POUT G3 – Martinoni trascina Monferrato, Chieti sotto 2-1 nella serie

Novipiù Monferrato Basket – Caffè Mokambo Chieti 89-74 (24-18, 27-21, 20-12, 18-23)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 23 (7/11, 2/2), Quinn Ellis 15 (2/5, 3/4), Kodi Justice 15 (4/5, 2/7), Gianmarco Leggio 14 (1/2, 4/6), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/5), Aaron Carver 6 (2/6, 0/0), Matteo Formenti 5 (1/2, 1/2), Luca Valentini 2 (0/0, 0/2), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Aaron Carver 11) – Assist: 20 (Quinn Ellis 6)

Caffè Mokambo Chieti: Saverio Bartoli 16 (5/5, 2/3), Darryl Jackson 13 (3/8, 2/5), Andrea Ancellotti 11 (2/2, 0/0), Michele Serpilli 10 (2/5, 2/4), Terrence Roderick 10 (2/6, 2/7), Martino Mastellari 6 (0/2, 2/4), Thomas Reale 6 (0/0, 2/4), Elhadji Thioune 2 (1/1, 0/0), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Andrea Ancellotti 7) – Assist: 11 (Saverio Bartoli 5)La vittoria che ci voleva. La vittoria che può segnare una stagione. La Novipiù Monferrato Basket fa sua Gara 3 con il punteggio di 89-74 portandosi sul 2-1 nel playout contro la Caffè Mokambo Chieti. Manca un ultimo sforzo, un ultimo tassello per completare la missione Salvezza. Appuntamento a lunedì alle ore 20.30 sempre al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Coach Comazzi torna al consueto quintetto: Ellis, Justice, Sarto, Carver e Martinoni. Si parte subito a ritmo infuocato. Martinoni inaugura il match con la realizzazione di un libero. Poi si comincia a sparare. Justice ed Ellis da fuori. Risponde Serpilli con un 2/2 dalla distanza. 7-6. Anche Sarto si aggiunge al “Festival della Retina”. Martinoni per il +10. Primo tImeout Chieti. Roderick con una bomba delle sue. Martinoni lasciato tutto solo sale a quota 10 punti. Serpilli accorcia. Leggio con una giocata da prestigiatore allunga il distacco. Ancora Roderick da fuori. Il primo quarto si chiude sul 24-18.Formenti e Leggio sono due sentenze da fuori. 30-18. Ancellotti fa 2/2 ai liberi. Carver fermato irregolarmente da Thioune (terzo fallo) realizza. Ancora Leggio. Percentuali dalla distanza importantissime. Duello Formenti-Jackson. Leggio continua a realizzare. +15. Valentini 2/3 ai liberi su fallo Jackson. 44-27. Tripla d’autore di Bartoli. Justice entra in area con troppa facilità. Ancora Leggio. È la sua serata. +19. Ancellotti questa sera ai liberi fa meglio del solito. Bella transizione di Chieti che porta alla tripla di Jackson. Timeout Comazzi a 1’33 dalla sirena. Roderick sfida Justice. Si va all’intervallo sul 51-39.Si segna ad ogni possesso. Ellis, Justice. Bartoli con una tripla. Ancellotti, per portare il distacco sotto la doppia cifra. Sarto punisce da fuori. 60-48. Anche Ellis bombarda. Justice dietro la schiena per Martinoni che realizza anche il libero aggiuntivo. Martinoni su assist di Ellis. +20. Questa volta Chieti non replica il terzo quarto di gara 2. Mastellari tripla ma Justice non è da meno. Si va all’ultimo quarto sul 71-51. Reale subito con una tripla. Mastellari in risposta ad Ellis. 74-57. Magata di Formenti. Jackson efficace dalla distanza. Poi Carver tutto solo appoggia per il +18. Nuovo timeout di Chieti. La partita è in gestione. Al 35’ punteggio è sul 79-62. La tripla di Martinoni e il rapidissimo contropiede Formenti-Ellis valgono il +21 a 3’ dalla sirena. Thioune e Bartoli per le statistiche. Reale e Sarto da tre. Si chiudono i conti 89-74.

UFF.STAMPA NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET