Primo squillo Stella Azzurra Roma, colpo a Latina

Dodicesima giornata di campionato di Serie A2 con il derby laziale in programma nel girone verde: a spuntarla al PalaBianchini fra Latina Basket e Stella Azzurra Roma è la compagine nerostellata, che coglie il primo successo in campionato con un buon 88-95.

Prima ad andare in vantaggio è la squadra romana, con i due liberi di Nikolic, seguiti dai due liberi di Lewis. Quindi il primo canestro in maglia nerostellata di Samme Givens e il jumper dell’ex Fall, a simboleggiare l’equilibrio nelle prime battute di gioco. Le due triple consecutive di Givens e Giachetti segnano il parziale capitolino: 0-6 e dopo 3 minuti i romani provano la fuga sul 7-13. Continua la pressione romana dopo il timeout dei padroni di casa: i romani arrivano al +9 con il sottomano di Ferrara, in una gara a punteggio alto sul 12-21 a metà quarto. Arriva il controparziale pontino che riporta Latina a contatto, sul -1 a tre minuti da fine primo quarto, prima del sorpasso e del controsorpasso firmato dai due ex Fall e Rullo: 23-24 per la Stella Azzurra Roma a un minuto e mezzo dalla chiusura del primo quarto che finisce 25-26 per i nerostellati.

Jacopo Giachetti inizia la seconda frazione così come aveva concluso la prima, a segno per il 25-28 capitolino; alley-oop sull’asse Rullo-Ferrara, tripla di Parrillo e restano tre i punti di distanza fra le due compagini dopo un minuto e mezzo. La schiacciata di Cicchetti porta avanti Latina, sul 34-33 un minuto e mezzo dopo; Giachetti replica temporaneamente al tentativo di fuga pontina con Lewis, prima che Latina accumuli 8 punti di vantaggio a metà quarto approfittando dei palloni persi dai romani (46-38). E’ ancora affidata a Giachetti la risposta dei romani, con punti e un assist meraviglioso per Matteo Ferrara; mentre esordisce nella categoria fra i capitolini Giovanni Granai (classe 2007), i pontini si portano avanti di 9 punti con Durante sugli scudi (52-43) a un minuto dalla chiusura della seconda frazione, che termina con il gioco da tre punti e il jumper di Rullo a fissare il 54-48 sul tabellone.

Le due squadre ritornano in campo scambiandosi canestri fra loro, con i nerostellati a riagganciare i pontini con la tripla di Wilson dopo un minuto e mezzo dal rientro dagli spogliatoi per il 56-55 e a piazzare il sorpasso con i successivi liberi di Giachetti per un complessivo 2-9 di parziale. Jacopo Giachetti e Matteo Ferrara, con il contributo di Wilson, continuano ad essere dei fattori: i capitolini arrivano al +6 dopo tre minuti e mezzo, 59-65, riprendendosi l’inerzia del match. Wilson continua il suo show personale nella terza frazione (che chiude con 13 punti segnati), consentendo ai romani di volare fino alla doppia cifra di vantaggio, sul 59-70 a quattro minuti dalla chiusura della terza frazione; al ritorno a canestro dei padroni di casa, replica Chiumenti con il gioco da tre punti del 61-73 a 120 secondi dalla fine del terzo quarto, finito 65-75 per i nerostellati.

Nerostellati che iniziano forte l’ultima frazione: 0-5 con i liberi di Wilson e la tripla di Rullo a fissare il 65-80 sul tabellone dopo un minuto di gioco. Ancora Rullo e Chiumenti portano il parziale ospite al 0-13, con lo scarto fra le due squadre a toccare le 23 lunghezze a sei minuti dal termine. I due ex Rodriguez e Fall provano a dare una scossa ai loro a metà quarto con la tripla e i liberi del 73-88. Latina prova un accenno di rimonta, con un’altra tripla di Rodriguez per il -10 locale (78-88) a due minuti e mezzo dal termine del match; ma la Stella Azzurra Roma gioca con il tempo e ha un vantaggio largo da gestire; Rullo con il sottomano riporta a segno i romani, per il 79-90 che ricaccia via i pontini. Il gioco da 4 di Rodriguez a 48 secondi dal termine, con libero non convertito, prova a cambiare l’inerzia della gara; ma sul 86-90, Wilson è freddissimo con i liberi a 20 secondi dalla fine del match, che si chiude sul 88-95 della Stella Azzurra Roma.

Latina Basket – Stella Azzurra Roma 88-95

Latina Basket:

Durante 6, Lewis 25, Viglianisi, Donati n.e., Parrillo 13, Cicchetti, Fall 12, Rodriguez 17, Moretti 4, Alipiev 5

All. Gramenzi

Ass. All. Di Manno

Stella Azzurra Roma:

Wilson 25, Mabor n.e., Nikolic 9, Giachetti 19, Chiumenti 5, Rullo 19, Forconi n.e., Ferrara 10, Morigi n.e., Granai, Givens 8

All. Bechi

Ass. All. Micheletto