola Casale a domicilio

L’Assigeco Piacenza vince la sua terza gara consecutiva in campionato superando la Novipiù Casale Monferrato con il punteggio di 82-76. Miglior marcatore Markis McDuffie con 33 punti.

PRIMO QUARTO – Due squadre in salute si affrontano al PalaFerraris di Casale Monferrato dato che sia i padroni di casa che gli ospiti sono reduci da due vittorie consecutive. Quintetti di partenza che vedono da una parte Thompson, Martinoni, Camara, Redivo e Luca Valentini, dall’altra McDuffie, Molinaro, Carberry e i due ex Cesana e Formenti. McDuffie è il primo ad iscriversi nel tabellino dei marcatori. Sam Thompson regala spettacolo nei primi minuti grazie ad una stoppata e ad una schiacciata in contropiede. La prima sospensione della partita arriva al quinto minuto a seguito di un parziale di 5-0 Assigeco tutto firmato Cesana. L’ex di turno e McDuffie sono i più ispirati in un primo quarto che si conclude sul 23-20 interno.

SECONDO QUARTO – Luca Valentini (suo fratello Fabio è fermo ai box) completa un gioco da tre punti ad avvio frazione, canestro replicato da Thompson per il massimo vantaggio Novipiù sul 28-20, un divario che consiglia coach Salieri a fermare la partita. Piacenza si ferma offensivamente per sei minuti con il parziale che si allarga fino al 17-0 dopo il quarto canestro in altrettante conclusioni del “baby” Camara. L’Assigeco accusa il colpo ma reagisce, break di 10-4 e time out per Ferrari sul 34-30 Casale. I locali conservano il vantaggio fino al 40-39 della sirena.

TERZO QUARTO – Thompson e Redivo sono alla base del nuovo allungo del team di Ferrari. I due stranieri segnano i primi due tiri da tre punti della partita per Casale fissando il punteggio sul 58-49. Un divario ulteriormente incrementato dalla Novipiù brava a capitalizzare dalla lunetta il bonus presto raggiunto dagli ospiti.

QUARTO QUARTO – Le due formazioni entrano in campo per l’ultimo tempo sul punteggio di 64-55. L’ex Biella Massone riavvicina a -7 gli ospiti prima del canestro di Sirchia. Federico Massone è l’anima della rimonta degli emiliani che rientrano, a sette minuti dalla fine, a tre lunghezze (68-65). Un dubbio fallo antisportivo fischiato a Formenti, convertito in un gioco da tre punti da Thompson, permette a Casale di prendere ossigeno. McDuffie, dopo una bella palla recuperata da Formenti, capitalizza un contropiede fissando il risultato sul 73-71 a quattro minuti dalla fine. Lo stesso giocatore americano dalla lunga distanza riporta avanti l’UCC sul 74-76 prima del pareggio di Camara. Massone segna in entrata il canestro del nuovo vantaggio. Casale non segna più e si arrende per 82-76. Mvp della gara Federico Massone.

NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO – UCC ASSIGECO PIACENZA 76-82 (23-20; 40-39; 64-55)

NOVIPIU’: Thompson 25, Valentini 13, Sirchia 2, Tomasini ne, Martinoni 8, Lomele ne, Avonto ne, Camara 14, Redivo 14, Giombini ne, Cappelletti. All.Ferrari

ASSIGECO: McDuffie 33, Voltolini, Perotti ne, Poggi 4, Molinaro 6, Formenti 1, Gajic, Guariglia 2, Massone 19, Carberry 2, Jelic ne, Cesana 15. All.Salieri

MVP: Federico Massone