Rieti non pervenuta, Cantù vince agilmente

Cantù si riscatta e dopo la debacle subita ad Agrigento sette giorni fa, torna a vincere e convincere. Pur priva di Cesana e soprattutto Baldi Rossi, la formazione di Cagnardi strappa una vittoria contro una Rieti mai pervenuta. Per i laziali giornata no, con coach Rossi che dovrà fare i conti con il brutto infortunio subito da Nobile, costretto a uscire in barella dal campo in una serata in cui il solo Hogue ha mostrato sprazzi degni di nota. Per i lombardi mattatore il solito immenso Hickey (20 pt), ben supportato da Nikolic (19pt) e Young (11 pt).

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young, Burns

Rieti: Piccin, Johnson, Italiano, Raucci, Hogue

CRONACA – Inizia subito bene Cantù con Nikolic che schiaccia e Young a segno dall’arco per il 5-0. Johnson sblocca Rieti, mentre è Hogue a firmare il primo vantaggio esterno sul 7-8. Due triple di Hickey rimettono al comando la formazione di Cagnardi che con Nikolic trova il primo break sul 16-8 obbligando Rossi al timeout. I brianzoli si esaltano e danno anche spettacolo con Young autore di una clamorosa schiacciata del 18-10. Rieti sbanda mentre Young domina la scena e da tre punti firma il massimo vantaggio sul 21-10. Sale in cattedra anche Bucarelli con Cantù in totale controllo sul 25-10 dopo un quarto. Nel secondo periodo si sblocca anche Nwohuocha (29-10), mentre Petrovic sblocca i laziali dopo un lungo digiuno. Berdini colpisce da tre punti (32-13), mentre Rieti perde per un brutto infortunio alla caviglia di Nobile costretto a uscire in barella. In campo il copione non cambia, con Berdini che fa più ventuno a metà frazione sul 38-17. All’intervallo la formazione di Cagnardi è saldamente in controllo e conduce 46-25. Anche nel terzo quarto è l’Acqua S.Bernardo a dettare i ritmi, con Bucarelli a segno per il 51-30. Spanghero prima e Hogue poi provano a risvegliare dal letargo la Real Sebastiani (51-34), ma la doppia cifra raggiunta da Hickey ristabilisce le distanze sul 55-34. Copione che resta invariato, al trentesimo Cantù avanti 63-44. Gli ultimi dieci minuti sono praticamente garbage time: a Desio termina 81-66.

MVP BASKETINSIDE.COM: HICKEY

Acqua S.Bernardo Cantù – Real Sebastiani Rieti 81-66 (25-10, 21-15, 17-19, 18-22)

Acqua S.Bernardo Cantù: Anthony Hickey 20 (5/8, 3/6), Stefan Nikolic 19 (3/4, 3/5), Nicola Berdini 13 (0/2, 4/9), Solomon Young 11 (2/2, 2/6), Lorenzo Bucarelli 7 (2/6, 1/5), Curtis Nwohuocha 5 (2/2, 0/0), Christian Burns 4 (2/3, 0/1), Gabriele Tarallo 2 (1/3, 0/1), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Curtis Nwohuocha 8) – Assist: 21 (Anthony Hickey 8)

Real Sebastiani Rieti: Dustin Hogue 19 (6/8, 0/0), Jazz Johnson 11 (2/8, 1/6), Marco Spanghero 10 (2/3, 2/7), Nazzareno Italiano 7 (2/5, 0/5), Andrea Ancellotti 6 (3/4, 0/0), Danilo Petrovic 5 (1/2, 1/2), Davide Raucci 4 (1/3, 0/1), Gianluca Frattoni 4 (2/3, 0/1), Lorenzo Piccin 0 (0/1, 0/3), Vittorio Nobile 0 (0/1, 0/1), Martinez leonardo Bidarra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Dustin Hogue 9) – Assist: 16 (Jazz Johnson 6)