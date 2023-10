Pronto riscatto Cantù sul campo di Latina: Hickey e Young i protagonisti

By

Benacquista Assicurazioni Latina – Acqua S.Bernardo Cantù 70-81 (20-30, 12-21, 15-23, 23-7)

Benacquista Assicurazioni Latina: Alexander Cicchetti 13 (5/8, 0/0), Samuele Moretti 12 (5/9, 0/0), Ivan Alipiev 11 (2/6, 2/5), Frank Gaines 9 (2/3, 1/7), Kenneth Viglianisi 9 (3/4, 1/1), Salvatore Parrillo 8 (1/3, 2/5), Borislav georgiev Mladenov 4 (2/4, 0/2), Gabriele Romeo 2 (1/3, 0/0), Abdel Fall 2 (1/2, 0/1), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Samuele Moretti 8) – Assist: 17 (Alexander Cicchetti, Samuele Moretti, Gabriele Romeo 3)

Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 24 (7/13, 3/4), Solomon Young 19 (4/9, 3/7), Stefan Nikolic 11 (3/5, 1/2), Filippo Baldi rossi 11 (0/0, 3/6), Christian Burns 9 (2/3, 1/3), Lorenzo Bucarelli 5 (1/2, 1/3), Nicola Berdini 2 (0/2, 0/5), Gabriele Tarallo 0 (0/1, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Anthony Hickey 9) – Assist: 15 (Anthony Hickey 6)

Non tradisce l’Acqua S.Bernardo che ritrova immediatamente la vittoria sul parquet di Latina. Cantù indirizza da subito la partita, grazie ad un ottimo primo tempo, che consente ai ragazzi di coach Cagnardi di gestire senza affanno la seconda metà di gara sino alla sirena finale.

Partenza a razzo dell’Acqua S.Bernardo che dopo il canestro iniziale di Gaines infila un parziale di 11-0, aperto da due triple consecutive di Young e chiuso da una poderosa schiacciata nel traffico di Nikolic.

Latina prova ad evitare la fuga dei canturini affidandosi soprattutto al tiro dalla lunga distanza, ma l’attacco ospite produce canestri in serie e con una tripla di Hickey trova la doppia cifra di vantaggio, mantenuta fino al 20-30 di fine primo quarto.

Un copione che non cambia nemmeno nel secondo quarto, con l’Acqua S.Bernardo che continua a muovere bene la palla e stringe ulteriormente le maglie in difesa. Il capitano Baldi Rossi si erge a protagonista e il conto del massimo vantaggio si aggiorna di continuo fino a raggiungere il +19, grazie al canestro di Hickey nell’ultima azione.

Il primo canestro della terza frazione è una tripla Young che fa salire oltre i venti punti il distacco tra le due squadre. L’Acqua S.Bernardo non si accontenta e con un Hickey scatenato mette insieme un altro parziale, che consente ai biancoblu di toccare anche il +31, in un quarto che si chiude sul 47-74.

Sussulto d’orgoglio in apertura di ultimo parziale per i padroni di casa che riescono a ridurre lo svantaggio, ma per riaprire la partita è troppo tardi.

Coach Cagnardi può allungare le rotazioni e concede anche i primi minuti in stagione a Nwohuocha, Cantù abbassa i ritmi e la partita scivola fino alla sirena, con il risultato finale di 70-81.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’