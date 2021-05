Atlante Eurobasket Roma – Unieuro Forli 76-72 (26-25, 19-12, 12-24, 19-11)

Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere 15 (4/10, 0/0), Gabriele Romeo 15 (2/5, 3/6), Daniele Magro 15 (6/7, 0/0), Kenneth Viglianisi 11 (1/1, 3/5), Lorenzo Bucarelli 9 (3/7, 1/3), Valerio Staffieri 6 (0/0, 2/4), Janko Cepic 3 (0/0, 1/2), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Eugenio Fanti 0 (0/2, 0/3), Andrea Antonaci 0 (0/0, 0/0), Federico Bischetti 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Daniele Magro 7) – Assist: 18 (Lorenzo Bucarelli 8)

Unieuro Forli: Yancarlos Rodriguez 18 (1/3, 4/9), Aristide Landi 12 (3/6, 2/6), Nicola Natali 10 (1/1, 2/6), Ivica Radic 10 (5/7, 0/0), Davide Bruttini 9 (3/5, 0/0), Riccardo Bolpin 7 (2/3, 1/3), Terrence Roderick 6 (3/8, 0/3), Jacopo Giachetti 0 (0/2, 0/4), Luca Campori 0 (0/0, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 37 12 + 25 (Ivica Radic, Terrence Roderick 7) – Assist: 12 (Terrence Roderick 4)

Dopo essersi spartite le prime due gare, Atlante Eurobasket Roma e Unieuro Forlì giocano il terzo episodio della serie inaugurale dei loro playoff al PalAvenali: ne esce fuori una battaglia che i padroni di casa, alla prima partita casalinga nei playoff di Serie A2 della propria storia, vincono con una gagliarda rimonta nel finale.

I romani, che non hanno a disposizione uno dei giocatori di punta, ovvero quel Roberto Gallinat che causa infortunio ha chiuso la propria stagione, scendono in campo con Romeo, Stafferi, Bucarelli, Olasewere e Magro; la risposta dei forlivesi è affidata a Rodriguez, Roderick, Natali, Landi e Radic.

L’Atlante Eurobasket Roma batte subito un colpo, a segno con una tripla nel primo tiro del match; Forlì replica subito, e nei primissimi minuti le due squadre restano attaccate nel punteggio, scambiandosi un canestro dopo l’altro. Il primo break lo firma Natali con quattro punti di seguito, portando avanti i suoi sul 7-11 dopo 3 minuti di gioco, ma subito dall’altra parte replica ancora un Romeo da 8 punti sui 10 totali di squadra. E’ poi Daniele Magro ad andare in striscia: 6 punti consecutivi del lungo per non far scappare Forlì, che in vantaggio per 16-18 dopo cinque minuti e mezzo chiede timeout per tentare di limitare il centro dei romani. Al ritorno sul parquet sono i romani però ad avere più energia: Jamal Olasewere sigla il pareggio e Lorenzo Bucarelli il vantaggio, sul 20-18 a 3 minuti dalla chiusura della prima frazione. Le due squadre restano attaccate, prima di una fiammata di Kenneth Viglianisi: due triple consecutive e i romani si portano sul +4, prima della tripla sull’ultimo possesso di Landi che fissa il punteggio del primo quarto sul 26-25 per i padroni di casa.

Sempre Viglianisi riprende da dove aveva lasciato: terza tripla per lui, anche se arriva subito la replica di Bolpin. L’Atlante Eurobasket Roma è però ispirata dall’arco: sesta conclusione a segno su 10 tentativi da tre punti, stavolta con Valerio Staffieri, che riporta i suoi avanti per 32-29. Alla replica forlivese di un Bruttini che si fa valere sotto canestro, è coach Pilot a voler parlare con i suoi, sul 32-31 a 6 minuti e mezzo dall’intervallo. Al ritorno in campo, gioco da 4 punti (con libero non convertito) di Janko Cepic: altro strappo dei padroni di casa, che aggiungendo un layup di Romeo si portano sul +6. Subiscono un canestro ma dopo serrano le fila: i padroni di casa forzano agli ospiti due palloni persi consecutivi per infrazione di 24 secondi, e suil 37-33 per i romani a quattro minuti dal riposo lungo coach Dell’Agnello chiede sopsensione per parlarci su. L’energia dei capitolini però è strabordante: con la combinazione Olasewere-Magro sotto canestro toccano il +8, per poi arrivare a 50 secondi dal termine del quarto in doppia cifra di vantaggio, con un altro appoggio da sotto di un Magro arrivato a quota 10 punti personali, sul 45-35. Si aggiunge un canestro di Landi e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 45-37 per i padroni di casa.

