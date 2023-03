Rieti si rialza e doma la Stella Azzurra ribaltando anche lo scontro diretto

Ultima trasferta dell’iniziale girone verde per la Stella Azzurra Roma, impegnata a Rieti in uno scontro dai punti in palio importantissimi anche in vista della seconda fase, dove le due squadre competeranno nel medesimo raggruppamento. A spuntarla è la NPC Rieti, dopo un match a due facce per i nerostellati, con il punteggio di 83-71.

A rompere il ghiaccio sono i nerostellati con la tripla dall’angolo di Samme Givens, seguita dal potenziale gioco da 4 non completato da Tucker per un inizio acceso, anche a livello di agonismo, di partita. La schiacciata di Timperi e l’eurostep di Tucker, dopo una serie di palle perse dai nerostellati, fissa il punteggio sul 10-3, con il primo tentativo di fuga dei padroni di casa dopo tre minuti di gioco. I reatini continuano ad accumulare vantaggio, sfruttando anche la situazione falli ospite, toccando il 17-3 a metà quarto; Givens prova a suonare la carica continuando a trovare il canestro, unico della Stella Azzurra Roma nell’inizio, ma i padroni di casa spingono ancora fino al +17 a due minuti dalla chiusura della prima frazione (24-7). La tripla di Wilson prova a interrompere la furia offensiva della NPC Rieti, che inizia comunque il secondo quarto avanti per 27-10.

Pugliatti prova a battere un colpo per i nerostellati a inizio seconda frazione, seguito dall’altro giovane Visintin, ma i padroni di casa rispondono mantenendo il vantaggio intorno ai venti punti, con il gioco da tre punti di Givens che vede subito la risposta di Tucker per il 38-21 a metà frazione. Il solito Givens segnando da sotto prova a scuotere la Stella Azzurra Roma, con coach Ceccarelli a chiamare timeout per evitare che gli ospiti prendano inerzia. Tucker e Givens proseguono la loro sfida nella sfida sotto i tabelloni: quando poi nel pitturato si aggiungono anche i punti di Rotondo, coach Bechi è costretto a chiedere sospensione sul 47-27 a un minuto dall’intervallo. Il distacco resta simile, sul 51-30 con cui si conclude la prima metà gara.

La seconda inizia con la Stella Azzurra Roma a partire forte: tripla di Wilson, liberi di Innocenti e il parziale è di 0-5 nel primo minuto dopo il rientro in campo. Lo stesso Innocenti esce per infortunio appena dopo, con i reatini che tornano a trovare il canesttro con la schiacciata di Timperi del 58-35 a riallargare il vantaggio per i padroni di casa dopo tre minuti e mezzo di gioco, fino al 62-37 trenta secondi dopo. Lo scarto resta nello stesso range ma l’agonismo in campo resta alto, con il numero di contatti a salire e le due compagini a ragionare in ottica futura per il vantaggio in un eventuale tiebreak nel girone legato alla lotta salvezza. Una tripla di Rullo prova a tenere a galla i romani, con i due liberi di Nikolic e il sottomano di Visintin a seguire per il 66-51 (con 0-9 di break capitolino) per i padroni di casa a un minuto dalla fine del terzo quarto, che con altri tre punti di Rullo termina sul 66-54 per la NPC Rieti.

A inizio quarto quarto i nerostellati rosicchiano ancora lo svantaggio con Nikolic dalla lunetta e con un’altra tripla di Rullo per il 66-58: un gioco da tre punti di Paci (con libero non convertito) per i padroni di casa interrompe il parziale romano, prima dell’appoggio di Tucker del nuovo +12 reatino (70-58) a sei minuti e mezzo dal termine del match. Con il floater di Campani per i suoi primi punti dal campo in maglia nerostellata lo scarto ritorna di 10 punti, con un nuovo gioco da tre punti di Tucker (senza libero convertito) a riallargare il divario a 12 punti che diventano 15 con la tripla di Tassone a quattro minuti dalla chiusura della gara. Ancora Rullo prende per mano i romani: 6 punti in un amen, intervallati dal canestro di Paci e il tabellone recita 77-67 a due minuti e mezzo dal termine della partita. Tripla di Giachetti nell’azione successiva: lo scarto diventa di 7 punti. Ancora Paci segna da sotto e la NPC Rieti recupera l’inerzia del match, concludendolo vincitrice per 83-71.

NPC Rieti – Stella Azzurra Roma 83-71

NPC Rieti:

Naoni n.e., Rotondo 4, Jhon n.e., Del Testa 9, Maglietti 4, Nonkovic, Bonacini 8, Tucker 19, Timperi 12, Roversi n.e., Paci 17, Tassone 10

All. Ceccarelli

Ass. All. Ruggieri, Auletta

Stella Azzurra Roma:

Innocenti 2, Wilson 6, Nikolic 3, Giachetti 5, Campani 4, Pugliatti 2, Visintin 8, Rullo 20, Ferrara, Salvioni n.e., Givens 21, Fresno n.e.

All. Bechi

Ass. All. Micheletto

