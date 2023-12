Piunti regala il derby all’Urania Milano, Cantù subisce la seconda sconfitta in fila

Cantù è costretta ad arrendersi all’Urania Milano. Vince la formazione di coach Villa, corsara a Desio con il punteggio finale di 84-85. Decide nel finale l’1/2 a tre secondi dal termine di Piunti e il successivo errore di Hickey sulla sirena dopo il timeout. Per i canturini è il secondo stop in fila, dopo quello subito contro la capolista Trapani. Sorridono i meneghini che complice anche la contemporanea sconfitta di Torino a Vigevano si portano a sole due lunghezze dalla coppia S.Bernardo-Reale Mutua appaiate in seconda posizione.

Cantù: Hickey, Moraschini, Nikolic, Baldi Rossi, Young

Milano: Amato, Potts, Severini, Lupusor, Beverly

CRONACA – Parte bene Cantù con una schiacciata di Nikolic ad aprire le marcature. Milano replica con Severini (4-5), trovando poi l’allungo con Lupusor e Potts per il 6-12. Young sblocca i compagni dopo due minuti a vuoto, poi sale in cattedra Baldi Rossi con due canestri in fila per il 12-14. L’Urania respinge però il rientro canturino e al decimo è avanti 15-16. Nella seconda frazione Cantù entra con un’altra marcia e grazie alle triple di Baldi Rossi e Hickey per il 21-16. Gli ospiti rispondono con Potts e Severini, tornando subito a contatto sul 27-26. Berdini ridà margine ai padroni di casa (32-28), ma è l’equilibrio a regnare e al ventesimo è perfetta parità a Desio sul 39-39. Nel terzo periodo la formazione di Cagnardi prova subito ad allungare, con Hickey che sale in cattedra nel break che vale il 47-43. Beverly e Severini ricuciono il passivo, firmando il 47-47. Baldi Rossi colpisce dall’arco, poi lo imita Hickey con Cantù che torna avanti di sei. Amato rimette in scia la formazione di Villa, poi son tre liberi di Montano a rimettere a un singolo punto di distanza le due compagini sul 54-53. Il numero quattordici in maglia Urania si ripete poco dopo, impattando a quota 59. L’ultimo acuto è però di Moraschini, a segno per il 61-59. E’ Piunti il primo a segnare nell’ultima frazione, ma un positivo Moraschini va ancora a segno per il 63-61. La tripla di Amato rimette Milano avanti (63-64), ma Moraschini replica con un gran canestro e il libero supplementare. Amato continua nel suo show personale (66-67), poi è Montano a segnare dall’arco per il 69-72. Cantù sbanda, Amato si esalta e inventa l’assist che manda Beverly a siglare il più cinque che obbliga Cagnardi al timeout. Landi al rientro fa più sette esterno, ma Baldi Rossi da tre rianima la propria squadra infilando due triple in un amen per il 75-76 per il contro timeout chiamato da Villa. Botta e risposta Hickey-Beverly, poi è Bucarelli a siglare il pareggio sul 78-78. Prosegue l’equilibrio in campo e a due minuti dal termine, è sempre parità sul punteggio di 82-82. Potts rimette avanti Milano (82-84), ma Nikolic dalla lunetta insacca nuovamente la parità a un minuto dal termine. Nell’ultimo minuto Cantù sbaglia con Moraschini, Potts non trova la via del canestro ma a rimbalzo svetta Piunti che trova un giro in lunetta per l’1/2 che vale l’84-85 a tre secondi dal termine. Cagnardi chiama timeout: al rientro però l’azione prodotta dalla S.Bernardo-Cinelandia è da mani nei capelli, con Hickey che forza da tre punti non trovando il canestro dando il via alla festa milanese. Urania Milano sbanca Desio 84-85.

MVP BASKETINSIDE.COM: Amato

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Wegreenit Urania Milano 84-85 (15-16, 24-23, 22-20, 23-26)



S.Bernardo-Cinelandia Cantù: Filippo Baldi rossi 25 (5/6, 5/10), Anthony Hickey 22 (6/11, 2/5), Stefan Nikolic 14 (4/10, 0/2), Riccardo Moraschini 9 (3/5, 0/3), Solomon Young 7 (3/3, 0/1), Lorenzo Bucarelli 4 (2/5, 0/2), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/1), Luca Cesana 0 (0/0, 0/1), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Carlo Tosetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Filippo Baldi rossi 8) – Assist: 13 (Anthony Hickey 4)

Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 16 (4/7, 2/9), Gerald Beverly 16 (5/7, 0/0), Matteo Montano 13 (2/5, 2/4), Giorgio Piunti 9 (2/2, 0/2), Aristide Landi 9 (3/4, 1/3), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/2), Andrea Amato 8 (1/4, 2/6), Ion Lupusor 6 (1/2, 1/2), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Davide Bonacini 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Gerald Beverly 9) – Assist: 27 (Andrea Amato 10)