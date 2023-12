Real Sebastiani Rieti vince il derby contro Latina

Rieti batte Latina 71-84 e porta a casa la seconda vittoria consecutiva, dato che mancava dalle prime due di campionato. Un avvio sprint di Rieti che chiude il primo periodo avanti di 12. Nei successivi due quarti Latina si fa sotto e si port avanti nel terzo. Rieti riesce fuori nell’ultimo periodo fino allo strappo decisivo. Ottimi Johnson e Hogue: il primo autore di 28 punti il secondo con 14 punti e 19 rimbalzi!. Appuntamento a sabato 23 dicembre ore 20:30 al PalaSojourner per la gara contro Casale Monferrato.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sbloccano Hogue e Johnson con due punti a testa, 0-4. Mladenov da tre, Petrovic con il Jumper da due, 3-6. 5 punti consecutivi di Mayfield e canestro di Johnson, 8-8. Gran canestro di Sanguinetti allo scadere dei 24”, 8-10. Johnson da fuori brucia la retina, 8-13. Hogue dalla media, 8-15. Alipiev fa 2/2 ai liberi, 10-15. Due punti di forza di Hogue, 10-17. Altri due punti di Dustin, 10-19. 1/2 di Hogue e bomba di Johnson, 10-23. Two & one di Mayfield, 13-23. Canestro ad una mano di Johnson, 13-25. Poom con i primi due punti in maglia RSR, 13-27. Ancora Mayfield a segnare per i pontini, 15-27. +12 RSR a fine primo quarto.

Gioco da quattro di Mayfield, 19-27. Mladenov con due punti in contropiede, 21-27. Bomba di Italiano, 21-30. Penetrazione di Mladenov, 23-30. Rimbalzo offensivo di Mladenov che ribadisce a canestro, 25-30. Altri due punti del #12 dei nerazzurri, 27-30. Johnson in penetrazione ed arretramento, 27-32. Tripla in uscita dai blocchi per Jazz, 29-35. 1/2 di Mayfield, 30-35. Viglianisi da tre, Ancellotti da due, 33-37. Mayfield continua a segnare, 35-37. Sanguinetti tutto solo dall’angolo, 35-40. Viglianisi si ripete da fuori, 38-40. Risponde Johnson con tre liberi, 38-43. Latina mette giù la palla tre volte in attacco e al terzo tentativo Alipiev segna da due, 40-43. Parrillo fa 1/2 dalla linea della carità, 41-43. 50% anche per Sanguinetti, e due punti di Mayfield, 43-44. Bomba di Johnson allo scadere, termina 43-47 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Moretti apre il quarto con due punti, 45-47. 2/2 di Sanguinetti ai liberi, 45-49. Assist di Jazz, canestro di Petrovic, 45-51. Alipiev da fuori, 48-51. Hogue con due punti che significano doppia doppia, 48-53. Mayfield, 21 per lui, 50-53. Tecnico alla panchina di Rieti, Parillo segna il libero, 51-53. Mladenov porta avanti i suoi con una tripla, 54-53. 1/2 di Hogue ai liberi, 54-54. Spanghero con un gran canestro, 54-56. Moretti con il gioco da tre per un nuovo vantaggio pontino, cancellato dai due punti di Hogue, 57-58. 1/2 per Ancellotti dai 5.8, 57-60. Anche Piccin fa 1/2, Sebastiani a +4. Mayfield non sbaglia e Latina torna sotto il possesso di svantaggio, i quattro punti di Spanghero però danno respiro agli amarantocelesti 59-65

Cicchetti da due, 61-65. Tripla di Piccin per il +7 reatino. Due punti per Parrillo da rimbalzo offensivo, 63-68. Bomba del capitano che pesa come un macigno, 63-71. 3/3 di Johnson ai liberi, Alipiev risponde da tre, 66-73. Canestro di Petrovic, 66-76. Piccin preciso ai liberi, Mladenov tiene viva Latina con tre punti, 69-78. Johnson fa un gran canestro allo scadere del possesso, 69-80. Rimbalzo e tap-in per Petrovic, 69-82. Mladenov segna due liberi, 71-82. Termina 71-84

Il tabellino del match:

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA vs REAL SEBASTIANI RIETI 71-84 (parziali: 15-27; 28-20; 16-18; 12-19).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Amo , Zangheri, Parrillo 6, Mladenov 19, Cicchetti 2, Collazo, Mayfield 23, Viglianisi 6, Rapetti, Moretti 5, Alipiev 10

Coach: Giancarlo Sacco

REAL SEBASTIANI RIETI: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 6, Hogue 14, Ancellotti 4, Johnson 28, Raucci, Poom 2, Italiano 5, Spanghero 9.

Coach: Alessandro Rossi.

NOTE:

Area Comunicazione RSR