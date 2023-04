Rimini sbanca e rende amarissima la Pasqua di Trapani

Una Pasqua amara quella della Pallacanestro Trapani, che infila la seconda sconfitta di fila nel gruppo bianco e si consegna alla Riviera Banca Rimini per 58-62. Partita dal punteggio basso ed equilibrata, che si decide nel terzo periodo dove Trapani accusa un pesante break che segna definitivamente la partita.

Pallacanestro Trapani – Riviera Banca Rimini: 58-62 (16-9, 27-29, 36-49)

Pallacanestro Trapani: Romeo 18, Mollura 10, Tsetserukou 8, Massone 7, Guaiana 5

Riviera Banca Rimini: Tassinari 20, D’Almeida 11, Landi 9, Anumba 8, Scarponi 8, Masciardi 6

Seconda giornata del gruppo bianco della fase ad orologio del campionato di A2 e pima gara casalinga per la Pallacanestro Trapani, che nella domenica di pasqua ospita Rimini in una sfida diretta per raggiungere gli 8 punti e portasi in vetta al gruppo insieme ad Agrigento. La sconfitta di Nardò e l’addio di Stumbries mettono a durà prova i granata, chiamati comunque ad una risposta sul campo. Inizio in sordina, con tanti errori e pochi canestri, certificato dal 2-0 granata che dura 4 minuti firmato da Romeo. D’Almeida spezza il digiuno ospite al 5′ minuto di gioco sul misero punteggio di 4-2. Trapani si mostra un filo più precisa e con Guaiana e Tsetserukou allunga 8-2 al 7′ minuto. Tassinari trova la prima tripla di serata, regalando qualche punto a Rimini, che a 1 minuto dalla fine si trova comunque sotto 13-5. Nel finale di tempo Scarponi accorcia, ma capitan Mollura tiene avanti i padroni di casa sul 16-9 alla prima sirena.

La tripla di Romeo alza il sipario sul secondo parziale, mentre Rimini cerca disperatamente il feeling con il canestro, dopo un imbarazzante 4/19 nel primo quarto. D’Almeida e Anumba trovano finalmente un paio di lampi di fila mentre Trapani tira il fiato, permettendo ai romagnoli di rintuzzare velocemente il margine e spingersi fino al 19-17 del 15′ minuto. Ci pensa ancora Romeo a prendere in mano le redini dei granata, garantedo altri 5 punti di fila e allungare sul 24-19 al 18′. La sfida resta ancora spezzettata, confusa e con tanti errori. A dare un paio di fiammate nei due minuti finali, arrivano quasi inaspettate le due triple in serie di Masciardi, che portano Rimini al primo sorpasso di serata sul 24-25 a 90 secondi dal riposo lungo. Romeo prova a rimettere avanti Trapani, ma il buon finale di Rimini firmato Landi, spinge gli ospiti avanti al riposo sul punteggio di 27-29.

Si torna in campo a ritmi ancora blandi e con tanti errori. Davis dalla luetta pareggia i conti in avvio di terzo periodo, ma come un fulmine a ciel sereno, Tassinari scalda le mani dala distanza e ne piazza 3 di fila per un 9-0 ospite pesantissimo, allungando sul 31-40 al 24′ minuto e costringendo coach Parente all’immediato timeout. Trapani fatica a rispondere a queste tre sberle, rimaneno piatata su se stessa. Scarponi e ancora Tassinari allargano il parziale sul 15-0 per un 31-46 al 27′ che da una netta sterzata al match. Trapani prova a cambiare le sue rotazioni in panchina, alzando anche l’aggressività in difesa, sporcando un po le trame fin troppo facili degli ospiti. Al 28′ un canestro assegnato erroneamente a Rimini sulla sirena dei 24 manda su tutte le furie il pubblico locale, ma sopratutto coach Parente, che si becca anche il tecnico. Il clima si scalda, ma non Trapani, che chiude il terzo periodo sotto sul 36-49.

Dopo un pessimo terzo quarto, Trapani prova a raccogliere le ultime energie per provare a rimettersi in piedi. Il 4-0 di Tsetserukou e Romeo è un ottima scintilla che alimenta le speranze locali per il 40-49 al 32′. Rimini accusa il colpo e coach Ferrari prova a rimettere le fila del dicorso al propio posto, attingendo a piene mani alla sua panchina, ma l’inerzia di Trapani sembra più intensa. Davis e la tripla di Romeo accorciano ancora il gap al 35′ sul 47-52, lasciando aperto lo spiraglio ad ogni soluzione. D’Almeida prova a riorganizzare i suoi, ma le doppie triple di Massone prima e Guaiana poi, stringono ancora il cappio del match fino al 53-56 a 3 minuti esatti dal termine. I palloni inziano a pesare ed ogni attacco puo essere decisivo, cosi come i liberi. Davis fa 1/2 al 38′ per il 54-56, ma è ancora la mano caldissima di Tassinari a da tre a portare Rimini sul 54-59 a 90 secondi dalla fine. Romeo trova il sottomano del nuovo -3 granata e l’ultimo minuto diventa incandescente. Anumba viene fermato sotto canestro, ma Mollura dall’altro lato manda sul ferro la tripla del pareggio. Tassinari si mette in proprio e con 13 secondi dalla fine mette con freddezza il piazzato decisivo che manda Rimini sul 56-61. Timeout Trapani e rimessa rapida per Mollura che accorcia 58-61, ma basta un libero a Scarponi per chiudere i conti sul definitivo 58-62 che fa scattare la festa dei romagnoli e dei circ 20 tifosi al seguito arrivati per una Pasqua decisamente dolce.