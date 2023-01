Rieti a un passo dall’impresa, Cantù passa dopo un tempo supplementare

RIETI CANTU’ 77 81

Kienergia Rieti: Zugno 12, Timperi 5, Tucker 16, Geist 19, Nonkovic; Maglietti 9, Rotondo 6, Bonacini 9, Del Testa 1, Marchiaro. N.e.: Feliciangeli, Jhon. All.: Ceccarelli

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 2, Bucarelli 16, Severini 13, Baldi Rossi 17, Hunt 21; Berdini, Stefanelli 8, Da Ros 4, Borsani. N.e.: Nikolic. All.: Sacchetti

Arbitri: Dionisi, Costa, Spessot

Parziali: 23-22, 13-23, 15-18, 17-5, 9-13.

A cura di Paolo Matteucci

Scende in campo la formazione della Kienergia Npc Rieti che, in un incontro valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del raggruppamento verde della serie A2, riceve la visita dei lombardi dell’Acqua San Bernardo Cantù. I padroni di casa sono reduci dalla beffarda sconfitta sul campo di Cremona, mentre gli ospiti hanno infilato una impressionante serie di 10 vittorie consecutive. La lotta sembra essere impari, ma si sa che solo il campo rilascia verdetti definitivi.

Kienergia NPC Rieti: Zugno, Geist, Timperi, Nonkovic, Tucker

Acqua San Bernardo Cantù: Rogic, Bucarelli, Baldi Rossi, Hunt, Severini.

Partenza con il turbo per gli ospiti che in meno di 2’ si portano sullo 0-8 grazie ai canestri di Bucarelli e Severini da 3 punti ed uno di Hunt. Buona la reazione dei reatini che con Tucker infilano 7 per il 7-10 del 4’. Zugno mette a segno la tripla del pareggio ma l’Acqua San Bernardo si riporta subito avanti con Hunt che realizza da sotto sbagliando però il tiro libero aggiuntivo. Bello l’assist di Stefanelli per Severini per il 10-14 al 6’; arrivano i primi punti di Geist, 2/2 dalla lunetta, imitato da Rotondo che ristabilisce la parità (14-14 al 7’). Primo vantaggio casalingo con Bonacini che realizza in penetrazione, Bucarelli risponde dalla lunga, ma Rotondo segna dal post basso per il 18-17, subito imitato da Stefanelli. Nell’ultimo minuto ancora Rotondo, Severini e Maglietti per 23-22 Rieti al primo mini intervallo.

Ancora partenza ad handicap per i padroni di casa; Cantù infatti parte con uno 0-9 per 23-31 del 14’. E’ ancora Bucarelli, dalla lunga, a sbloccare il punteggio dopo i primi 2’ di confusione, poi ancora Hunt a segno due volte e Stefanelli. Tecnico a Tucker per simulazione seguito da due canestri per parte e canestro di Da Ros in evidente infrazione di 3” per 36-28. Timperi segna il 2+1 del 31-36, ma Baldi Rossi mette a segno un’altra bomba per 31-39 al 17’. Da Ros infila il suo secondo canestro, ma Zugno risponde seguito da Baldi Rossi e Bonacini che però aggiunge anche un tiro libero per il 34-43. Ancora Bonacini e Baldi Rossi fissano il parziale sul 36-45 all’intervallo lungo.

Dopo il riposo si riparte con Hunt a segno dopo un paio di minuti in cui il punteggio è rimasto fermo, poi 6-0 per Rieti con Geist e Timperi per il 42-47. Ancora Hunt dalla lunetta fa 1 /2 ma Tucker accorcia ancora per 44-48 del 24’, subito imitato da Severini che con 5 punti consecutivi riporta Cantù avanti di 9 lunghezze (44-53 al 27’). Bonacini va a segno per il 46-53, ma Stefanelli segna il libero per un tecnico alla panchina di Rieti. Geist torna a segnare ma Hunt e Bucarelli portano i lombardi sul +15 (48-63 al 30’). Maglietti allo scadere fa 2+1 ed il quarto si chiude sul 51-63.

Ancora Maglietti in avvio di quarta frazione; tecnico a Rogic e Del Testa dalla lunetta per il 55-63, mentre Geist accorcia ancora dalla lunetta (57-63 al 33’). Rieti torna a crederci e gli ospiti non trovano più la via del canestro. Geist, Bonacini e Tucker confezionano il sorpasso al 38’ (67-65). Negli ultimi 100” prima Baldi Rossi segna da 3 punti e poi Geist pareggia dalla lunetta (68-64 al 40’). Partita al supplementare.

Ancora un canestro di Bucarelli in apertura ma Zugno risponde da 2; Baldi Rossi e Geist fanno 2/2 dalla lunetta. Ancora Baldi Rossi, Zugno e Baldi Rossi muovono il punteggio (74-78). Rieti nell’ultimo minuto prova ad accorciare ancora con Tucker, ma Hunt risponde subito e Geist e Rogic fissano il finale sull’77-81 per Cantù.