Riscatto Treviglio, torna finalmente alla vittoria contro Nardò

Dopo 6 sconfitte in serie torna alla vittoria la Gruppo Mascio Treviglio che sconfigge Nardò sul parquet di casa con il punteggio finale di 76-62. Primo referto rosa per la formazione allenata da Giorgio Valli che, finalmente al completo, trova il primo successo di questa fase a orologio avendo alla meglio di una Nardò opaca e pasticciona che permette ai trevigliesi di tirare un enorme respiro di sollievo e da un po’ di fiducia in previsione dei prossimi impegni.

Dopo l’inizio a favore dei pugliesi, la Blu Basket è stata brava a mettere subito il naso avanti grazie ai 10 punti di Barbante nel primo quarto e al contributo dell’intera squadra nei primi 20’ di gioco mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio. Nel terzo quarto è arrivata la rivincita di Guariglia che, costretto in panchina con 3 dubbi falli, ha respinto le sfuriate di Nardò con 9 punti che hanno mantenuto il divario pressoché invariato e ha permesso ai padroni di casa di controllare senza troppi patemi l’ultimo periodo sino al dolce finale che ha consegnato loro 2 punti in classifica davvero molto importanti.

I quintetti in campo

Coach Valli schiera il quintetto formato da Vitali in regia, Pollone e Harris sugli esterni, Guariglia e Pacher sotto canestro; dall’altra parte coach Dalmonte risponde con Parravicini in regia, Smith e La Torre sugli esterni, Stewart e Iannuzzi sotto canestro.

Primo quarto

Inizio che vede Nardò portarsi subito avanti con i liberi di Stewart e i canestri di Parravicini e Iannuzzi, dall’altra parte Treviglio rompe il ghiaccio dopo diversi tentativi con il canestro da sotto di Barbante ma dopo poco più di 3’ ha già Guariglia e Vitali a quota 2 falli e costretti a sedersi in panchina in via precauzionale. I padroni di casa piazzano un 5-0 che li porta avanti nel punteggio con la schiacciata in contropiede di Harris e la tripla di Pacher, si rimane in equilibrio con le conclusioni dalla lunga distanza mandate a segno da Smith e Barbante in un clima che si scalda per alcune decisioni arbitrali non condivise dalla panchina trevigliese e punite con un fallo tecnico a carico di coach Valli e sfruttate da Nardò con il 2/3 dalla lunetta di Parravicini. Treviglio non molla e consolida il vantaggio con il 2/2 ai liberi di Pacher e i 5 punti di uno scatenato Barbante (10 per lui in questo primo quarto), Nardò risponde con il 2/2 dalla lunetta ancora di Parravicini ma soffre la difesa dei trevigliesi che allungano con le realizzazioni di Giuri e Harris, arrivando a +10 con i primi 2 punti del match per Miaschi. Nel finale i pugliesi tornano a muovere il loro punteggio con il 2/2 ai liberi di Iannuzzi, 2/5 dall’altra parte per Miaschi con gli ospiti che falliscono il tiro sulla sirena chiudendo il primo periodo sul 25-15 a favore dei padroni di casa.

Secondo quarto

Si riparte con il botta e risposta dalla lunga distanza tra Baldasso da una parte e Pollone dall’altra, Treviglio va a +13 con la tripla di Cerella mentre Nardò pecca in velocità di circolazione della palla ma riesce a ristabilire il divario di inizio quarto con l’1/2 dalla lunetta di Maspero e l’appoggio al tabellone di Ferrara, provocando il time out chiamato da coach Valli. Fase centrale caratterizzata da diversi errori da entrambe le parti, si torna a segnare a ridosso della metà quarto con i canestri dall’area di Vitali e Smith e il nuovo giro in lunetta di Parravicini che frutta un 2/2 che riporta i pugliesi sotto la doppia cifra di svantaggio. La Blu Basket rimedia subito con la tripla di Miaschi e l’1/2 ai liberi di Harris che ristabiliscono il +12, gli animi tornano a scaldarsi a seguito di alcuni contatti dubbi sanzionati dalla terna arbitrale (furioso Guariglia costretto in panchina dopo il terzo fallo fischiato contro di lui) e farne le spese è il gioco troppo spesso interrotto dai falli che fruttano l’1/2 dalla lunetta per Iannuzzi e Vitali. Tripla di capitan Sacchetti che firma il +15 e costringe coach Dalmonte al time out, il minuto di sospensione è fruttuoso per i pugliesi che piazzano un canestro dall’area con Smith e una schiacciata in contropiede con Baldasso che forzano il time out di coach Valli. Nel finale gli ospiti vanno a segno con il 2/2 ai liberi di Smith e la tripla di Nikolic, dall’altra parte la Gruppo Mascio trova la bomba con Giuri e il 2/2 dalla lunetta con Pacher, è proprio il lungo statunitense a perdere Iannuzzi sul finale con il lungo ospite ad appoggiare al tabellone il canestro che manda le formazioni negli spogliatoi sul 46-37 a favore dei bianco blu.

