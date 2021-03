Riscatto Treviglio, espugnata Piacenza

L’Assigeco Piacenza si ferma contro la Blu Basket Treviglio, cedendo per 91-84 in una partita che gli ospiti hanno controllato dalla palla a due fino alla sirena finale. Gli uomini di Cagnardi hanno fatto valere la fisicità dentro l’area, chiudendo bene in difesa e occupando il pitturato con le torri. Il finale dice che l’Assigeco è riuscita a salvare la differenza canestri e che deve tuffarsi immediatamente con ogni energia possibile nella preparazione del match di domenica, sempre al PalaBanca, contro Casale Monferrato.

LA CRONACA – I biancorossoblu sembrano partire convinti grazie alle incursioni di Sabatini, ma Treviglio impone sin da subito il suo game plan servendo senza soluzione di continuità i propri lunghi sotto canestro. Dopo un paio di appoggi di Borra, Frazier si mette in partita con due stupendi floater in mezzo all’area e chiude il primo quarto sul 24-21 in favore degli ospiti. La tripla di Massone a inizio secondo periodo pareggia momentaneamente i conti, ma i trevigliesi si rivelano confermano pazienti nel trovare il post basso: Lupusor e Ancellotti mettono in seria difficoltà la difesa di casa, ma i liberi di Sabatini e McDuffie tengono in corsa la squadra che va al riposo sotto di un punto (43-44). Il secondo tempo è quello che allarga il divario fra le due compagini; Frazier sale ulteriormente di livello e mette in ritmo i propri compagni fra cui Sarto e Reati, chirurgici nello scavare il +8 di fine terzo (61-69). La BCC nell’ultimo quarto arriva a toccare addirittura il +12 e ha varie possibilità di aumentare il vantaggio, ma due o tre incursioni di McDuffie riportano in qualche modo l’Assigeco fino al 75-79: la stessa ala americana subito dopo il canestro del 4 si rende protagonista di un fallo tecnico assolutamente ingenuo che dà il la agli ospiti per risalire fino al +11. Carberry in qualche modo sistema le cose e mette il canestro dell’84-91 che può voler dire tantissimo per il posizionamento finale di questo girone verde.

MOMENTO CHIAVE – La prima metà del terzo quarto in cui Treviglio scappa con Frazier e i suoi tiratori.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Capitan Matteo Formenti è l’ultimo dei suoi ad arrendersi e mette a segno 16 punti con il 40% da tre. Sabatini chiude con 11 punti e 8 assist mentre Carberry si accende nel finale firmando 14 punti. Nonostante i 21 personali con 8 rimbalzi, McDuffie stasera è sembrato davvero sottotono.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – Ciò che salta all’occhio è la differenza alla voce assist: 20 distribuiti quelli di Treviglio contro gli 11 Piacenza. Un altro dato importante, a testimonianza del dominio fisico di Treviglio, è il 48-28 per quanto riguarda i punti in area. La Blu Basket firma un eccellente 24/31 da 2 con 9 triple messe a segno su 25 tentativi. Piacenza nonostante il 43% dalla lunga distanza (10/23) paga il 14/31 da 2. Il 22/26 ai liberi rimane una magra consolazione.

IL DOPO PARTITA – “Sicuramente siamo delusi per il risultato – commenta a caldo coach Lorenzo Dalmonte – sapevamo che loro arrivavano da due sconfitte consecutive e che ci avrebbero reso la vita difficile. Facile dire che abbiamo concesso troppo in difesa, visto che abbiamo subito 91 punti e non va bene in generale, men che meno in casa nostra. L’altro dato sono i 48 punti concessi in area: abbiamo cercato di negare il tiro dal perimetro, ma loro sono stati bravi a riempire l’area dove sono riusciti ad imporsi. Ora dobbiamo resettare tutto e affrontare nella maniera migliore possibile la partita di domenica contro Casale Monferrato”.

ASSIGECO PIACENZA- BCC TREVIGLIO 84-91

(21-24, 22-20, 18-25, 23-22)

Piacenza: McDuffie 21, Voltolini ne, Poggi 4, Molinaro 8, Formenti 16, Sabatini 11, Gajic, Guariglia 5, Massone 3, Carberry 14, Cesana 2. All. Dalmonte

Treviglio: Sarto 8, Nikolic 9, Reati 13, Corini ne, Bogliardi, Manenti ne, Tourè ne, Ancellotti 10, Frazier 25, Pepe 5, Lupusor 9, Borra 12. All. Cagnardi

Mikhail Laurenza

Ufficio Stampa

UCC ASSIGECO PIACENZA