GeVi Napoli – Giorgio Tesi Group Pistoia 80-70 (18-16, 14-16, 26-25, 22-13)



GeVi Napoli: Josh Mayo 15 (3/8, 3/4), Lorenzo Uglietti 15 (3/4, 3/5), Eric Lombardi 14 (5/7, 0/2), Christian Burns 14 (7/10, 0/0), Daniele Sandri 8 (1/3, 2/3), Pierpaolo Marini 7 (0/2, 2/5), Diego monaldi 5 (1/1, 1/4), Antonio Iannuzzi 2 (1/2, 0/0), Jordan Parks 0 (0/0, 0/1), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Streten Coralic 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 12 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Christian Burns 9) – Assist: 25 (Pierpaolo Marini 10)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Mitchell Poletti 17 (6/12, 0/1), Deshawn Sims 13 (4/7, 0/1), Carl Wheatle 11 (2/6, 1/1), Lorenzo Saccaggi 10 (3/10, 0/4), Gianluca Della rosa 8 (1/4, 2/6), Tre’shaun Fletcher 7 (1/4, 1/3), Joonas Riismaa 4 (2/2, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Querci 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 36 14 + 22 (Carl Wheatle 14) – Assist: 12 (Lorenzo Saccaggi 5)

In campo per Napoli Mayo, Marini, Parks, Iannuzzi e Zerini, risponde Pistoia con Saccaggi, Fletcher, Riismaa, Wheatle e Sims.

La linea di fondo targata Riismaa apre le danze, Mayo interpreta bene la zona pistoiese e la difesa di Iannuzzi è piuttosto reattiva quando i bianco-rossi non si rifugiano nell’uno contro uno. Con la rubata e il contropiede Parks regala il primo vantaggio alla GeVi (6-4 a 7′ dalla prima pausa), Sims però inizia a prendere le misure specie quando prende palla sotto, troppe le incursioni a salve di Parks e Marini, con Napoli che soffre molto sotto come confermano le gite in lunetta di Wheatle e Poletti. La magia dell’ex Verona lancia la GTG sul +6, costringendo Sacripanti al time-out (10-16), Burns debutta ma è il pretoriano Zerini a dare la carica con cinque punti di alta fattura balistica, lo segue a ruota il cecchino Monaldi per la bomba del 18-16 di fine primo quarto.

Secondo quarto con Burns che prova a guadagnare spazio sotto, Uglietti piazza la bomba e accenna all’allungo GeVi sul +5, ma gli uno contro uno di Saccaggi e un ritrovato Wheatle a rimbalzo riportano in un amen Pistoia a +3 (25-28) con il secondo timeout chiamato nel match da Sacripanti. 4’14” sul cronometro, la coppia Sandri – Monaldi sembra avere i secondi contati, prima mossa il rientro di Parks al posto del capitano azzurro, Burns con altri quattro punti di pura fisicità risponde agli ennesimi liberi concessi a Pistoia e firmati stavolta da Sims. Ultimi 90″, ancora Sims ad avere la meglio e ancora battendo Sandri, esce però Burns in favore di Iannuzzi, e dopo lo zero su due ai liberi Uglietti si riscatta con la bomba. Battute finali, Sandri tiene Poletti e con la recuperata di Parks secondi sprecati da Mayo con la bomba fuori misura, oltre la sirena il super sbilanciato di Parks. 32-32 al 20′.

Il penetra e scarica da manuale di Saccaggi offre a Sims un invitante bomba solo cotone, la prima nel match per la GTG. Dall’altra parte Parks delizia con un sottomano volante non coronato dal libero aggiuntivo, intanto è quarto fallo per Riisma sostituito da Della Rosa. Da un male però ne nasce un bene, l’enfant du pays ospite con le sue partenza è una spina nel fianco per Mayo, ed è sempre lui con la bomba a piazzare il nuovo +6 GTG (36-42). Marini tiene a contatto Napoli limitando Saccaggi e offrendo stavolta il meglio del suo repertorio, a 5’04” Pistoia è già in bonus ma la GeVi ne approfitta relativamente. Zerini infatti colpisce dall’angolo, l’ingenuità di Iannuzzi costa il 2/3 di Poletti, a 4’04” Burns in campo e tanti pick and roll filano lisci con un bel bottino, ma la mano educata di Sims e Della Rosa dice no alla fuga, e alla seconda bomba consecutiva di Parks risponde il rientrante Riisma con la fina e il tiro del 58-57 GeVi al 30′.

Pistoia sembra essersi guadagnata un ultimo quarto testa a testa senza schemi, Napoli cerca di evitarlo con la terza bomba di Zerini, un tagliafuori esemplare di Burns e l’appoggio di Marini che vale il +6, prima del time-out chiamato da coach Carrea. Al rientro trema la mano di Sims dalla lunetta, Burns è incontenibile con il semigancio del +7, ma Fletcher dal nulla firma la tripla, e ben due i possessi sprecati da Napoli per tracciare un vero solco. Intanto arrivano altri errori di Sims dalla lunetta, Burns raccoglie la tripla corta di Marini e appoggia facile, ex Brescia sostiuto a stretto giro con Monaldi da Mayo e Parks a 5’33”, Uglietti solido in difesa su Fletcher e autore di un bel lay-up ma senza l’and one del +9. Pistoia però ha smarrito il guanto di panno dalla lunetta, dopo l’1/4 di Sims c’è lo 0/2 di Poletti, ed ecco la bomba tanto attesa di Mayo che sembra dare il +12 della tranquillità. Ma c’è il mastino Poletti a rimbalzo offensivo, stavolta il libero c’è come aggiuntivo, a 2’55” Napoli già in bonus, ma Zerini regala punti pesantissimi, Pistoia sembra alle corde con Saccaggi e Della Rosa troppo isolati, Marini corona la sua serata formato playoff con il jumper del +10. Wheatle, dopo i troppi errori di squadra, raddrizza troppo tardi le percentuali ai liberi, il pasticcio in rimessa tra il n.24 e Della Rosa chiude di fatto i giochi. Con l’80-70 finale Napoli sale 2-0 con tre match point, ma anche stavolta Pistoia non crolla. Anzi. E promette battaglia al PalaCarrara.