Si riprende con Gabriele Romeo subito ancora a segno: due liberi e il vantaggio dei romani torna in doppia cifra. Rodriguez, memore della sua ottima prova in gara 2, sale di colpi: due triple consecutive e, sommando il canestro di Natali, Forlì si rifà sotto, tornando a -2 dopo due minuti di gioco. Staffieri torna a realizzare per i romani: è 50-45 nell’azione successiva, ma la gara è apertissima e coach Pilot richiama i suoi con una sospensione, per fermare l’inerzia passata in mano agli avversari. Avversari che trovano pareggio e sorpasso sul 50-51 dopo quattro minuti dall’inizio della terza frazione, ed è l’Atlante Eurobasket Roma ora ad inseguire: Romeo e Olasewere tengono a contatto i padroni di casa, contro gli ospiti sospinti da Radic e Natali. Il punteggio si abbassa, con la partita che diventa spezzetata da numerosi tiri liberi, che vedono gli ospiti aumentare il loro vantaggio: con il libero di Natali toccano il +4, sul 55-59 a tre minuti dalla fine della terza frazione. Il periodo di secca offensiva dei romani viene interrotto da un Viglianisi che torna a segno, raggiungendo la doppia cifra di punti personali, ma Bruttini dalla lunetta arrotonda per i suoi: nonostante i soli due canestri dal campo in questa frazione, l’Atlante Eurobasket Roma chiude sul -4, sotto per 57-61.

Lorenzo Bucarelli in apertura di ultimo quarto accorcia sul -2, prima della tripla di Bolpin. Segue un periodo in cui le due squadre pagano lo sforzo fisico e non riescono più ad andare a segno: dopo tre minuti senza punti sul tabellone è Daniele Magro a confezionare il gioco da 3 punti del -1 capitolino, prima che sul 62-63 per gli ospiti Radic sbagli due liberi. Ne infila invece tre di seguito Rodriguez: Forlì prova a dare un’altra spallata, sul +4 a 5 dalla fine. Ma Jamal Olasewere con un jumper tiene vicini i suoi; è Gabriele Romeo però a dare la scossa, con la tripla dall’angolo del sorpasso, sul 67-66, con seguente arresto e tiro di Bucarelli: a quattro minuti dal termine, l’Atlante Eurobasket Roma si trova sopra, sul 69-66, e coach Dell’Agnello chiede sospensione per Forlì. In uscita, Bruttini riavvicina gli ospiti e il solito Rodriguez, con un gioco da 4 punti, li riporta avanti, 69-72 a due minuti e mezzo dal termine del match. Qualsiasi squadra avrebbe accusato il colpo, ma non lo fa l’Atlante Eurobasket Roma: Jamal Olasewere inizia il parziale con un jumper, Daniele Magro firma il sorpasso dalla lunetta con due tiri liberi e, dopo un cruciale pallone rubato sempre da Olasewere, Lorenzo Bucarelli con la tripla del 76-72 a 15 secondi, chiude definitivamente il match respingendo l’ultimo assalto dell’Unieuro Forlì.

Al termine del match, coach Pilot: “Dopo gara 2 eravamo amareggiati e eravamo pronti a rispondere con una prova d’orgoglio. Abbiamo eseguito il piano partita alla perfezione, anche adattandoci a quello che la difesa di Forlì ci sta permettendo (ad esempio, un Jamal Olasewere che staziona meno vicino canestro); la dedizione dei ragazzi è stata premiata con un successo che, per il formato dei playoff, ci regala un match point fra 48 ore in casa”.

Uff. Stampa Eurobasket Roma