Terzo quarto

Iannuzzi sugli scudi al rientro sul parquet con 4 punti e una stoppata da highlights su Pacher, Barbante muove il punteggio dei trevigliesi ma il numero 7 degli ospiti è particolarmente ispirato e riporta i suoi a -5 con un piazzato dalla media distanza. Reazione dei padroni di casa con la penetrazione vincente di Harris e la tripla di Vitali che ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio a quota 10, si torna nuovamente in lunetta con il 3/3 di Parravicini e il 2/2 di Guariglia che s’iscrive finalmente al match dopo i problemi di falli nei primi 20’. Si alza il ritmo in attacco da entrambe le parti con Pollone e Guariglia da una parte (9 punti per lui nel terzo periodo) e Nikolic e il duo statunitense Stewart-Smith dall’altra a muovere il punteggio che però vede costantemente almeno 3 possessi tra le due formazioni. Nel finale fioccano gli errori e i contatti dubbi da entrambe le parti, Nardò torna a -9 con la penetrazione vincente dell’ex Maspero che fissa il 64-55 dopo 30’ di gioco.

Ultimo quarto

Guariglia riapre le danze con 2 punti da sotto in un inizio quarto caratterizzato dagli errori, dopo più di 2’ torna a segnare Nardò con Maspero e Baldasso ma Treviglio è in pieno controllo della situazione e mantiene la doppia cifra di vantaggio con le realizzazioni dall’area di Guariglia e Harris. Fase centrale del quarto poco piacevole dal punto di vista cestistico, con entrambe le formazioni che sembrano fare a gara a chi perde più palloni e somma più errori spesso a causa della troppa fretta. A 3’52’’ coach Dalmonte chiama time out per provare a riordinare le idee dei suoi giocatori, la situazione si sblocca 3 possessi più tardi con il 2/2 ai liberi di Pacher che da una rinfrescata al punteggio che era fermo ormai da quasi 5’. Nardò ci prova ma ha ormai poca lucidità nel cercare un difficile rientro in partita, da parte sua Treviglio piazza la penetrazione vincente con Harris e gestisce il tempo che rimane da giocare controllando in difesa le fiammate dei pugliesi. Il contropiede finalizzato da Pollone a 1’40’’ dal termine mette la firma sul successo bianco blu, gli ospiti ritoccano il proprio punteggio con la tripla di Parravicini ma è l’ultimo sussulto prima della sirena finale che sancisce il ritorno alla vittoria della Gruppo Mascio dopo 6 sconfitte consecutive con il punteggio finale di 76-62.

I migliori in campo

Decisive ai fini del risultato finale le prestazioni di Guariglia (13 punti e 3 rimbalzi), Barbante (12 punti con quasi il 100% dal campo) e Pacher (9 punti e 9 assist), in doppia cifra anche Harris (11 punti e 5 assist).

A Nardò non basta la doppia cifra di Parravicini (14 punti con 9/10 dalla lunetta), Smith (11 punti) e Iannuzzi (doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi).

Il tabellino

Gruppo Mascio Treviglio 76-62 HDL Nardò Basket (parziali: 25-15, 46-37, 64-55)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 9, Vitali 6, Harris 11, Cerella 3, Sacchetti 3, Barbante 12, Guariglia 13, Pollone 7, Giuri 5, Miaschi 7. All. Valli

HDL Nardò Basket: Parravicini 14, Smith 11, Nikolic 7, Iannuzzi 13, Ferrrara 2, Baldasso 5, Stewart 5, Maspero 5, La Torre, Donda n.e.. All. Dalmonte

Statistiche – Treviglio: 16/35 da 2, 10/21 da 3, 26/56 totale, 14/21 ai liberi; Nardò: 14/32 da 2, 5/27 da 3, 19/59 totale, 19/22 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Moreno Almerigogna di Trieste, Marco Attard di Firenze, Fabio Bonotto di Ravenna.